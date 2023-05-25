世界衛生組織大會： 台灣記者講述註冊成功領證遭拒過程細節

58 分钟前

圖像來源，AFP

世界衛生組織（WHO）在本周決定再次拒絕台灣以觀察員身份出席世界衛生大會（WHA）之後，台灣官方媒體中央社稱，已經成功申請採訪證的兩名記者，在大會當日突然被聯合國工作人員禁止入會採訪。

根據中央社派駐歐洲的記者曾婷瑄及田習如表示，兩人在年會開幕當日領取記者證時，遭到一位工作人員阻擋，並拒絕給證，理由是北京施壓。

曾婷瑄告訴BBC中文稱，對方以英語明確表示，幾天前收到來自中國的壓力，因此無法讓他們領證。

「我們一周前收到採訪許可，所以事件一定是在這一周之間生變的。我當場問工作人員說，中國怎麼會知道我們拿到採訪許可，工作人員回覆我們說：中國什麼都知道。」曾婷瑄告訴記者。

曾婷瑄解釋，從2009年以來，中央社每年都派駐歐洲記者到日內瓦採訪世衛大會，只有新冠疫情期間因大會改以線上舉行時沒有申請。但是，自2016年以來台灣無法再以觀察員地位參與世衛大會，中央社駐歐記者也一直無法取得採訪證，今年中央社記者辦妥線上申請並接到批准通知，但來到大會現場卻無法領證，這種情況是第一次發生。

目前為止，世衛組織並未就此事回覆BBC中文詢問。北京也沒有針對此事回應。

圖像來源，CNA 圖像加註文字， 中央社向BBC中文提供的世衛大會採訪申請成功確認電郵

針對台灣在世衛的困境，台灣在野黨國民黨立委陳以信周三（5月24日）說，現在WHA秘書處，是以聯合國2758號決議文「一中原則」拒絕台灣參加，台灣政府應採取2016年模式，以「九二共識、一中各表」回應，複製當年成功入會模式，重回聯合國相關組織。

據此，台灣陸委會回應稱中共以「一中原則」的政治前提阻擾台灣參與大會，陳以信委員的建議「是否迎合中共政治勒索疑慮，社會自有公評」。

不過，總部位於巴黎的「無國界記者」（RSF）則發出公開聲明，反對以國籍為理由限制記者採訪違反新聞自由及民眾獲取資訊的權利。在台北的「台灣外國記者協會」，也發出聲明批評世衛。

此外，包含美國，法國及日本等世衛代表，這兩天在大會陸續發言表達支持台灣以觀察員身份與會，並稱台灣管控新冠疫情的經驗，值得與全球分享，不該因為政治因素阻礙公共衛生的意見分享。

台灣記者被拒於門外

根據曾婷瑄說法，她與同事數星期之前便在聯合國媒體申請平台遞交採訪申請。申請時，該系統國籍欄位並沒有「中華民國」或「台灣」選項，因此兩人先勾選「泰國」（Thailand），但在備註欄位中，注記中央社記者來自「台灣（中華民國）」。

之後，兩人於5月16及17日收到大會採訪許可通知確認電郵。但是，在5月22日瑞士時間上午8時，曾婷瑄與田習如二人在聯合國日內瓦辦事處領取證件時，卻被禁止取證。曾婷瑄表示，當時使用英語的聯合國工作人員，強調「WHO不再承認台灣護照」，對方又說若二人同時出示中華民國護照及「台胞證」（台灣公民入境中國大陸需要的證件），或可放行。但是，兩人身上沒有台胞證。

「他聽起來很有歉意，態度也很好，強調是北京施壓。他說，若他讓我們進去，那麼他的工作將不保。」曾婷瑄告訴BBC。

曾有媒體詢問台灣是否能以觀察員身份出席WHA，當時世衛組織回應法國國際廣播電台說，一般來說，相關的決定由世衛組織成員國在大會「多數表決」，他們遵守大會表決結果。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國國家主席習近平2021年1月28日在北京會見世衛組織總幹事譚德塞。

世衛組織公關部門曾對外表示，世衛大會是在聯合國日內瓦辦事處舉行，記者進入聯合國日內瓦辦事處的認證由聯合國負責，而非世衛組織。而聯合國現在的政策是總部僅開放給擁有聯合國會員國身份的人士。

台灣的世衛困境

世衛組織，1948年成立並隸屬聯合國、為全球防疫以及醫療問題把脈的世衛組織，也一直是台灣希望持續參與及接觸的國際機構。

但因為中國因素，台灣一直無法成為世衛組織成員。1971年退出聯合國後，台灣也被迫退出隸屬於聯合國的世界衛生組織。1972年第25屆世衛大會決議以中華人民共和國取代中華民國的席位。台灣自1997年開始積極重返世衛大會，以不同名義申請加入會員或觀察員。台灣前副總統陳建仁在2004年擔任衛生署長期間曾出席世衛大會，雖未以「台灣衛生當局」的名義申請成功成為觀察員，但美國及日本首度公開投票支持。

2009年，馬英九任職總統時台灣收到邀請函，台灣以中華台北（Chinese Taipei）名義、觀察員身分、部長名銜受邀參與世衛大會。馬英九對外說明成功原因在於國際支持、國內共識以及「兩岸和平」。當時世衛秘書長是來自香港的陳馮富珍。然而，長期推動台灣加入世衛組織的「台灣醫界聯盟」執行長林世嘉曾經接受BBC中文採訪時稱，馬英九當時是因為接受「九二共識」，也對世衛文件中稱台灣為中國一省不做任何抗議，因而能參與世衛會議或事務。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世衛組織掌管疫苗等相關衛生健康事務，在國際合作中發揮極大作用。

2016年，民進黨蔡英文就任台灣總統後，不希望台灣在世衛的名稱以及立場上妥協，亦不承認「九二共識」，之後北京開始施壓，2016年後至今，台灣就不再擁有世衛組織觀察員身份，也無法參與大會。2018年北京便向大會施壓，稱在會議中台灣不能獨立於中國，台灣代表與隨行媒體皆被拒絕進入會場，台灣總統蔡英文因此向國際抗議。

2019年，台灣同樣因為北京施壓，五年來無法加入疫苗採購大會。2020年，新冠疫情爆發，台灣的防疫經驗，讓各國認為，在全球捍衛公共衛生的價值上，沒有排除台灣參與世衛的理由。2020年1月底，加拿大總理特魯多及時任日本首相安倍晉三皆公開表示，支持台灣參與世衛組織會議，為前所未見。英國《經濟學人》在當年3月26日在刊出的專欄稱「將台灣排除在世衛外，是全球的損失」。