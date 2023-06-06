台灣2024總統大選：性騷擾議題意外成為政治風暴

呂嘉鴻

BBC中文記者

39 分钟前

圖像來源，Getty Images

「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉！」這是上個月在台灣爆紅的電視影集《人選之人：造浪者》中的經典台詞，出自一位反對黨女主管告訴女性基層黨工，願意與後者一起在黨內向上申訴遭遇性騷擾。

這部影片在國際串流平台上播出後風靡台灣，彼時被影射的各大政黨幕僚，包括台灣總統蔡英文及民進黨總統候選人賴清德都發文提到這部影片製作的成功。

但當時沒有人想到，這套由前民進黨政治幕僚擔任編劇的熱門影集，預言了台灣政壇（包含各黨）「性騷擾」指控海嘯的來襲。

相關實名指控先在民進黨內部開始出現，之後有資深媒體人控訴國民黨民代性騷擾等，性騷擾議題成為台灣總統大選開跑後不久的意外風暴。

但爭議也延燒到學術界及文藝界，這幾天被指控者眾，包括在台灣清華大學任客座助理教授的的中國「六四」民運人士王丹，曾在台灣訪問的流亡作家貝嶺。但兩人都已否認相關指控。

其他案例尚有台灣中正大學副教授，台大醫院教授，民眾黨主席柯文哲前文膽，國民黨智庫學者，紀錄片導演及當地前報社高層等等，台灣的性騷擾議題繼續延燒。

這些受指控者多數否認相關指控，並稱願意循司法途徑釐清。BBC中文無法獨立核實相關指控。

「性騷擾」指控風暴

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 台北捷運。

上周，一位曾任職台灣民進黨的基層黨工陳汘瑈在「臉書」實名指控，去年在黨內工作打選戰時，遭遇到職場性騷擾。她表示，雖然立即通報黨內婦女部（現改為性別平等部），但她稱遭到婦女運動出身的資深女性主管不當對待及二次傷害。她說，看了有關電視劇，她情緒再次崩潰，但因此將此事公諸於世，希望該黨仍據此改革。

陳姓女子發文迅速在台灣政壇引發激烈討論。隔日，民進黨另一位陳姓前黨工，再指曾經在黨內遭遇同事職場性騷擾。該女發文自稱，向主管呈報後卻遭遇後者輕視，並聯手加害者對其排擠之後，精神健康出現問題，然後離職。陳姓女子同時控訴指，當時現場目擊者眾，卻鮮少有人伸出援手。

兩篇文章發出後，引起台灣社會輿論嘩然，民進黨面對黨內風暴，台灣總統蔡英文發文致歉，涉事主管離職，現任黨主席，也是下屆總統候選人賴清德在這幾天除了數次致歉外，又稱民進黨將徹底改革。

賴清德在周一（6月5日）提出三點革新方案，包括建立直接申訴窗口、零容忍的處理原則以及立即修改黨內規章。民進黨性別平等部主任李晏榕則成立一個申訴信箱稱，該信箱只有她一人能讀到，鼓勵受害者提出申訴。

性騷擾議題在2024年台灣總統大選正式開跑時，成為意外的政治風暴。台灣輿論現在的關注焦點，首當其衝是在民進黨方面——該黨曾推動多起婦女參政及婚姻平權法案——現在將如何徹底改革回應外界，特別是年輕世代的質疑。

觀察民進黨涉及的性騷擾指控危機，台灣清華大學社會學研究所退休教授李丁讚在臉書發文稱，「民進黨以重視弱勢與少數起家，是該黨重要核心價值」。但最近幾年來，蔡英文總統特別偏重國安與經濟，邊緣化了核心價值，許多社會、文化和教育問題，「幾乎都不在執政者的腦中。這次性別平等事件，只反映出冰山的一角。出現在婦女部與青年部，更是天大的諷刺，也凸顯了執政黨近年來的改變。」

李丁讚認為，民進黨要回到建黨的初衷，「並從這裏出發，借著這個事件進行全面的反省，積極照顧弱勢與少數，並提出具體的政策方案，才能慢慢把失去的人心找回來。」

台灣政壇性騷擾案件頻傳

事實上，在台灣政治圈，無論立場如何，有關性騷擾甚至性侵害的案件頻傳，一直令人詬病。

星期二（6月6日），台北法院判決國民黨立委陳雪生對民進黨立委范雲性騷擾成立，判賠範男8萬元新台幣全案定讞。國民黨回應稱，尊重司法判決但不會撤銷陳雪生提名參選下屆立委的資格。

根據台灣媒體中央社，2021年底，現任台北市副市長林奕華過去擔任立委時期，辦公室主任林男亦涉嫌性侵一名女子，台灣最高法院判決林男性侵罪成，入獄服刑，台北地院一審亦判決林奕華與林男連帶民事賠償200萬餘元新台幣。

曾經在民眾黨內指控遭遇職場性騷擾的鐘姓女子則在臉書發文，質疑民眾黨批評民進黨性騷爭議時，對她的指控冷處理的態度，鐘女稱：「有想過我的感受嗎？為何他黨事件出來隔天就義不容辭相挺？」

台灣政治評論者、英國諾丁漢大學台灣研究學程（Taiwan Studies Programme）研究員丘琦欣告訴BBC中文說，民進黨很可能會試圖揭露國民黨內的相似案件，以扭轉好像只有民進黨黨內有「性霸凌案件」這種說法。

他說，國民黨也可能不願在這個問題上攻擊民進黨過猛，因為該黨過去也有類似的案件傳出，不願意披露的案件可能也有。丘琦欣表示：「同樣，民眾黨主席、總統候選人柯文哲長期以來頻繁發出厭女的言論一直備受批評，這也可能被泛綠陣營抓住把柄。」

性騷擾事件難以成案？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣街頭。

根據台灣衛生福利部去年的統計資料顯示，近5年來，有關台灣性騷擾申訴件數逐年上升。而性騷擾被害人當中96%是女性，且年齡為30歲以下者超過60%。

台灣婦權團體周一（6月5日）也召開了一場「讓性騷擾被害人不再沉默」記者會。她們援引台灣行政院勞動部2017年至2021年「工作場所就業平等調查」數據稱，在職場遭遇性騷擾的當事人中，有70-80％的人選擇不申訴，成了「沉默黑數」（指被低估的數字）。

這些團體表示，依據現行台灣相關法規，僅提到僱主「得」引介輔導或醫療資源給被害者，但法律未強迫規定僱主該提供實質協助或服務。因此，性騷擾被害人通常只能獨自摸索解決方式，多數人便選擇放棄申訴或私了。

台灣婦女新知基金會法律部主任戴靖蕓在記者會上強調，現行台灣《性別工作平等法》將調查責任歸於僱主，但如果性騷擾加害人是僱主，就會變成球員兼裁判，在法律實務上形成一大漏洞。

此外，以民進黨陳姓女黨工的案例來說，當加害人是任職單位的客戶或合作伙伴，譬如外包廠商，依法僱主亦難以調查或懲處。戴靖蕓稱，現行的性騷擾防治法規複雜，民眾不但難以理解法條，法律實務上時常出現爭議。

台灣勵馨基金會執行長王玥好則在記者會上說，根據她們在2021年完成的「性別暴力問卷調查」發現，有25％的台灣民眾在職場遭遇性騷擾時會向工作單位提出申訴，但有50％因為證據不足而無法成案。