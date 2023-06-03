香格里拉對話會2023：中美防長握手但無「實質性交流」，美國籲北京參與對話
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6月3日在新加坡出席香格里拉亞洲安全峰會時表示，對中國不願參與軍事危機管理「深表關切」。
他在峰會上發表題為「美國在印太地區的領導力」的演講時說，「對於負責任的國防領導人來說，任何時候都是談話的好時機」，「我們談得越多，就越能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判」。
奧斯汀強調，台海戰爭將是毀滅性的，會以「我們無法想象的方式影響全球經濟」。他指美國堅定地致力於維護台灣的現狀，「衝突既不是迫在眉睫，也不是不可避免的」，會維持美國的強大威懾力量。
他批評說，中國在國際空域「對美國和盟國飛機進行危險攔截的數量驚人」，重申美方將支持盟國和伙伴對抗「脅迫和欺凌」。
握手寒暄
在前一晚的峰會開幕晚宴上，奧斯汀與中國國務委員兼國防部長李尚福獲安排同桌吃飯，但相隔幾個座位。有影片拍到奧斯汀主動走到李尚福的座位，臉帶笑容握手及簡短交談。
奧斯汀事後稱，「晚宴上親切握手並不能取代實質交流」。
五角大樓發聲明指，兩人沒有進行實質性交流，國防部相信保持暢通的溝通渠道，將繼續在多個層面尋求有意義的軍事討論，負責任地管理這種關係。
原印尼駐華大使易慕龍對中國官媒《環球時報》表示，中美兩國防長在餐桌上實現握手問候要歸功於中國悠久的歷史文化， 「對於一些友好的手勢或問候不會冷言相對，中國的文化足夠豐富，可以接受任何人的問候」。
此前，自2018年遭美國制裁的李尚福回絕了與奧斯汀會晤的邀請。他預定於6月4日在峰會上發表題為「中國的新安全倡議」的演說。
澳洲總理籲美中建「護欄」
美中兩國因氣球事件、台灣和南海等問題，關係跌至數十年來最低點，路透社指美國軍方官員多次要求與中方建立開放的溝通渠道但遭拒。
澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在安全峰會開幕式上演講時指，美中應加強交流和建設「護欄」，他支持美國總統拜登「重新嘗試」與中國開啟溝通渠道。
他說：「如果決策層無法接聽電話，去澄清一些事，那麼總會有更大的風險溢出到不可挽回的行動和反應。」
「不論是台灣海峽還是其他地方爆發衝突，受到影響的不只是大國或發生衝突的地點，而是對全世界都會造成破壞。」