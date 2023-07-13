香港移民潮疊加退學潮 掙扎中的家長與「寒冬」裏的學校

李澄欣

BBC中文記者

33 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年反送中運動後，香港持續出現退學潮，圖為香港小學生。

暑假來臨，香港又進入移民旺季。

單親媽媽Dodo把握最後兩周收拾行裝，月底將帶同15歲的兒子移民英國，讓他在倫敦升讀高中。

「凖備了快兩年終於成行，趕得及在兒子升高中前走，大家都鬆一口氣。 」她對BBC中文說。

這比原定計劃提早了很多，她原擬待兒子中學畢業後送他到海外讀大學，但「反送中」運動和國安法落地香港改變了一切。 「以前是為了讓他擴闊視野，完全沒想過政治，現在是局勢逼著我要盡快帶他走。 」

「學生出入境大陸會否被扣查？他曾經在社交媒體批評政府，會不會在大陸出事？雖然只是兩日一夜的行程，但我非常擔心他的人身自由和安全。」

另一名移民港人媽媽Mandy，考慮的則是「新時代」下小孩的競爭力。

「外資陸續撤走或縮減規模，可預視十年後香港全面中國化，越來越多國企，會變成普通話、大陸人主導的地方。但我兒子一直是讀英文學校，又沒有大陸人脈，留在香港發展沒有優勢。 」

她從事市場營銷，丈夫在銀行業任職，上周攜同9歲和11歲的兒子舉家移居澳洲布里斯班。「相對高峰期，這個暑假走的人少了，但沒有少很多。我的圈子裏，大家都默默地在執行移民計劃。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 自從北京2020年在香港頒布國安法後，數十萬人已經離開了這座城市。BBC《Our World》持續追蹤了數名留下來以及移居海外的香港人，紀錄政治、社會氛圍的改變如何影響他們的生活。

2019年後數以十萬計港人移民，而香港教育局每年公布的《學生人數統計報告書》顯示，2019年9月到2022年9月的三年裏香港流失近6.8萬名中小學生，其中2021年9月到2022年9月一年就流失2.7萬人。

相比之下，在反修例運動前的2018年9月至2019年9月學年，中小學生淨減少人數為2429人。換言之流失人數在3年間增逾10倍，而流失率也從0.35%進一步擴大至3.99%。

退學潮也蔓延至幼稚園，截至2022年9月的過去一年，至少6500名幼稚園生不再在港升學，流失率約6.31%，創近年新高，當中有八成（5154人）是在幼稚園低班（K2）升高班（K3）前退學，流失率高達9.69%。

對此，教育局回應指，家長一直有為子女選擇就讀學校的權利，學生流動包括轉校、移居內地、海外升學等亦屬「常態」。

哪些學校受影響最大？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有教育界人士稱，深受中產家庭歡迎的直資學校最受退學潮影響

一位不願具名的英文中學校長對BBC中文指，政府不願對外承認移民潮導致學生人數銳減，但官員與教育界內部接觸時「大家都心知肚明」。 「數據會說話，如果只是自然流動、是常態，為什麼2019年之前沒有這麼明顯的流失率？」

這名校長表示，該校全體學生約800人，退學率一直低於4%，但2019年後逐年遞增至高個位數甚至雙位數，高峰期達14%。

「以前退學的多數是中四、中五的高中生，自己去外國升學，但這兩三年反而初中更多，幾乎全是舉家移民，去英國、加拿大或澳洲。」

他所在的中學為直資學校，即參與政府「直接資助計劃」的學校，相比官立和津貼學校，校方在收生和課程上擁有更高的自主權，但學費要數千至數萬港元。 「我們的家長都是中產階級和專業人士，以前享受慣自由，對現在的香港會有想法，覺得前景不好就走。這波退學潮也很吻合整個社會的趨勢。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港國安法生效後，每年4月15日跟隨大陸舉辦「全民國家安全日」活動

現居澳洲的香港媽媽Mandy，兩名兒子以前均就讀直資英文小學，其中一人更是在傳統名校拔萃小學，她說移民前內心掙扎了很久。 「這麼多年來我花盡時間和資源送他們入名校，希望他們贏在起跑線，離開了豈不是前功盡廢？」

但她還是把心一橫，認為目前直資學校的「中國化」程度未算嚴重，但估計再過兩三年也「難逃一劫」。 「我不反對國民教育，問題是執行的強度和內容。現在是強行灌輸和控制思想，長遠來說會限制小朋友的視野、創意和表達能力。」

月底將移民英國的Dodo也說，國安法生效後看到兒子的教科書改版，例如表明台灣是中國的一個「省份」，1989年六四事件後時任中共總書記趙紫陽是「做錯了」而被革職，甚至指香港從來不是英國「殖民地」。

