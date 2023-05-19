從「焦慮主婦」到富察，陸配入籍台灣一步之遙下的國安困境

李澄欣

BBC中文記者

58 分钟前

圖像來源，Facebook Fu Cha 圖像加註文字， 本身是遼寧人的富察曾任上海文藝出版社副社長，是中共黨員，他結婚移居台灣後曾出版多本政治敏感書籍，今年三月赴陸探親及辦理除籍手續期間疑遭國安人員秘密拘捕。

持中國大陸籍、2009年起就長居台灣的「八旗文化」總編輯富察（本名李延賀）3月前往上海探親時被捕，大陸國台辦指他涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動。據悉他是為了處理戶籍問題而冒險到對岸，讓各界關注台灣的大陸配偶（陸配）謀求入籍台灣時面對的政策風險。

「最近的事情讓我有點震撼，對小粉紅來說當然沒影響，但像我這種自由派、批判中共政權的就會怕。」山東出生的台灣陸配王第（筆名）對BBC中文說。

王第今年44歲，自言上世紀九十年代初因六四事件「政治覺醒」，此後在大陸曾聲援維權活動，五年多前他與台籍太太結婚並依親移居台灣，明年初住滿六年就合資格入籍，但台灣法律要求必須回大陸原居地註銷當地戶籍。近日傳出富察赴上海除籍時被捕，他深感憂慮。

「台灣人沒有意識到，這個入籍方式實際上是』送中條例『，幫著中共政權做長臂管轄、遠程操控，等於把我們這些真正愛台灣的大陸人推向火坑。」

半年前，在大連出生的台灣知名陸配網紅「焦慮主婦Lia」，也因到大陸註銷戶口疑被刁難，無法取得返台所需的「一次性出入通行證」而滯留數周。她當時連拍多條影片哭訴，引起廣泛關注。她12月中收到證件後再拍影片澄清是誤會一場，指都怪自己「太心急」，並向大連市出入境管理局等公部門致歉及道謝。

另一陸配網紅作家、成都出身的「上官亂」（筆名，本名凌怡）當時曾公開聲援Lia，促請台灣陸委會和移民署檢視相關規定。她對BBC中文說：「就像你逃離了家暴的老公到庇護所，但離婚必須要回老公那邊簽文件，你當然會很害怕回去會不會又被打。」

「一中憲法」下的台灣入籍政策

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣的「一中憲法」稱兩岸同屬中華民國，只是分成「自由地區」與「大陸地區」。中國政府則將台灣視為其主權下的一個省級行政區，終將回歸成為中國的一部分。圖為中國平潭一名遊客拍照。

1993年，台灣當局開放大陸配偶赴台定居，台灣目前約有35萬陸配人士。據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱《兩岸條例》）第17條，他們經團聚許可入境後申請「依親居留」，滿四年且每年合法居留逾183日者可申請「長期居留」，再滿二年後可申請「定居」，憑「定居證」可到戶政事務所辦理設籍及領取身份證。

但這距離成功設籍還有一步之遙，法例規定申請人須在三個月繳附「喪失原籍證明之公證書」，否則台灣戶籍失效。這意味著，陸配要在限期內到大陸原居地機關註銷戶籍。

「這本身就是很矛盾的制度——大陸是敵對地方，但你要求人家去那邊註銷；台灣政府不承認大陸，但（註銷戶籍）又要大陸協助才辦得到。」台灣國立政治大學公共行政學系教授蘇偉業對BBC中文說。

他解釋，該制度是基於台灣的「一中憲法」，即憲法上兩岸同屬中華民國，只是分成「自由地區」與「大陸地區」。兩岸人民在法律上是「同一國的人」，因此身份不是用「國籍」區分，而是用「戶籍」去定義——在台灣有戶籍就是「台灣地區人民」，在大陸有戶籍就是「大陸地區人民」，兩者只能二選一，以符合兩岸各自都規定的「單一戶籍制度」。

