台灣新北市幼兒園「疑遭餵藥」案 為何引發全台家長恐慌

54 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 家長們說在今年5月前就通報，5月18日事件在媒體曝光後，5月22日其他家長開始報案，表明不止一人被餵食 （照片非當事人）。

台灣新北市板橋一所知名連鎖私立幼兒園近日發生院童疑遭餵食「管製藥品」案，震撼全台，引發台灣家長恐慌。

據台灣媒體報道，這家位於新北市鬧區的「吉得堡幼兒園」一家加盟店，近日陸續被家長指控園方餵食孩子不明藥物。有家長稱，他們發現孩子近幾個月來，出現自殘、易怒等行為問題，在詢問孩子後得知老師餵食調製的「不明藥水」誘導小童使用。

家長們將孩子送醫檢驗後發現，許多孩子身上被驗出有「苯巴比妥」（Phenobarbita）等管製藥物殘留，並通報處理。該消息在媒體曝光後，引發全台家長恐慌，輿論延燒至今沒有平息跡象。

新北市政府星期一（6月12日）表示，目前至少有八名幼童體內被驗出有微量「苯巴比妥」及「苯二氮平類」等在台灣為三級管製藥物成分；同日，再有22名家長對幼兒園與老師提出告訴，並採集送驗了12份毛髮檢體給鑒定機構。​​​​​​該幼兒園也在同日被新北市要求停業，原本園內67名孩子已有25人轉學，剩下42名幼童則在安排安置中。

台灣新北地檢署說，若有家長報案、或者如果涉犯罪嫌疑，就會一併採集幼兒毛髮送驗調查。幼兒園方則否認提供任何管製藥物給幼兒服用的指控。

家長心聲

一名五歲小孩的爸爸邁可（Mike）告訴BBC中文說，今年農曆年放長假回來，該幼兒園的家長都陸續發現小孩的健康情況出現狀況。他告訴記者說：「陸續有家長髮現，休假時，也就是被停藥期間，出現情由於濫用抗生素使細菌耐藥性增強。緒易怒、暴躁，睡覺時不安穩驚叫，甚至腳抽筋大哭等現象。開始密切關心孩子在校狀況才驚覺有異。」

另一名女士「小新媽」告訴BBC中文稱，三歲的兒子小新進該幼兒園以前是愛上學、無懼大人的孩子，「但進此校後心情明顯抑鬱、暴躁及易動手，生活自理大大退步，原來以為只是該發育階段的正常反應，現在回想對應起來，是有跡可尋的」，她說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國民黨2024總統大選候選人侯友宜身兼新北市市長，他在去年新北市長選舉壓倒性大勝，但現在，面對新北市家長質疑危機處理緩慢。

小新媽媽告訴記者，她後來趕緊將兒子轉學，之後，兒子到新學校二周後，明顯笑容漸增、體力精神也改善好多，「明顯有落差！我跟孩子說，保證已脫離惡校後，孩子終於可以比較不害怕地透露以前老師的暴行——『我以前會害怕到想躲起來』、『老師會用硬文具打別的誰』——餵不明藥物的情境講述也越來越具體。前後一比較，便可知該校帶給孩子身心傷害有多大！為母者，每一次得知都是無比衝擊、心碎！」

邁克則說，家長們在今年5月前就通報，5月18日事件在媒體曝光後，5月22日其他家長開始報案，表明不止一名兒童被餵食，新北市府卻遲遲等到6月5日，才進行第二次擴大搜索其他教師及園長，市政府處理效率令他們十分不滿。

小新媽對上周兩次的新北市市長對家長說明會提出批評，她認為說明會毫無公開透明可言。她說，此案已是重大公眾議題，卻僅限監護人參加不開放給媒體和民意代表參與此兩場會議，「甚至有是當日4、5個小時或隔日通知，大家都能有空與會嗎？沒空參加的家長，寫授權書給親友代為出席，也不准。」

她強調，一般行政戶政機關，甚至法院都能讓當事人授權她人參加，「而此說明會竟不行？說明會還需大拉鐵門關上，家長是被審訊的犯人嗎？」小新媽說。

這起兒童健康事件，似乎也在台灣政壇揚起風暴。這是因為身為國民黨2024總統大選候選人的侯友宜身兼新北市市長，他在去年新北市長選舉中獲得壓倒性大勝，但現在，面對新北市家長及輿論質疑危機處理緩慢或不透明。此事件會否影響其攻頂大位，是台灣政壇新的關注焦點。

管製藥物為何出現在幼兒園？

根據台灣中央社報導，幼兒園長與工作人員都供稱，是家長同意餵給幼兒感冒藥水。但家長們否認園方說法，他們拿出小孩用藥單表示絕無此事：「有哪個醫生、家長會同意給孩子吃『苯巴比妥』？」家長們說。

不過，台灣秀傳醫院藥劑師洪正憲則向台媒聯合新聞網說，「有些止咳藥和腸胃藥是含有苯巴比妥，也並非列管藥物，認為幼兒可能是被餵食這種成分的藥品；台媒新新聞周刊也說，根據該雜誌調查，目前台灣藥廠製造含苯巴比妥的藥物，共有9款拿到藥證，有6張適應症屬於相對常見的腸胃道疾病，還有小兒氣喘用藥。」

但家長則強調，根據小孩的就醫紀錄，沒有被開立過上述藥物。台北小兒科醫師​​林智葳醫師則在臉書說，含有苯巴比妥的複方藥物，在台灣醫生的門診極為罕見被用來給學齡前的幼兒。他說，「理論上來說，唯一的可能是這些孩子有癲癇病史，且明確的有苯巴比妥的處方箋。」

苯巴比妥是什麼？

台灣長庚醫院臨牀毒物科主任顏宗海告訴台灣媒體稱，苯巴比妥是一種藥物成分的大類，其中用於口服藥品的幾乎都屬長效的苯巴比妥。他說，含苯巴比妥藥品多用於治療癲癇與或手術麻醉用，是難取得的管製藥品。

苯巴比妥也有用於複方藥品（含2種或以上有效成份），除了癲癇，也會在治療腸胃道及呼吸道疾病的藥物出現。顏宗海表示，過量服用恐導致嗜睡，甚至抑制呼吸有生命危險，而且兒童施用會有成癮徵狀，突然停止施用時，會有焦躁不安的戒斷症狀。

數十年前，台灣有地下製毒工廠以苯巴比妥製作出相關的毒品「紅中」在地下流通販賣，曾導致嚴重的社會及公共衛生問題，該毒品在後來慢慢消聲匿跡。

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