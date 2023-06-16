竹蒸籠、粵菜、海鮮乾貨：香港飲食傳統如何延續下去

竹蒸籠、粵菜、海鮮乾貨：香港飲食傳統如何延續下去

在香港，不同的飲食傳統代表了這個城市獨特的文化身份、也正以不同的方式傳承。

儘管如海味攤販等傳統商行漸漸只剩下中、老年的客戶層，仍有年輕人致力於創新與延續香港的美食文化。