除籍風險

圖像來源，Shangguan Luan 圖像加註文字， 上官亂說，在大陸政府的黑名單上的人回去除籍風險高。

台灣法律並沒訂明當事人取得「喪失原籍證明之公證書」的方式，市面上有中介公司協助陸配代辦註銷戶籍手續，申請人也可以委託對岸親屬辦理。

但專門研究外配權益的台灣國立政治大學法律系教授廖元豪向BBC中文指出，大陸每個地方省市的除籍行政流程不一樣，且執行時可能有政治因素。「如果你這個人我們登記有案，你曾經批評我們政府，你是台獨，有沒有可能就不給你辦？我們不知道。」

自稱「小粉紅」、今年28歲的陸配莉莉（化名）對BBC中文表示，圈內大部分人還是會親自赴陸辦理，並順道探親，她認為只要是「良民、好公民」就不用擔心，指現在出事的人都是「異議份子」，那是政治問題，非政策問題。

「被刁難的只是少數吧，如果有事你自己要反思。就像Lia，她在台灣為了衝流量迎合綠營觀眾的口味、不停酸大陸，我們都很討厭她。你想想她得罪了多少大陸人，被舉報國安，回去才會被刁難。」

王第則表示，這種要顧慮有否「得罪政權」的心態，正是他擔心的原因。「如果你公開說了中共不高興的話，會被列入黑名單，他們可不會讓你委託辦除籍手續，你還是得親自回去，那就出事了。」

有「才女」之稱的陸配上官亂，曾在大陸出版多本書籍，並高調參與維權運動，她直言回鄉除籍等同送死。「我以前就已經是黑名單上的人，經常被請喝茶，回去除籍肯定會有這個擔心。」

中國延伸的「長臂」

圖像來源，Wang Di 圖像加註文字， 王第說在政策壓力下很多陸配自我噤聲, 他也曾被小粉紅陸配公開威脅。

台灣陸委會回覆BBC中文查詢時指，政府從未要求當事人必須親自返陸辦理，「倘個案有基於特殊因素或人身安全等考量，以至於不宜返陸辦理相關證件者，政府主管機關應會衡酌個案特殊狀況提供適切的諮詢與協助」。

被問到疫情前後的近四年來，共有多少個案獲豁免或特殊協助時，當局沒有正面答覆。

上官亂表示無奈，又指聽說專案的範圍很窄，「獲得豁免的可能是像當年的王丹吧，但我只是個普通的陸配，我有王丹的地位嗎？」

她認為富察事件對陸配群體而言是很大的警號，而且中國政府在疫情後明顯收緊了意識形態管控。「以前還比較寬鬆，像富察在疫情前回去也沒事，但白紙革命後維穩加倍了，兩岸關係也在去年佩洛西訪台後更緊張，現在回去越來越危險。」

台灣中央研究院社會學研究所研究員林宗弘對BBC中文分析指，除了富察受查，台灣民族黨副主席楊智淵也在大陸因被指涉嫌「分裂國家罪」遭到拘捕，加上北京被揭發在海外設立秘密警察站等一連串事件，可見中國政府在習近平第二任期末、第三任期初開始，明顯延伸長臂管轄，司法權變成治外法權。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國逮捕兩名華人涉嫌營運中國「秘密警察站」

「之前抓李明哲是因為他支持中國境內的人權運動，但這次楊智淵、富察事件，中共羅織的罪名和證據是針對他們在中國境外發生的事。現在不管你在世界哪裏，只要判定與中國的國家安全有關，你一入境中國包括港澳，都會被抓。」

林表示，台灣政府應對所有民眾提出警告，尤其是經常往返兩岸的台商台幹，同時檢討陸配入籍的制度性問題，盡快提出調整方案。

「頭上一把刀」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有陸配指在壓力下被迫唱好大陸及配合統戰工作，但此舉又恐涉及台灣國安。