「連我兒子都問我，為什麼連歷史事實都可以改？究竟有沒有《中英聯合聲明》？當教育變成洗腦，你會問自己，接受到孩子將來要搖紅旗、戴紅領巾嗎？我不得不帶他走。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港幼稚園也受到退學潮衝擊，陸續出現倒閉潮。

除了傳統的中產校區，基層校區也受退學潮影響。

化名林女士的幼稚園校長管理一所位於新界天水圍區的學校。她說全校有近420個學額，2021年度開始收生不足，目前只剩下約370人。

「創校30年，我們一直都是收滿生的，從來沒聽過為了移民而退學，但這兩三年突然每年走十幾人，幾乎全是移民。」她對BBC中文說。

她說，退學移民的不少是該區的私樓家庭，但也不乏背景較草根的公屋家庭，很多是以BNO簽證到英國。 「大部分人是中途退學，走得很急，一獲批簽證就走，有的家長甚至離開了香港才寄信來說要退學。」

一個月前剛移民到英國的曉儀，就是讓3歲的小孩中途退學。她說兒子在新界元朗就讀幼稚園幼兒班（K1），申請退學時校務處職員顯得輕鬆平常。 「機械式地幫我處理文件，也沒有細問退學原因，感覺他們已經對移民潮習以為常。」

她自言政治冷感，不太在意反送中運動和國安法，但她和丈夫均從事服務業，分別是美容顧問和髮型師，疫情期間被嚴苛的防疫政策影響生計和生活，對港府施政感到煩厭，去年三月決心移民，籌備一年多後出發。

「適逢英國移民門檻低，就把握機會走吧。加上未來香港教育制度必定加強普通話教育，有可能會犧牲英文的課時，但始終英文才是國際語言，去外國會對兒子的發展更好，他的世界會更大。」

最壞情況過了嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年後，數以十萬計港人移民，港府也承認面臨人才缺口。

香港教育局回復本地媒體查詢時稱，根據人口數字推算，預計未來學齡人口持續下跌並非過渡性而是結構性。

特首李家超回應退學潮時則表示，香港人口進進出出情況普遍，相信「最壞情況已經過了」，即使有流失，數字也「不是以前看到那麼大」。他又稱，政府正想辦法鼓勵生育，令「人口更豐富」。

但《明報》引述教聯會副主席林翠玲表示，幼稚園生移民退學的情況將在未來幾年持續，即使跌勢收窄，也無法重新填補已經流失的學生，對整體生源不樂觀，她又指全港10多間幼稚園將於暑假停運。

在天水圍區營運幼稚園的林校長透露，業內有學校給教師八折、九折支薪，她的學校則在硬件上減省成本。

「以前很豪爽地買玩具和教材套給小朋友，現在要精打細算，或者買原材料回來自製。學校的門鎖壞掉，以前二話不說就請師傅來維修，現在要拜託懂工程的家長來幫忙。有些外牆撞破裂，如果純粹是影響外觀、沒有危險性，就乾脆不弄了。」

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不願具名的英文中學校長對BBC中文形容，退學潮對直資學校打擊很大，每年的學費收入以百萬計銳減，政府按學生人頭提供的資助也即時減少。

「政府經常說，你們學生少了，但老師也因為移民潮少了，開支也就少了，只要妥善管理就沒問題。但這說法不符合現況，因為退學的人不是集中在某一兩班，例如中四級有四班，每班走五個人，我們不會因此而縮成三班，不縮班就不能減少老師人數。變相我們收入不斷減少，但教職員的開支還是要維持。 」

他表示，從該校數字來看，今年退學率由前兩年的雙位數降回高單位數，情況有回穩跡象，但隱憂仍在。

「移民潮與政治環境相關，如果政治轉趨平穩，我們的確是過了高峰，未來比較樂觀，但如果政治環境再變差，而西方又加大力度吸納香港人，那就難保再有移民潮。 」

近期，港府預告為《基本法》23條立法，進一步增加國安罪名，香港警方國安處也謀求行使「域外效力」。教育方面，北京通過《愛國主義教育法》，實施對象首次涵蓋「港澳台同胞」，香港建制派議員陸續提倡「去英語化」或要求學生到大灣區大陸城市上課半年。

另一邊廂，加拿大政府修訂港人移民的「救生艇計劃」，今年8月15日起將取消「Stream B」的學歷限制，只要在當地工作滿一年就可申請永居身份。有評論指該政策較英國的條件更寬鬆，或會激起新一輪移民潮。

上述不願具名的英文中學校長坦言，這些種種都讓教育界捏一把汗。「每一次西方國家放寬移民條件，都震蕩香港社會和教育界。不知道有多少學校能熬過這個寒冬。」

（因應受訪者要求，文中家長及老師均為化名。）