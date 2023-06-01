貴州畢節：記者採訪教師溺亡事故時遭警察追蹤毆打

33 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 貴州畢節

近日，中國極目新聞一名記者在貴州畢節採訪時遭到警方毆打，引起大陸對媒體人處境的擔憂。

事發後，涉事的三人被處行政拘留和免職等處罰。

畢節市聯合調查組6月1日向記者和媒體致歉並表示，「事件暴露出少數公職人員法治意識淡漠等突出問題，嚴重傷害了媒體朋友，造成了不良的社會影響。」

記者被毆打

事件起源於今年4月13日，貴州畢節織金縣馬場鎮布底小學六名教師在河灘撿鵝卵石，疑因上游水電站突然放水，導致兩名教師被沖走溺亡。

根據《大河報》報道，5月28日，曾有遇難教師家屬在受訪時表示，引發這起悲劇的源頭在學校，學校為迎接上級領導檢查，安排老師撿鵝卵石裝飾美化環境。

該說法遭涉事學校校長否認，織金縣馬場鎮主要負責人也表示，學校沒有安排教師去撿鵝卵石，指警方的調查結論顯示，全部是幾名教師的個人行為。

不同說辭讓此事得到外界關注，目前當地成立了聯合調查組。

5月30日，極目新聞一名記者前往事發地採訪，一輛麵包車攔路，隨後遭到車上三人毆打。極目新聞是湖北日報傳媒集團旗下的媒體品牌。

該記者提供的門急診病例顯示，其傷情初步診斷是，頭皮血腫（額部）、多處挫傷（左面部、上唇、左前臂）、上肢淺表擦傷（左手環指）、（右）眼挫傷。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 記者展示被打壞的眼鏡。「警察打記者」引起廣泛關注和討論。

官方回應

事件在互聯網發酵，許多人認為，公安幹警阻撓記者採訪知法犯法，性質惡劣。

前《環球時報》總編胡錫進在微博上質疑：「當地公安幹警為什麼要有組織地行動，對記者採訪進行阻攔並施暴？這不能不令人聯想並質疑。兩名教師河道溺亡後，學校堅決否認是校方派教師去河道撿卵石裝點校園所致，稱教師去河道是個人行為。我不想排除校方所言真實的可能性，但當地為何要如此提防記者採訪呢？他們怕的是什麼呢？」

但也有聲音認為，或許是記者行為不當在先。

微博用戶「圓月鵜鶘」說：「會不會是記者先挑釁當地維持秩序人員，以博取眼球製造新聞？胡錫進還是一貫的喜歡玩手段顛倒黑白！ ​」

畢節市聯合調查組周四發佈通報稱，對打人者進行處罰。

通報稱，5月30日，極目新聞記者李某某在織金縣貓場鎮沙壩村發現一車輛跟隨，然後用手機對跟隨車輛進行拍攝，後下車找跟隨車輛上的熊某等人了解情況。車上織金縣公安局馬場派出所副所長熊某、馬場派出所警務輔助人員李某、馬場派出所警務輔助人員陶某3人隨即下車，在阻止李某某繼續拍攝過程中，扭打造成李某某面部等多處軟組織挫傷，致使李某某手機、眼鏡等物品遭損壞。

通報稱，公關機關決定對熊某、陶某處以行政拘留二十日，對李某處以行政拘留十五日處罰。