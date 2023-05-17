台灣總統大選2024：代表國民黨參戰的侯友宜，拒絕為一國兩制和台獨背書

2023年5月17日早上6点46分 最近更新： 19 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 侯友宜曾在民進黨前總統陳水扁任職時被提拔在中央負責警政，後來他被朱立倫提攜擔任新北市副市長。

台灣將在明年1月選出新一任總統，拖延許久的國民黨參選人，終於在今天底定。國民黨宣佈徵召現任新北市長侯友宜參選，挑戰代表民進黨參選的現任副總統賴清德，以及第三勢力民眾黨黨魁柯文哲。

台灣輿論認為，雖然國民黨在去年地方選舉大勝，但卻沒有延續勝選氣勢，一鼓作氣推出候選人，直至今日才「徵召」侯友宜代表該黨參賽，目前台灣各民意調查結果顯示，目前賴清德保持領先，引發國民黨支持者焦慮。不過，有分析稱，國民黨希望借著兩岸關係緊張時，以「兩岸牌」為吸引選票的主要戰略，以相較民進黨與北京有較大的談判溝通空間這一特點來吸引選民。

侯友宜的兩岸及外交政策，無疑將成為焦點。

侯友宜今天致詞時強調，要參選就要勝選，要參選就要團結國家，要參選就要帶給人民希望。他感謝鴻海創辦人郭台銘，願意團結在一起，為了中華民國，一定要再次政黨輪替。

郭台銘在臉書發文表示，恭喜侯友宜獲得徵召提名， 他說侯友宜是國民黨最穩固的民意礎石，由侯承擔更大的責任，是理所當然，也是國民黨內最好的人選。

中國國台辦發言人馬曉光在例行記者會上指出，對於中國國民黨的內部事不予評論：但他說「我們也注意到，中國國民黨領導層與有關各方都多次表示要團結，不能分裂。對此持續關注。」

英國諾丁漢大學台灣研究學者丘琦欣向BBC中文解釋稱，迄今為止，侯友宜已陸續發言，嘗試界定他的兩岸政策，將自己定位為既反對「一國兩制」，也反對「台獨」的國民黨人，「侯將一國兩制和台獨定性為極端觀點，是試圖將自己定性為一個溫和的候選人。」

但是，丘琦欣說，具有諷刺意味的是，由於習近平仍然希望在「一國兩制」的框架下拿下台灣，因此侯是否會成為北京屬意的首選人選，還需觀察。 「侯可能會被迫進一步闡述他對未來兩岸關係的思考，迄今為止，侯一直試圖避免這種情況。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統大選前瞻：潛在的競爭者都有誰？

侯友宜是誰？

侯友宜1957年在台灣南部嘉義縣的基層家庭出生。他長期在警界供職，過去曾擔任基層警員，一路升遷到刑警、台灣警政署署長，之後在台灣中央警察大學獲得犯罪防治研究所法學博士。

侯友宜早期曾在民進黨前總統陳水扁任職時被提拔在中央負責警政，後來他被時任國民黨籍新北市長的朱立倫提攜擔任副市長，被認為是在藍綠陣營都有人脈的政治人物。

此外，因為新北市地方施政，掌握許多資源，侯受地方人士歡迎，也與台灣許多媒體集團交好，獲得許多支持，譬如兩岸「紅頂商人」蔡衍明領導的《中天新聞》及《中國時報》等媒體。現在他的主要支持者以台灣「統派」人士及政治人物為主。

他可能面臨的挑戰

台灣東海大學政治系教授張峻豪不久前告訴BBC，侯友宜去年底剛連任新北市長，因此不想如上屆大選的韓國瑜一樣，剛當選高雄市長後不久就宣佈參選總統，引發選民激烈反彈，最後大敗收場，但這也導致國民黨提名他的進程緩慢，被批評拖泥帶水。但侯友宜能否說服選民自己連任新北市長半年不到就參選總統具有正當性，仍然是他面臨的最大挑戰之一。

圖像來源，President Office ,Taiwan 圖像加註文字， 賴清德主要工作是要在彌合在去年地方選舉後，民進黨黨內各派系內部傾軋所造成的傷害。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 此次由柯文哲領導的第三勢力——民眾黨也以「打破藍綠壟斷」，「打破意識形態掛帥」為口號，希望吸引中間選民及年輕選民的支持（圖為柯文哲資料照片）。

此外，侯友宜的地方政治人物背景，是否導致他對國際外交特別是台美關係及軍事領域的論述不足，這一點也受到批評者質疑。去年疫情期間，新北市一名兩歲男童「恩恩」染疫，家屬認為該市行政疏忽，延誤送醫，至今爭議沒有平息，侯則回應已經盡全力搶救。

台灣獨派的關注點則是，侯友宜過去擔任台北市刑警隊長時，就時常負責率隊逮捕民主派人士。其中，1989年4月，侯帶隊攻堅，逮捕因為堅持「台獨為言論自由」而絕食的「台獨教父」鄭南榕，後者在那次逮捕行動中自焚身亡，至今獨派團體及鄭南榕家人仍時常對其提出抨擊。

在派系林立的國民黨內，也有反對侯友宜的聲音。因為2004年，民進黨籍陳水扁競選總統連任時，投票前夕遭受槍擊，震撼全台，當時擔任台灣刑事局長的侯友宜，是「319槍擊案」調查主要負責人，而國民黨候選人連戰在該次選舉小輸陳水扁，導致現在國民黨內仍有批評侯友宜沒有徹底調查槍擊真相的聲音。陳水扁連任後，侯友宜升至台灣警政署長，2006年國民黨立法院黨團便赴台北地檢署告發侯友宜等人在槍擊案掩蓋真相，甚至有人以「藍皮綠骨」形容侯友宜。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 侯友宜（右一）曾負責陳水扁槍擊案的調查。2004年，他與國際調查專家在記者會上。

最新民調

台灣民意基金會5月16日公布電訪1076人的最新民調顯示，若2024總統大選由賴清德、侯友宜、柯文哲3人競爭時，賴清德獲35.8%支持、侯友宜27.6%、柯文哲25.1%。

此外，台灣年代新聞台的《年代民調中心》電話訪問1070人，問及若明天是總統選舉投票日，有33.3%的人選擇賴清德、28.3%稱會投侯友宜、19.7%則選擇柯文哲。

位於華府的全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）智庫執行長蕭良其（Russell Hsiao）則在個人社交網站評論說，由於侯友宜是國民黨內的本省人、他又擔任警界高層和新北市長的相對穩固的紀錄，以及迄今為止溫和的兩岸政策立場，民進黨要將他與自己差異化將更具挑戰性——至少比起郭台銘親北京的形象，民進黨和民眾黨要借著兩岸政策攻擊侯友宜會更難。