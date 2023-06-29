中國大使傅聰稱「不反對」烏克蘭收復克里米亞引發熱議

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 半島電視台周二（6月27日）報道，當中國駐歐盟使團團長傅聰被記者問及是否支持基輔當局的要求，包括收回目前被俄羅斯佔領的地區時，傅聰表示：「我不認為有什麼不行」。

在有報道稱中國駐歐盟大使傅聰表示，北京「不反對」烏克蘭收回1991年所劃定的全部領土的目標，其中包括2014年被吞併的克里米亞半島後，中國外交部表示，北京希望克里米亞問題能通過「政治途徑」解決。

半島電視台周二（6月27日）報道，當中國駐歐盟使團團長傅聰被記者問及是否支持基輔當局的要求，包括收回目前被俄羅斯佔領的地區時，傅聰表示：「我不認為有什麼不行」。

傅聰表示：「我們尊重所有國家的領土完整。因此，當中國與前蘇聯建交時，我們也是這麼主張的。」

「但正如我所說，這些都是歷史問題，必須由俄羅斯和烏克蘭通過談判解決，這就是我們的立場。」他補充道。

這一表態引發了關注，中國高級官員一般不會就俄羅斯吞併烏克蘭領土發表明確評論。

中國外交部發言人毛寧周三（6月28日）對記者說：「我不了解傅聰大使的具體表態。」

但她表示，在烏克蘭危機問題上，「中方的立場是一貫的，也是非常明確的，我們希望克里米亞問題能通過政治途徑得到解決」。

1991年蘇聯解體，烏克蘭舉行獨立公投並宣佈獨立。當時烏克蘭劃定的領土範圍包括克里米亞半島，但遭俄羅斯在2014年出兵吞併。莫斯科還在烏克蘭東部扶持頓涅茨克和盧甘斯克成立「共和國」。

自烏克蘭戰爭爆發以來，中國並未譴責俄羅斯的入侵行徑。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京

去年10月，聯合國大會以143國贊成、5國反對、35國棄權的票數通過決議，譴責俄羅斯在國際認可的烏克蘭邊界內舉行其所謂公投，試圖非法吞併烏克蘭部分領土，中國投下棄權票。

據報道，傅聰是在6月16日於布魯塞爾舉行的2023年歐盟中國商會「中歐商業高峰論壇」之後發表上述言論。

在微博上，傅聰的表態引發網友討論。有網友評論稱：「風向要變了嗎？」

還有微博網友說：「一年了，普京在戰場上毫無進展，早就該切割了。」

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對BBC表示，這可能是不同的中國官員表達的不同觀點，但鑒於俄烏局勢的不確定性，這也可能是一個「試驗氣球」。

「由一個大使級的人髮表這樣的言論意味著它將得到關注，但對北京來說仍然是一個足夠低級的職位，可以進行貌似合理的推諉。」他說道。

這不是傅聰第一次對俄羅斯入侵烏克蘭的行為進行表態。傅聰今年4月接受美國《紐約時報》專訪時表示，中國並不承認俄羅斯吞併烏克蘭領土的行為，包括吞併克里米亞和頓巴斯地區。

他說，中國在戰爭中並不站在俄羅斯一邊，之所以沒有譴責俄羅斯的入侵，是因為中國能夠理解俄羅斯關於防禦北約入侵的主張。

傅聰還淡化了俄中宣佈「無上限」的外交關係，表示「『無上限』僅僅是一種修辭」。

圖像來源，Chinese Embassy in Paris 圖像加註文字， 中國駐法國大使盧沙野經常發表爭議性言論，此前曾說孟晚舟被捕是因為「白人優越感」，辱罵法國著名學者是「小流氓」，說台灣「統一」後要進行「再教育」等。

這與他的同行、中國駐法大使盧沙野的言論形成對比。今年4月，盧沙野在一檔電視節目中被問及克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野聲稱這取決於如何看待這個問題，並提到克里米亞一開始就屬於俄羅斯，後來是蘇聯共產黨第一書記尼基塔·赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）給了烏克蘭。

主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。盧沙野卻表示，「從國際法的角度，甚至可以說那些前蘇聯國家沒有有效的國際法地位，因為沒有國際協議認定他們作為主權國家的地位」。

中國駐法國大使館後來發表聲明，稱盧沙野言論「不是政策宣示，而是在電視辯論中的個人觀點表達」，「不應過度解讀」，並下架稍早發佈的訪談全文。中國外交部也「滅火」稱：中國的立場「沒有變化」。

莊嘉穎表示，即便不同的中國外交官有一些「偏離航線」的表述，北京在官方發言時也通常會強調它們的立場「沒有改變」。