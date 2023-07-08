台灣2024總統大選：賴清德拋「四大支柱」向美國「交心」，兩岸立場是「蔡英文2.0」版？

李澄欣

BBC中文記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images

台灣總統大選明年初舉行，民進黨參選人、現任副總統賴清德7月5日在《華爾街日報》（Wall Street Journal）發表署名文章，提出台海和平的「四大支柱」（Four-pillar plan for peace），強調要加強台灣國防，兩岸問題維持現狀。

這被視為他赴美「面試」前對華府的「交心」。台灣官方或賴清德的競選總部尚未公布有關行程，但此前傳出他下月參加巴拉圭總統就職典禮時或過境美國。

多名學者對BBC中文分析指，賴清德務求減弱其「台獨」形象爭取美國信任，預料他在國際和兩岸政策上將延續蔡英文的路線。

「四大支柱」是什麼？

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賴清德在署名文章指，27年前的台海危機看到飛彈威脅，讓他決心棄醫從政，當今北京軍事實力比過往強大，企圖升高台海軍事衝突，「沒有人樂見一個具威脅性的中國，但這是我們面臨的現實」。

他表示，有決心捍衛台灣的民主及兩岸和平現狀，若當選總統會加強四方面的工作。

第一是強化國防威懾力，將延續蔡英文總統的計劃加速國防轉型，加強具成本效益、機動性的非對稱戰力，並在部隊訓練、民防、資訊交換等方面尋求與盟友進一步交流。這會使北京動武成本增加，從而降低軍事衝突的風險。

第二是提升經濟安全，減低對中國貿易的依賴，鞏固台灣的供應鏈安全，通過新貿易協定促成貿易多元化，並支持國內新創產業，減少不必要的監管措施。

第三是與全球民主國家建立伙伴關係，尋求與盟友間更進一步交流。

第四是有「穩定且具有原則的兩岸領導力」，首要任務是維持務實及一致性的兩岸政策，不排除在基於互利、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話。

他表明，將支持維持兩岸現狀，「這符合中華民國——台灣的正式名字——與國際社會的最佳利益」。

表態的時機

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 2023年4月5日，美國眾議院議長麥卡錫（左）和台灣總統蔡英文在加利福尼亞州里根總統圖書館舉行兩黨會議後向新聞界發表講話。

賴清德刊文時機，是在國民黨參選人侯友宜7月3日首次就「九二共識」表態之後。侯友宜的說法是「接受合乎中華民國憲法的九二共識」，並指當選後可能恢復四個月兵役，有消息傳出此說法引起美方不滿。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對BBC中文表示，賴清德此時公布立場，是要強調民進黨對於強化國防守護台灣的立場較堅定，同時也是為了他八月可能過境美國做鋪墊。

「投書《華爾街日報》，是喊話美國華府保守派，爭取鷹派支持。」翁履中說。

他認為，「四大支柱」的重點是第一點，因為美國對台政策目前最重視國防，而正在討論的年度國防授權法也必會強調台美軍事合作，尤其是對台灣軍事訓練的協助。 「這一點，賴副總統顯然掌握到華府風向，強調國防和建立台灣威懾力，已經可以讓美國很多人，尤其是《華爾街日報》的讀者認同了。」

這個時機也被指與美中關係有關，美國正尋求與中國穩定關係，國務卿布林肯和財長耶倫先後訪問北京。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛告訴BBC中文，賴清德要讓華府放心，無論政府如何變化，台灣對中國的姿態仍將是可預測和務實的，並不會阻礙美中關係的發展，也不會對美中再接觸（re-engagement）表示反對或反應過度。

「表達出對美台關係有足夠信心，相信改善美中關係並不會以犧牲美台關係為代價。在美國對中國『去風險化』（de-risk）之際，台灣要在概念上把美中關係與美台關係脫鉤（de-link），確保前者不會以後者為代價。 」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣軍演坦克在行進中。

兩岸立場是「蔡英文2.0」版？

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賴清德曾表示自己是「務實的台獨工作者」，認為台灣已經是主權獨立國家，不用另行宣佈「台灣獨立」，他的兩岸位置因此備受關注。

國民黨參選人侯友宜就質疑，賴清德的「四大支柱」方案建構在「務實台獨」的根基上，仍有瀕臨戰爭風險，恐讓台灣很快倒塌。

學者宋文笛形容賴清德的方案是「蔡英文2.0」版，其兩岸論述沒有新意，但指他強調維持兩岸現狀將是首要任務，是向華盛頓和北京保證他在「台獨」問題上的立場。「他明確說是為『中華民國』的最佳利益服務，無意單方面改變台灣的政治地位。」

學者翁履中也指出，賴清德要說服美國他會維持現狀、不會「台獨」，以降低美方疑慮。「雖然華府長期涉台人士恐怕不會因此改變對賴的疑慮，但只要更多人相信民進黨執政與『台灣獨立』無關，加上在野兩黨沒有展現足夠守護台灣的決心來勸說美國，民進黨的路線對不少美國政治人物來說，還是更符合美方利益。」

他預料，賴清德將延續蔡英文「親美抗中」的基調。 「蔡被美國認為是務實理性的代表，延續她的路線是最佳選擇。當然，也因為賴副總統本身沒有國際政治的背景，接續現有的安全路線，不讓美國擔心，必然是選戰過程甚至未來如果執政後，對美政策的主軸。 」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣九合一選舉：選民怎麼看兩岸議題？

民主價值 vs 民族主義

新加坡國立大學政治學系副教授、卡耐基中國項目研究員莊嘉穎對BBC中文表示，賴清德表態的對象不只美國，還有國際社會其他民主國家。 「台灣近年與歐盟、日本、韓國、澳洲等的關係也有明顯的正面發展，賴應該希望維持這樣的趨勢，然後建立自己的政績。」

他指出，中國領導人習近平經常強調「中華民族偉大復興」，而中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅日前呼籲中日韓合作時稱，「無論頭髮染得再黃，鼻子修得再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方」。

莊教授說：「蔡英文和賴清德都是以民主價值作為政策主軸之一，這與習近平和王毅以種族、族群出發的觀點，形成了強烈對比。 」

他指出，中共決策層除了台灣妥協以外，其他都不怎麼放在眼裏，儘管美國在台海問題上扮演重要角色，但最關鍵還是北京的態度。