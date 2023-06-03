香格里拉對話會2023：中美防長握手但無「實質性交流」，美國籲北京參與對話

56 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國國防部長奧斯汀表示，「我們談得越多，就越能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6月3日在新加坡出席香格里拉亞洲安全峰會時表示，對中國不願參與軍事危機管理「深表關切」。

他在峰會上發表題為「美國在印太地區的領導力」的演講時說，「對於負責任的國防領導人來說，任何時候都是談話的好時機」，「我們談得越多，就越能避免可能導致危機或衝突的誤解和誤判」。

奧斯汀強調，台海戰爭將是毀滅性的，會以「我們無法想象的方式影響全球經濟」。他指美國堅定地致力於維護台灣的現狀，「衝突既不是迫在眉睫，也不是不可避免的」，會維持美國的強大威懾力量。

他批評說，中國在國際空域「對美國和盟國飛機進行危險攔截的數量驚人」，重申美方將支持盟國和伙伴對抗「脅迫和欺凌」。

握手寒暄

圖像來源，HOW HWEE YOUNG/EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 2018年遭美國制裁的中國防長李尚福回絕了與美國防長奧斯汀會晤的邀請。李尚福將於6月4日在峰會上發表題為「中國的新安全倡議」的演說。

在前一晚的峰會開幕晚宴上，奧斯汀與中國國務委員兼國防部長李尚福獲安排同桌吃飯，但相隔幾個座位。有影片拍到奧斯汀主動走到李尚福的座位，臉帶笑容握手及簡短交談。

奧斯汀事後稱，「晚宴上親切握手並不能取代實質交流」。

五角大樓發聲明指，兩人沒有進行實質性交流，國防部相信保持暢通的溝通渠道，將繼續在多個層面尋求有意義的軍事討論，負責任地管理這種關係。

原印尼駐華大使易慕龍對中國官媒《環球時報》表示，中美兩國防長在餐桌上實現握手問候要歸功於中國悠久的歷史文化， 「對於一些友好的手勢或問候不會冷言相對，中國的文化足夠豐富，可以接受任何人的問候」。

此前，自2018年遭美國制裁的李尚福回絕了與奧斯汀會晤的邀請。他預定於6月4日在峰會上發表題為「中國的新安全倡議」的演說。

澳洲總理籲美中建「護欄」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 澳洲總理阿爾巴尼斯支持美國總統拜登「重新嘗試」與中國開啟溝通渠道。

美中兩國因氣球事件、台灣和南海等問題，關係跌至數十年來最低點，路透社指美國軍方官員多次要求與中方建立開放的溝通渠道但遭拒。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在安全峰會開幕式上演講時指，美中應加強交流和建設「護欄」，他支持美國總統拜登「重新嘗試」與中國開啟溝通渠道。

他說：「如果決策層無法接聽電話，去澄清一些事，那麼總會有更大的風險溢出到不可挽回的行動和反應。」

「不論是台灣海峽還是其他地方爆發衝突，受到影響的不只是大國或發生衝突的地點，而是對全世界都會造成破壞。」