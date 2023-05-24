符拉迪沃斯托克變身中國內貿港？中俄遠東互動的現實與歷史

36 分钟前

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 符拉迪沃斯托克臨近俄、中、朝三國交界之處，三面臨海，是俄羅斯在太平洋沿岸最大的港口。

中國海關總署近期發文稱，同意在吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯符拉迪沃斯托克港（中國舊稱「海參崴」）作為內貿貨物中轉口岸。

這意味著，中國的貨物在國內運輸，穿過中俄邊境，通過符拉迪沃斯托克港出海，再在中國東南沿海港口卸貨。而中國則按照國內貨物流通來處理，不必經過出口和進口的繁雜程序。

符拉迪沃斯托克是俄羅斯濱海邊疆區的首府，也是遠東行政中心所在地。「海參崴」是該市的中國傳統名。《璦琿條約》和《中俄北京條約》簽訂後，此地割讓給俄羅斯並被改名為「符拉迪沃斯托克」，成為中國東北地區約40萬平方公里割讓領土的象徵。該市臨近俄、中、朝三國交界之處，三面臨海，是俄羅斯在太平洋沿岸最大的港口。該市還是俄羅斯太平洋艦隊司令部所在地。

很多中國人仍對這段歷史耿耿於懷，稱其為「海參崴」，即其中文舊名。因此，上述消息一出，在中文互聯網引起不小反響，有自媒體賬號以「163年後，中國重獲海參崴出海口」為標題進行報道，獲得廣泛關注。

但專家解讀稱，類似安排早在2007年就已開始，對中國的東三省經濟有一定好處，但遠未到俄羅斯讓渡權益的地步，「海參崴」回歸中國更是「可能性為零」。

對中國有何好處？

對於毗鄰俄羅斯的中國吉林省而言，原本要運送貨物到經濟發達的南方省份，需要經過長途陸運，再通過遼寧省的港口入海，從南方的寧波、廈門等港口上岸。如果北上從更近的符拉迪沃斯托克港下海，就大大減少了運輸距離。

「這樣安排對中國的好處，最主要是降低東北地區大宗貨物向南運輸的物流成本，因為東北沒有辦法直接向南海運，需要通過轉運。」華東師範大學俄羅斯研究中心副主任張昕表示，把貨物運到毗鄰國家港口中轉，抵達中國南方再入境，把外運的部分當作國內業務來做，就是所謂的國際中轉。

張昕提醒，這並不是突破性的制度安排，事實上早在2007年中俄間就有這樣的安排，而且當時就已囊括符拉迪沃斯托克港，中國國內從黑龍江省的綏芬河口岸出境，經俄羅斯的符拉迪沃斯托克港、東方港、納霍德卡港，再從中國的上海、寧波、黃埔等入境。

只不過此次擴展了適用範圍，允許吉林省也可以通過符拉迪沃斯托克港轉運，中國國內接收的港口則增加了浙江省舟山甬舟集裝箱碼頭和嘉興乍浦港。

其實就東三省而言，能在這項安排中受益的主要是黑龍江省和吉林省東部。遼寧省自身有大連、營口等港口，而黑龍江距離遠，原來需要上千公里的陸運才能抵達遼寧的港口出海。

吉林省會長春距離符拉迪沃斯托克港和大連港的距離差不多，獲益有限。但吉林東部與俄羅斯接壤的部分則能節省路上運距，以吉林東部的琿春口岸為例，這裏到符拉迪沃斯托克港270公里，到大連港1000餘公里。事實上，此次也是吉林最東部的琿春市航務局向中央政府申請增加符拉迪沃斯托克為內貿貨物跨境運輸中轉口岸，而此前，琿春市已可以通過朝鮮的羅津港完成國際中轉。

與俄烏戰爭的關係

「一些媒體、社交媒體上，把整個事件作為，好像俄羅斯在俄烏衝突背景下做出重大讓步，甚至有標題說是俄羅斯主動向中國開放已經封閉一百多年的海參崴，我覺得這樣的理解不太恰當。」張昕說，可以說這個事與俄羅斯在烏克蘭戰場的壓力有一定關聯，但關係並不是特別大。

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯實施了嚴厲制裁，包括禁止進口石油和出口高科技產品。

圖像來源，RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS AND INFORMATION OFFICE 圖像加註文字， 2018年9月，習近平訪問符拉迪沃斯托克，與普京一同享用俄國傳統煎餅。

