個人隱私保護：中國人民大學校友因盜取母校學生信息建外貌評分網站被拘

34 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 被拘捕的這名程序員曾在中國人民大學學習，他涉嫌盜取學校數據庫裏的學生信息創建了外貌打分網站。

一名騰訊公司的程序員周一（7月3日）在北京被拘捕，他被指竊取了中國一所著名大學的數據庫，並用學生的照片和信息建立了一個外貌打分平台。

據中國媒體報道，25歲的馬姓男子在讀碩士研究生期間，侵入了母校中國人民大學的數據庫，盜取了全校學生的個人信息，並創建了一個在線平台對他們的外表進行評分。

他曾在社交媒體公開此事。網絡截圖顯示，其中一條帖子發佈於2020年10月，意味著該平台可能已存在了大約三年。

「今天和志同道合之士完成了這件我大二就想做的壞事，本來想發朋友圈但人多眼雜怕被打拳還是發微博吧。」疑似為馬姓男子的微博用戶發帖寫道。

據中國媒體報道，他建立的平台名為「RUC IR FACE」，收錄了2014年至2020年中國人民大學所有學生的個人資料，包括照片、姓名、學號、籍貫和生日等。

瀏覽者甚至可以從身高、星座、籍貫、所在學院等方面進行精確查詢。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 馬某建立的網站截圖，該網站現已不可訪問。

中國人民大學位於北京，是該國最知名的大學之一。上周六（7月1日），該校的內部學生論壇「小喇叭」上有學生曝光了這一事件。

人民大學周日（7月2日）在一份聲明中表示，校方已關注到該事件，已聯繫警方開展調查。

周一（7月3日），北京海澱區警方表示，馬某因涉嫌非法獲取學校部分學生個人信息等違法犯罪行為，被警方刑事拘留。

「警方高度重視公民個人信息保護，對於相關違法犯罪，將依法予以嚴厲打擊。」海澱公安分局在一則通報中寫道。

中國在2021年通過了《個人信息保護法》立法，規定任何組織或個人「不得非法買賣、提供或者公開他人個人信息」。

馬某的個人網站顯示，他自2015年起就讀於中國人民大學，先後獲得了該校計算機科學與技術的學士學位和計算機應用技術的碩士學位。

畢業後，他作為一名程序員加入了中國互聯網巨頭騰訊。他還曾在字節跳動和華為實習。

他在源代碼託管服務平台GitHub上的資料顯示，他還開發了生成女性裸照的程序。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 個人隱私的保護在互聯網時代更加困難。

該事件在中國互聯網上引發了憤怒，一些網民質疑學校沒有採取足夠措施，保護學生的隱私數據。

「這麼重要的信息居然隨隨便便就能獲取，還公開曬出來，完美詮釋了『高智商低趣味』！」一名微博網友評論說。

還有一些中文網友將他與臉書（Facebook）創始人馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）進行了比較。

2003年，扎克伯格在哈佛大學上學期間，曾推出備受爭議的外貌評分平台FaceMash，每次將兩張女生照片放置在一起，讓用戶選擇哪一位更有吸引力。

中國以前也發生過類似的事件。2012年，武漢大學一名學生自稱花了三天時間寫代碼製作了一個選美網站「Facejoking」，以圖片流的形式展現該校女性的照片，並進行打分。儘管一度引發爭議，但該網站後來擴展到了全國範圍。