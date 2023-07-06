華語樂壇國際級歌手李玟罹患抑鬱症離世，終年48歲

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李玟多次作為歌手登上國際舞台

在1990及2000年代享譽亞洲流行樂壇的華人歌手李玟（Coco Lee）日前離世，終年48歲。

李玟胞姐李思林在周三（7月5日）晚間向媒體公布妹妹的死訊，當中指李玟近年罹患抑鬱症。

李思林在社交媒體上發佈帖文稱，李玟「經過長時間與病魔鬥爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生。」

她表示，李玟在送院後一直昏迷，搶救無效，於7月5日與世長辭。

國際華語歌手先驅

李玟在1975年出生於香港，9歲時隨家人移居美國舊金山（三藩市）。1991年，16歲的她在當地唐人街奪得一項選美賽事「華埠妙齡小姐」冠軍。

兩年後，她回港參加香港無線電視（TVB）的新秀歌手大賽，憑翻唱惠特妮·休斯頓（Whitney Houston）的《奔向你》（Run to You）奪得亞軍，並獲唱片公司簽約出道。

早年曾以醫生為志願的她也曾於美國加州大學修讀生物學，但一年後退學進入娛樂圈。

她於1994年推出了自己的頭兩張國語專輯，之後發表過國語、粵語和英文專輯，在亞洲樂壇享負盛名。

在華語電影和文化進入西方市場及觀眾視野的年代，李玟亦進軍美國電影和音樂領域。她在迪士尼動畫片《花木蘭》的國語配音版中為主人公花木蘭獻聲，並演唱了國語版主題曲《自己》。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李玟在2001年奧斯卡金像獎頒獎禮上獻唱

1999年由茱莉婭·羅伯茨（Julia Roberts，茱莉婭·羅拔絲）和理察·基爾（Richard Gere）主演的好萊塢電影《落跑新娘》（Runaway Bride，《走佬俏佳人》），主題曲《Before I Fall in Love》亦由李玟演唱。

同年，她在邁克爾·傑克遜（Michael Jackson，米高·積遜）牽頭於韓國舉辦的慈善演唱會上表演。

2000年，李玟主唱了電影《臥虎藏龍》的中英文兩個版本主題曲《月光愛人》和《A Love Before Time》，並在次年奧斯卡金像獎頒獎禮上現場獻唱了這首最佳原創歌曲提名作品。

在奧斯卡頒獎禮上，女演員朱莉婭·斯蒂爾斯（Julia Stiles）在介紹李玟的表演時說道：「將東方音樂的韻味和質感與西方文化的管弦樂色彩和敏銳的歌詞相結合，這部令人驚艷的電影，其魔力在這首動人的情歌中得到了真正的體現。」

《月光愛人》亦在同年的香港電影金像獎中獲最佳電影歌曲獎。

2002年，中國前籃球巨星姚明登陸美國職業籃球聯賽（NBA），加入休斯敦火箭隊，李玟在那一年NBA的姚明亮相儀式中作為嘉賓獻唱了美國國歌，成為在重大體育賽事中演唱美國國歌的華人歌手。

近年，李玟活躍於中國大陸，在《中國夢之聲》等選秀節目中擔任評委，也參加了去年以香港主權移交25週年的港樂綜藝節目《聲生不息》。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李玟曾在迪士尼製作的電影及音樂作品出演

李玟胞姐表示，2023年本是李玟出道30週年。

今年新年除夕，李玟在Instagram上發帖稱，她在此前一年「面對改變人生的重大難關」，形容2022年是「極其艱難的一年」。

「29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人髮光發亮，我們為她感到自豪。」

圖像來源，Getty Images

「標誌的燦爛笑容」

在今年2月14日發行的《Tragic》是李玟生前發表的最後一首單曲。

3月，她在臉書（Facebook）上表示，她在去年的一次舞蹈排練期間觸及舊傷，之後進行了盆骨和大腿的手術。

有報道指，手術後她一度不能行走，並擔心自己日後無法像過去一樣跳舞。

2011年，李玟與相戀八年的香港供應鏈巨頭企業利豐有限公司前行政總裁樂裕民（Bruce Rockowitz）結婚，當時在香港舉辦的盛大婚禮據報耗資2000萬美元，美國歌手布魯諾（Bruno Mars）和艾麗西亞·凱斯（Alicia Keys）出席婚禮並獻唱。

婚後，二人共同養育樂裕民前一段婚姻的兩個女兒。

近年有傳聞指，二人已經分居，但是李玟從未對此作過任何回應。

周三，李玟的胞姐在臉書帖文中表示：「希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願——讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2016年11月26日，李玟出席在台北舉行的第53屆金馬獎活動。

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