許多西方公司完全切斷了與俄羅斯的聯繫，俄羅斯與美國、英國和歐盟國家的貿易在2022年期間大幅度下滑。

然而，中國與俄羅斯的整體貿易額在 2022 年達到了創紀錄的 1900 億美元，同比增長了 30%。中國在很大程度上成為莫斯科最重要的貿易伙伴。

到了今年這種猛漲的勢頭有增無減。今年4月最新外貿數據顯示，中國對俄羅斯出口同比增長153%。

再者，在制裁之下，俄羅斯甚至無法使用國際資金清算系統（SWIFT）結算，這使俄羅斯不得不加大對華貿易力度，因為對華貿易至少可以通過中國央行打造的人民幣跨境支付系統（CIPS），使用人民幣結算。

張昕稱，在西邊面臨衝突，普京一定會推動他所說的東向戰略。但並不是各方面主動做出重大讓步。

中文媒體財新的報道中則稱，2022年以來隨著中俄貿易量大增，中國東南沿海港口至符拉迪沃斯托克港集裝箱船舶運力增加，船舶回程帶貨能力增強。間接刺激了通過該港口進行中轉的吸引力。

收復海參崴？

海參崴在明清時是中國領土，意為盛產海參的地方，位於中國東北部區域。1860年簽署的《中俄北京條約》（《北京條約》的組成部分）將包括海參崴在內的烏蘇里江以東地域割讓給俄羅斯，隨後俄羅斯將其命名為符拉迪沃斯托克，意思是「統治東方」。

割讓海參崴被視為中國自1840年鴉片戰爭後百年屈辱史的一部分，囊括在歷史教科書中，《北京條約》被當作「不平等條約」反覆提及，甚至作為要點而被要求背誦。

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 1893年的符拉迪沃斯托克港，此時距割讓給俄國33年。

因此很多中國人對「海參崴」一詞意難平。甚至在官方層面也有一定程度體現，比如今年3月，中國自然資源部發佈通知，在出版地圖上，俄羅斯境內8個曾經屬於中國的地方，必須同時標注上中文地名，包括海參崴、尼布楚、伯力、廟街、海蘭泡、雙城子、外興安嶺、庫頁島。其中海參崴在中國的知名度最高。

因此在中國社交媒體上，經常會有網友提醒不要忘記被列強割去的土地，而其中最大的一塊就是被俄國割走的包含海參崴的地區。

「社交媒體上的反應，折射出一部分中國人對海參崴這個城市的歷史情結，這個可以理解。」華東師範大學俄羅斯研究中心副主任張昕解釋，但在現實層面，中俄兩國關於領土邊界的談判，從蘇聯時代開始，綿延幾十年，很周折，直到本世紀初才有突破性進展，全面確定中俄邊界，兩國不再有領土層面的爭議，是雙邊關係的重大進展。所以現在去追溯海參崴的歷史歸屬，在法律和政治層面，恐怕空間非常有限。

「至於說俄羅斯進一步讓渡海參崴，包括駐軍，甚至像一些網友所說的回歸中國，我覺得現實中可能性為零。」張昕稱。

在2016年一篇《紐約時報》的報道中則援引一位俄羅斯人稱，中國收回符拉迪沃斯托克，就跟俄羅斯收回阿拉斯加一樣，不切實際。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國農民湧入俄羅斯遠東？當地人怎樣看這群「新鄰居」

中國的「加油站」

不過，符拉迪沃斯托克的景象，折射出遠東貿易的繁榮，背後是俄羅斯對中國越來越強的經濟依賴。俄烏戰爭爆發後，俄羅斯從歐美日本進口份額則下降14%左右，從中國進口份額增長7%左右。

甚至在西方媒體有聲音認為，長此以往，俄羅斯將淪為單純的中國「加油站」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 位於天津的這個儲存裝置用於接收從俄羅斯進口的液化天然氣。

這麼說背後是中俄之間蓬勃的能源交易。俄羅斯幾乎一半出口收入來自石油和天然氣，隨著制裁生效，俄羅斯對歐盟國家的銷售急劇下降。缺口相當大的一部分通過增加對亞洲的銷售彌補。去年，俄羅斯向中國出口的液化石油氣（LPG）是前一年的兩倍。它還通過西伯利亞「力量」管道增加輸送了50%的天然氣、10%的原油。

中國不僅不願遵循西方諸國對俄的制裁，還和莫斯科進一步發展能源關係，兩國已同意建造一條新的天然氣管道（西伯利亞力量2號）。而現有的管道於2019年開始運營，合同為期30年，總值超過4000億美元。