香港警方懸紅百萬通緝八名社運人士，羅冠聰擔憂安全受威脅

詹姆斯·蘭代爾（James Landale）、阿麗絲·戴維斯（Alys Davies）

BBC記者

2023年7月4日早上7点21分 最近更新： 20 分钟前

圖像來源，AFP

一名逃離香港的民主活動人士向BBC表示，由於當局懸賞通緝他，他的人身安全將變得更加危險。

現居英國的羅冠聰（Nathan Law）是香港警方通緝的八名流亡活動人士之一。

香港當局懸賞100萬港元（約100581英鎊；127637美元），收集能導致他們被逮捕的信息。

羅冠聰表示，由於有懸賞的存在，他需要在透露自己的行蹤方面「更加小心」。

這八名受到針對的的活動人士被指控勾結外國勢力——這是一項可能判處終身監禁的罪行。在2019年的大規模民主抗議活動之後，香港於三年前實施嚴厲的國家安全法，這一罪行是國安法之下的犯罪。

英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly，柯維立）表示，英國「不會容忍中國對英國及海外個人進行恐嚇和噤聲的任何意圖。」

他在一份聲明中說：「我們呼籲北京撤銷『國家安全法』，並呼籲香港當局停止針對那些維護自由和民主的人士。」

在國家安全法下，數以百計的民主活動人士在香港被捕及定罪。

北京方面曾表示，需要這一項法律來給這座城市帶來穩定，但是批評者稱該法旨在鎮壓異見。

在本次公告中被點名的八人均身居英國、美國或澳大利亞——這些國家與中國之間沒有引渡條約。

香港警察國安處總警司李桂華表示，有關人員「危害國安是十分嚴重」的罪行。

他承認，他們如果留在國外，香港警察無法逮捕他們，但表示不會停止執法。

羅冠聰是香港民主抗議運動當中的主要人物之一。他表示，雖然他覺得自己身在英國，情況「相對安全」，但是在有關懸賞的消息公布之後，他必須更加小心謹慎。

「有可能會有人在英國——或者其他任何地方——提供一些我的信息（給香港當局）。比如，我的行蹤，在我到某些國家轉機的時候，他們有可能可以將我引渡，」羅冠聰說。

「所有這些都可能會將我的生活置於危險的狀況，如果我對於見什麼或者去什麼地方不夠小心的話。這令我不得不過一種更加謹慎的生活。」

羅冠聰在推特（Twitter）上發文，敦促其他人不要在此事上配合當局，並表示：「我們不應該限制自己，自我審查，受到恐嚇，或者生活在恐懼中。」

另一名被列入通緝名單的流亡活動人士、「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀也表達了同樣的觀點，稱這個懸賞的目的是威脅她和其他活動人士。

「我們是團結一致地為我們的家——香港的自由和民主奮鬥，」她在一份聲明中說。

同樣被通緝的劉祖迪則向BBC表示，懸賞可能鼓勵海外親北京的「小粉紅」民眾對他們進行人身攻擊或騷擾。

羅冠聰表示，長遠來說，他並不太擔心自己的未來。

「說到底，我很懷疑有強大法治制度的國家如何會配合或者與香港政府合作引渡我們當中的任何一人，因為這明顯是政治犯罪，侵犯我們的基本人權。」

澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，澳洲政府對於有關懸賞的公告「深深失望」，並表示澳大利亞「仍然高度關注香港的人權、自由和自治持續受到的侵蝕」。

此次懸賞通緝名單中的另外五人為許智峯、郭榮鏗、蒙兆達、袁弓夷以及任建峰。

被香港警察國安處通緝的八名人士：