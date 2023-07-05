香港國安法「域外效力」引發寒蟬效應 海外港人的噤聲與堅持

李澄欣

BBC中文記者

51 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在國安法壓力下，有海外港人參與政治活動時不敢露臉，圖為台北的香港人集會。

「離開了香港也沒有100%的自由，那個威脅每一日都圍繞著你，無論你在哪裏都會恐懼。」 香港籍記者綺婷（化名）對BBC中文說。

綺婷在香港國安法（下稱《國安法》）實施後調派到台灣任職，經常在當地採訪港人集會活動及接觸政治敏感人士，她說最近大半年倍感壓力。

「採訪的話，現在海外比香港更危險，因為香港在政治鎮壓下表面上很平靜，也沒有什麼示威集會，反而海外持續有，所有敏感的東西和人物都在海外，而你不知道他的紅線在哪。」

她說撰寫報道時會出現自我審查，避免寫「香港獨立」等字眼。「心情很矛盾，作為海外記者我應該可以如實報道，但又會擔心回香港會出事。」

她出於個人原因需要經常返港，每次都提心吊膽，並做好被捕的凖備，出發前預先刪除手機資料和聯絡律師，甚至請朋友陪同搭飛機。

「萬一我被帶去黑房問話或拘捕，都有朋友立刻知道。因為還未入境、一下飛機就可以帶走你，到時香港政府可以說沒有我的入境紀錄，而台灣政府又說我已經出境，那就會失聯。」

「敲響警號」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港民主派前立法會議員羅冠聰2020年6月流亡，2021年獲英國政治庇護，香港國安處懸紅百萬通緝他。

標榜「只針對一小撮人」的《國安法》實施三年至今，已有超過260人被捕，年齡介乎15至90歲，其中79人的案件已經審結，入罪率百分百，最高判囚九年。

在「域外效力」條款下，不只香港境內居民受影響，海外人士也在法網之內。

《國安法》第37條和38條規定，「香港永久性居民或者在香港成立的公司、團體等法人或者非法人組織在香港以外實施本法規定的犯罪的」，以及「不具有香港永久性居民身份的人在香港以外針對香港實施本法規定的犯罪的」，均適用於本法。

香港警務處國安處7月3日通緝羅冠聰、許智峯、郭榮鏗等八名海外港人，指他們涉嫌觸犯勾結外國勢力 、煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權罪，每人懸紅100萬港元。《南華早報》引述消息稱，通緝名單上還有數以十計海外港人。

此前，一名23歲留學日本的香港女生3月返港更換身分證時被捕，她2019年後一直在日本，被指在網上發佈「港獨」訊息涉違國安法，這是香港首宗涉及國安法「域外效力」的案件。

綺婷形容，該案件為海外人士敲響警號。「證實了這個威脅不是我們憑空想像出來，是真實發生的。國安連一個普通留學生在網上寫東西都查到，大家真的不能有僥倖之心。」

她說事件曝光後，在台港人的受訪意願明顯降低，即使願意受訪也格外慎言，甚至會主動要求媒體「幫忙過濾掉太激進的言論」。

在英港人也感受到寒蟬效應，網絡電台主持人曹嘉超（外號「曹總」）移居英國後在YouTube創立政論節目「香港冇格仔」（Hong Kong Uncensored），每天開直播談香港事務，他說這個夏天舉辦了多場網聚，很多網友都有顧慮，連出席與政治無關的公益籌款晚宴也會戴口罩遮臉。

「大家不會特別討論，但心裏有數。其實被通緝還好，起碼你知道他們想抓你，日本留學生案才更令港人擔心，你不知道入境會不會出事，這種鬼鬼祟祟的手法更恐怖。」

在英國成立港人社區文化團體的Emily（化名）也對BBC中文表示，其組織連續兩年舉辦抗議港府侵犯人權的靜默集會，今年的活動人數大受影響。

「參加者還是會照來，也說很支持我們的活動，但就站得遠遠的，在外圍、不會被人拍到的地方，也一定不會拿展示牌。我們尊重和理解，始終如果還需要回香港，會有一定的風險。」

現實中的操作

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 圖為七一「主權移交紀念日」在銅鑼灣街頭巡邏的香港警察

香港警務處國家安全處總警司李桂華日前在記者會上強調，警方懸紅通緝海外港人不是「做政治騷」（作政治秀），而是「執法」，但他同時承認無法在海外執法，被通緝者只要不回香港，就無法拘捕他們。

八人身處的英美澳，已於2020年《國安法》生效後取消與香港的《逃犯協議》，目前僅10國保留相關協議，包括捷克、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、葡萄牙、新加坡、南非和斯里蘭卡。

但即使被通緝人士進入上述10國，也不意味當地政府會向港府交人，因為根據《聯合國引渡示範條約》第3條，若犯罪行為屬政治性罪行，不得准予引渡。

英國倫敦大學國王學院法學院訪問研究員黎恩灝博士對BBC中文表示，國安法的域外效力是個迷思，「如果無法執法，那就只有政治效果，引起寒蟬效應」。他指出，港府藉法律和法庭做政治恫嚇，只會進一步加快自由世界國家取消與香港的引渡協定。

