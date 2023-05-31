中國雲南清真寺疑遭「強拆」，警民衝突引「宗教中國化」疑慮

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雲南省有眾多清真寺（資料圖片）

日前互聯網上傳出消息，中國雲南省一座清真寺的阿拉伯式外觀遭當局強行拆除，施工期間有當地穆斯林居民到場試圖阻止，與警察發生衝突。

社交媒體上流傳的視頻片段顯示，數十名民眾在雲南玉溪市通海縣納家營清真寺外與配有防暴裝備、手持盾牌的警察發推撞，試圖突破警方防線，期間有人向警察投擲物件。

視頻背景音中有人說，「就是這樣對付老百姓啊。」

法新社報道引述現場一名不具名的女性說，當局試圖強行拆除部分建築，「我們肯定不會讓他們這麼做」，並表示「建築就是建築，不傷害任何人，也不影響社會，為什麼要毀掉？」

BBC無法獨立核實事發現場的事實細節。

衝突被指是與當局拆除清真寺的穹頂有關。當地法院曾於2020年作出一項判決，指清真寺部分改建屬於違法，下令拆除。

資料顯示，納家營清真寺始建於14世紀明朝年間，數個世紀歷經多次改建，現有清真寺建築於2004年落成，有四個宣禮塔和一個穹頂，可同時容納數千人。

該清真寺在2018年被列為該縣文物保護單位。

美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述當地活動人士指，當局疑似一度切斷當地手機網絡服務，周一打至當地的電話被轉接至留言信箱。

通海縣警方在周日的通報中稱，事件造成了「惡劣的社會影響」，將嚴厲打擊，並且「鼓勵和保護」民眾積極舉報。

「宗教中國化」

圖像來源，Getty Images

中國在近年加緊了對宗教團體及個人的政治管制，並將「深入推進我國宗教中國化」列為統戰工作的明確要求。

中國國家主席習近平在2021年的全國宗教會議上曾強調，要引導及支持中國的宗教以社會主義核心價值觀為引領，增進宗教界人士和教徒對中華民族和中國共產黨的認同。

5月底，中國啟動了伊斯蘭教、天主教、基督教教職人員的網上信息查詢系統，作為對宗教教職人員的認證管理手段。

有報道指，該系統加強了對中國境內宗教人士的監控。

近年的宗教中國化官方敘事特別強調警惕外國勢力「利用宗教滲透的危險」，以及「帶有政治意圖的宗教訴求」。

習近平上台之後，一直表示要「堅決抵禦」境外勢力利用宗教進行滲透，以及防範宗教極端思想侵害。

當中最顯著並引起國際關注的事例是對西北部新疆維吾爾族穆斯林的處理手法。

中國當局在當地建立大量「再教育營」，對穆斯林進行「思想轉化」，聲稱以此去除恐怖主義極端思想的滲透。

聯合國人權報告則稱中國對維吾爾人及其他穆斯林社區的做法是「嚴重侵犯人權的行為」。

法新社引述英國曼徹斯特大學回族問題專家大衛·史特魯普（David Stroup）評論指，雖然這些做法對新疆以外的社群影響相當較小，但仍然有不少清真寺被「強制改建」，以符合官方的中國化定義。

自由亞洲電台引述一位中國基督徒王先生的話說：「基督教教堂十字架拆得差不多了，下一步就是對其他宗教。清真寺被拆圓頂類似於基督教教堂拆十字架。因為圓頂是清真寺的標誌。現在要進一步整治基督教以外的宗教了。」

香港《明報》讀者Sowe Ho則在報道下留言：「中國化應該經過洽談而不是要求。」

回族是中國政府認可的56個國內民族之一，主要以遜尼派穆斯林為主。據悉全中國有約1000萬回族穆斯林，其中70萬居住在雲南省。