香港反修例示威歌曲《願榮光歸香港》恐遭政府禁制令

36 分钟前

《榮光》由來

2019年的社會運動中,基督教崇拜歌曲《唱哈利路亞讚美主》(Sing Hallelujah to the Lord)以及百老匯音樂居《悲慘世界》(Les Miserables,《孤星淚》)中的名曲《你可聽見民眾的呼聲》(Do You Hear the People Sing?)等都是當時抗議者經常頌唱的歌曲。