台灣現行入籍規定，除了影響陸配除籍時的人身安全之外，還變相限制了在台居留六年期間的言論自由，這是陸配群體中被討論頗多的「潛規則」。

經常在網上「出征」、維護大陸官方立場的陸配莉莉說，大家都知道「要等六年後才發表敏感言論」。她指疫情期間看到有些陸配批評大陸的封控政策，「我就覺得他們沒腦子，畢竟以後還是要回大陸，沒擔心過入境會有什麼狀況嗎？」

上官亂形容入籍規定猶如「頭上一把刀」，讓身邊很多陸配朋友不敢說話，十分壓抑。「這幾年兩岸意識形態和制度差距越來越大，現在很多陸配都知識水平高也認同台灣，他們很想公開誇讚台灣，但因為除籍要看大陸，不敢自由說話，不能像台灣人一樣享受言論自由。」

王第表示，在相關政策下陸配不僅被迫噤聲，還不得不違心地「支持祖國統一大業」和「反對台獨反裂活動」，甚至配合統戰工作滲透台灣。「如果你是陸配中有點名氣和影響力的人，中共的統戰組織找到了你要求你配合，你敢拒絕嗎？你敢拒絕，回去除籍時就隨便給你一個罪名，說你是間諜抓捕你。」

他說曾揭發花蓮一名陸配在網上滲透及散播仇台言論，涉嫌危害台灣國安，雙方在網上互嗆，「她當時就公開威脅我說：你得罪我們，以後還要不要回去除籍呢？所以台灣的法規反而是保護這些人，打擊我們。」

王第承認陸配當中支持台灣、反對武統的人是少數，但是「保護我們等於保護台灣」，他希望當局調整行政規定。「台灣朝野以為這個規定是在維護台灣國安，但實際造成的結果是讓中共利用這一點去操控陸配。」

法律可否變通？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從台灣金門遠望中國大陸的廈門市城市天際線。金門島嶼的沙灘上仍然密布著反登陸作戰用的障礙物。

陸配入籍政策觸碰到敏感的國安問題，在台灣社會容易引起反彈。上官亂月前公開聲援Lia並促請政府修法後，隨即變得「兩面不是人」，有「小粉紅」翻牆出征罵她是「漢奸」，另一方面也有台灣人懷疑她是「共諜」。

她笑言已習慣這些人身攻擊，「生在中國就是原罪，哪怕對台灣那麼多貢獻」，但她仍希望推動相關政策討論，為許多被迫沉默的陸配發聲。

法律教授廖元豪表示，《兩岸條例》以「戶籍」區分台灣和大陸人民的原則難以改變，但具體細節可以調整，例如規定在某些情況下不用提交原籍證明。

「你需不需要大陸發一個證明呢？因為如果需要，你就要聽他的。這是可以討論跟修訂的。假設我符合了台灣所有條件，也宣誓放棄大陸戶籍，至於除籍手續什麼時候辦好，可以不影響台灣這邊的（身份），證明書只是一個技術的小事。」

他指出，相關修訂可參考適用於外國人的《國籍法》第九條，申請人須在歸化日起一年內提出喪失原有國籍證明，但如「經外交部查證因原屬國法律或行政程序限制屬實」則可申請展延時限。

「譬如越南人歸化，原先規定他們要先放棄越南國籍再拿台灣歸化，但這造成很多人在中途變成無國籍，後來就改為讓他們先拿到歸化證明，事後再補件，如果因為外交因素不拿證明也沒關係。日本人歸化也是，（台灣）外交部知道日本不會發這個（喪失原有國籍）證明，他們已經講得很清楚，所以我們也不會要求他們提交。」

公共行政學者蘇偉業也批評當局官僚僵化，「其實大陸（戶籍）註銷與否，不會影響到台灣，我們根本就不用管大陸怎麼看。現在這些奇怪的要求在一中憲法下是有法理依據，不過是否合理呢？」儘管如此，他研判在當前政治氣候下，相關政策很難會改變。