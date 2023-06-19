布林肯訪華：習近平會晤美國國務卿促「讓中美關係穩下來好起來」

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平會晤布林肯的安排在舉行前數小時才對外公布。

中國國家主席習近平對五年來首位訪華的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，中國「不會去挑戰和取代美國」，但「美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益」。習近平稱期望「讓中美關係穩下來、好起來」。

習近平星期一（6月19日）下午在北京人民大會堂會晤布林肯時說，知悉布林肯先後與中共中央外事辦主任王毅和中國外長秦剛舉行過「坦誠，深入」的會晤，並「在一些具體問題上取得進展，達成共識」，「這很好」。

布林肯回應說，美國總統拜登（Joe Biden）相信美中兩國「有義務和責任管理好彼此關係」，這樣做符合兩國利益。他其後進一步對媒體記者說，中美雙方均同意須穩定雙方關係，而直接接觸是最佳途徑，但美國將繼續採取針對性行動保護美國國家利益。

BBC駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）分析，習近平這次並未事先張揚地會見布林肯，是具有象徵意義的錦上添花，發出了北京與華盛頓均希望制止中美關係走下坡的信息。

麥笛文說，雖然王毅將當前中美關係僵局歸咎於華府，要求美方停止炒作「中國威脅論」，但至少在某程度上恢復了高層溝通，為更高層接觸鋪平道路，習近平顯然要向中國人民傳達「北京要與華盛頓接觸」的信息。

前美國國務院亞太事務助理國務卿，耶魯大學蔡中曾中國中心高級研究員董雲裳（Susan Thornton）接受BBC連線採訪時指出，從外交禮賓慣例上說，一國元首接見外國外長確非常態，但習近平曾會晤多任美國國務卿，美方也曾安排總統會晤中方外交首長，因此習近平會否會晤布林肯獲得了廣泛關注。

布林肯在會晤後的記者會中說，他在與中方的會晤中提到，美國無意在經濟上圍堵中國，也沒有興趣將美國經濟與中國「脫鉤」。

布林肯還說與中方談到了俄羅斯入侵烏克蘭，以及朝鮮、台灣、東海與南海局勢等議題。美方呼籲中國幫助爭取在烏克蘭實現「正當和平」，又提出中國應對平壤發揮影響力，制止朝鮮試驗彈道導彈等「危險行徑」。

布林肯又稱向重申華府「一個中國」政策不變，不支持台灣獨立，也不希望改變台海兩岸現狀，並對中國在台灣海峽的「挑釁」行為表達關切。此外，他也向中方提及對新疆、西藏與香港人權問題的「深切關注」，也討論了在華「不當被扣」美國公民的處境。

布林肯提到，華府歡迎更多中國官員來訪。中國外交部在美方記者會結束數十分鐘後宣佈，外長秦剛將應邀訪問美國。

據官方新華社報道，習近平在會晤中對布林肯說，世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。當前國際社會普遍對中美關係現狀感到擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處、友好合作。兩國應該本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，為全球和平與發展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩定性、確定性、建設性。

習近平說，任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，更不能剝奪對方正當發展權利。希望美方採取理性務實態度，同中方相向而行，共同努力，堅持2022年11月習近平與拜登巴厘島會晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2022年11月，習近平與拜登在出席二十國集團（G20）峰會之際碰面，這三小時的閉門會後中美都透露了哪些信息？

北京大學國際關係學院教授王勇接受BBC採訪說，當前中美關係「處於一個非常危險的狀態」，北京希望透過布林肯訪華實現中美雙方深入交流，真正改善兩國互信。

王勇教授說：「中美之間實際上有非常多的共同利益……但非常遺憾的是中美雙方尤其是美國方面，不能正確的認識中國對外政策的動機，對中國發展對世界的影響、對美國的影響，沒有一個非常正確的，符合實際的認識，這就是導致當前中美關係困難的一個最重要的原因。」

「中國方面是願意跟美國坐下來，要想出辦法來解決問題來，我想這個是一個實事求是的態度，也符合雙方的利益，符合世界的利益。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美近日還因「古巴間諜站」爭端而互相指責。

總部設於比利時布魯塞爾的智庫俄羅斯、歐洲和亞洲研究中心（CREAS）主任方嫻雅（Theresa Fallon）對BBC評論說，中國願意與美國對話，更大程度上是源於自身經濟從新冠疫情恢復情況不如預期。她認為中方對美方的表態——例如指控美國等試圖圍堵中國——主要是要給國內受眾有所交代。

方嫻雅說：「有關電腦芯片的制裁深切傷害到中國經濟，中國內部目前有諸多問題：中國經濟沒能像眾多分析人士預期一樣，享受到新冠疫情後的『報復式消費』，人們還在緊握錢包。」

「這樣的敘事成為了方便的借口：要不是這些西方制裁試圖把中國捂住，一切都會很好。」

隨團到北京採訪的BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）說，儘管美方將這次與中方恢復高層接觸視為成功，並顯得興高采烈，他們還是承認兩國之間存在著更大規模，更棘手的分歧。其中，台灣毫無疑問是爭議最大的一塊，足以從口舌之爭升級到全面槍戰。