已移居英國的香港公共行政學者鍾劍華博士也指，港府擴大國安法網，但得不到國際社會的司法互助，形同「自嗨」。「為了過自己的權力之癮、顯示自己法力無邊，而不看大局，結果害了香港，連其他正常的司法互助環節都受影響。」

他批評，目前香港的做法比中國大陸更野蠻，近20年沒有聽過海外中國人包括民運人士，在境外講了什麼而被大陸當局懸紅通緝。「香港現在不只是和大陸接軌，而是青出於藍。」

跨國鎮壓的各種手段

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2017年初中國億萬富豪肖建華在香港四季酒店被帶走並送到大陸，錄像顯示他當時坐在輪椅上被人推走，頭部用毯子蒙著。圖為四季酒店的資料圖片。

曾在香港公民團體任職領導層的港人阿敬（化名），在國安法實施後流亡英國並繼續從事政策倡議工作。他說對於國安法的域外效力社運圈內人都不驚訝，但也會擔心人身安全。

「一直都有做風險評估，但再次互相提醒，有什麼國家與中國、香港有引渡條款，以及通緝令出來後每個國家怎麼回應。」

八名被懸紅通緝的港人身處英美澳，有關國家都已發聲批評港府引用國安法的法外治權。但建制派行政會議成員、資深大律師湯家驊在電台節目稱，不能排除被通緝者可能經過香港的友好國家時，被當地以行政手段移送回港的可能性。

法律學者黎恩灝指出，除了要留意正規的逃犯引渡協議，更要提防當局用非正式方式威嚇海外人士。「中國跨國鎮壓（transnational repression）的行為已是國際議題，很多報道都揭發中共設有海外警察站，而綁架海外人士回國是一直在發生的事，銅鑼灣書店、肖建華事件都是著名例子。」

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年發表報告指，至少有102個海外警察站正在運作，分佈在全球53個國家，包括英國和荷蘭。

該組織報告又指，中國逼迫外逃人士回國的手段，包括以在國內的家人為籌碼、海外代理人勸說威脅及綁架。其中，綁架案主要發生在泰國等與北京關係密切的威權國家，也有些情況是，通緝目標在東道國執法部門的非法或秘密合作行動中被捕，之後移交給中國當局。

對此，中國政府一直否認，並表示所謂的海外警察站，其實是涉僑事務海外服務站。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛對BBC中文說，相比「綁架」，中共更常見的策略是「人民鬥人民」，發動海外親中社群攻擊海外港人。

去年10月，中國駐曼徹斯特總領事館人員毆打在門外示威的港人。今年6月，有港人在英國修鹹頓（Southampton）參加反修例運動紀念集會後，遭中國留學生襲擊。

在英國組織港人活動的Emily說，近月發現有不明來歷、懷疑是來自中國大陸的人混進場地。「在香港電影放映會，他在場內四處走來走去，行為舉止很不正常，我們問他他才走。也曾經有人偷拍參加者的大頭照，我走去阻止他，他就扮成韓國人，但明明一看就是大陸人，也有義工聽到他講普通話。」

她說現在人人自危，辦活動都很注意保安措施，事前必定通知本地警方。「這裏的警察很重視仇恨罪案（hate crime），會主動關心我們的情況，了解有沒有人來騷擾我們。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中共二十大開幕之際，一群居英港人到中國駐曼徹斯特總領事館抗議，遭不明身份人員推搡毆打。

「反而更加團結」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 部分海外港人表示會克服恐懼，圖為2023年6月倫敦「反送中」紀念集會上一名參加者。

政治學者陳家洛指出，北京和港府藉域外效力打心理戰，是當局維護國安的重要手法，用威嚇手法打擊反對陣營的士氣。

公共行政學者鍾劍華也表示，日本留學生案是讓會回港的人噤聲，通緝八人則是要讓長居海外、不會回港的人也要收聲，同時孤立相關人士，邊緣化他們在海外的人權和政治游說工作。

流亡英國的政策倡議者阿敬說，通緝事件反而讓海外港人更團結，甚至會加強與被通緝八人的聯繫。「我們做倡議的，壓力一直都有，問題是如何克服恐懼。這次圈內人的態度是，不能因為他製造恐懼而退縮，要團結一致地面對，未來會更多合作和互助。」

身在英國的網絡政論節目主持人曹嘉超也表示，在壓力下仍會維持每天兩節直播，批評香港和中國大陸事務。「我當初離開香港，就是希望在海外有空間說話，沒理由我來到英國也要守香港國安法和自我審查。正正因為他想趕絕所有敢言的人、想我們走了就不再代表港人發聲，我更不能讓他們得逞。」

但自由的代價是永別家鄉，曹坦言移民初期還抱有一絲幻想，以為將來可以英國、香港兩邊走，現在已「徹底死心」。「國安法的清算不會一次完成，它變成了執行制度，有恆常的官僚和預算，要不斷交數（交業績），代表國安噩夢會沒完沒了。」

仍要經常來往港台的記者綺婷則說，自己面對的風險越來越高，若有一天不能承受就會辭職，但在那天來臨之前還是會繼續「踩鋼線」報道真相。「做記者就是那麼討厭，你明知道有風險，但還是覺得有個使命感，想用自己的能力記錄歷史，繼續寫。」