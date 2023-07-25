韓朝停戰70週年： 從「人民志願軍」到「反共義士」，在台中國戰俘的故事

呂嘉鴻

BBC中文

30 分钟前

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 那先生臂膀上還有反共刺青。

1945年二戰結束後，朝鮮半島被美國和前蘇聯劃分為北朝和南韓。

1950年至1953年間，半島爆發韓朝戰爭。1953年7月27日，各方達成了停戰協議，在北緯38度線附近設立非軍事區（DMZ），將北朝和南韓分隔開來。同年10月1日，美國與南韓簽訂的了共同防禦條約。然而，敵對的南北韓至今仍未簽署正式的和平協議，也就是說，70年後的今天，兩個國家是處於「停戰狀態」。

韓朝停火70週年前夕， 兩位定居台北的前中國戰俘接受了BBC中文的訪問，講述了當年的戰俘生活， 如何淪落為國際戰俘政治中的棋子，又是如何被塑造為當時國民黨當局反共宣傳「義士」，以及70年來人生足跡發生的種種改變。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1950年蔣介石拜會訪問台北的麥克阿瑟（左）。分析稱，韓戰中蔣介石政權不花一兵一卒得到優渥的政治紅利

從「中國人民志願軍」到「反共義士」

葉樹華1931年出生在山東廣饒。 20歲的時候，他被中共解放軍徵招到北朝鮮參戰。 1950年冬天的一場戰役中被美韓聯軍俘虜，被關在巨濟島一戰俘營。1953年，葉先生來到台灣，成了蔣介石政權宣揚的「反共義士」。

不過，70年後，葉先生對自己的境遇仍然耿耿於懷。

他告訴記者說，為了將他們塑造成「反共義士」，很多戰俘身上被潛入戰俘營的國民黨特務強迫留下反共刺青， 致他們不敢選擇回大陸，怕回去會有麻煩，「而且也沒有面子」。後來不得已， 他跟著一眾來到了台灣，從一名年輕的共產黨解放軍人變成中華民國國軍。

中氣十足的葉先生向記者敘述說：「他們派特務滲透在內部鼓動，折磨我們，折磨你受不了，然後給你刺青。他為什麼給你刺字? 你是聰明人你想得到，就是不准你回去大陸，你回去沒有面子，不好意思，丟人！別回去了。」

「不刺青，你肯定就回去了。勞改也好，幹什麼也好，我都要回去。」

葉先生的陳述，與近年史學研究中其他一些「韓戰義士」的口述結果大致相符。

而當時台灣國民黨政府讚譽這1.4萬來台中國戰俘，稱他們自願來台成為「義士」。

當然，也並非所有「義士」都認為自己當年來台的選擇是「身不由己」。

圖像來源，BBC CHINESE 圖像加註文字， 葉先生來自山東。

出生東北安東（今丹東）的那鳳武先生說， 他對當年選擇來到台灣之舉沒有後悔之意。

97歲他身上還留有反共刺青。他大方地向讓記者展示這些紋案。那先生不願置評兩岸的現狀， 但他表示，在赴朝鮮半島參戰前，在中國大陸的從軍伙食很差。「半碗飯沒有菜，來台灣伙食充足吃得比較好，有牛肉，有飯能吃飽，那邊就不行，住的也不行、吃的也不好。」

香港科技大學副教授常成對BBC稱，三年韓戰慘烈的戰鬥中，其中後二年是雙方「邊打邊談」，而戰俘的問題是核心。他解釋說，戰爭打了一年後，陷入僵局，雙方死傷慘重，因此開始停戰談判。但停戰談判的核心爭議是美國提出，有關中國戰俘遣返問題，雙方有極大的分歧，開了575場會議，才達成停戰協議。「可以說，韓戰上半場是為領土而戰，下半場是為戰俘而戰。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 動畫解說：朝鮮半島戰爭始末

1952年1月初，美國主導的聯合國軍代表在停戰談判中提出「志願遣返」原則，意即允許戰俘可以選擇去台灣，不用返回中國大陸， 但遭到北京及當時國際共產老大哥蘇聯的堅決反對。因此，戰爭又延續了約一年半。有分析稱，當時美國總統杜魯門推出志願遣返戰俘的原因很多，包含「人道」，「反共意識型態」以及杜魯門維繫自己的執政地位等種種因素。即便白宮高層反對之下，他仍執意推動中國戰俘「志願」遣返之政策。

常成教授告訴記者，當時的蘇共領導人斯大林（史達林 Joseph Stalin ）亦反對中朝就戰俘問題妥協，堅持要中朝繼續作戰。常成說，根據史料，在1952年8月斯大林甚至冷血的告訴周恩來，「北朝鮮人除了在戰爭中傷亡慘重以外，並沒有輸掉任何東西。」

朝鮮領袖金日成眼看統一無望，之前已多次表示希望盡早停戰。

常教授認同一些學者，包括沈志華的觀點，他們認為，歷史的意外轉折發生在史達林在1953年3月過世後。新接任的蘇聯新領導班子改變韓戰政策，催促中共停戰，毛澤東在各種壓力下，終於接受部分遣返戰俘。

1953年7月27日，雙方簽署《停戰協定》。

最終，2.1萬餘名中國戰俘中有三分之一，即7110人被遣返回國；而三分之二，1.4萬餘人去了台灣。這即是「為戰俘而戰」的韓戰後半場的大結局。

根據常教授的分析，這個結局卻一直是中共高層心頭之痛，戰俘問題迅速在中國成為禁忌話題。他解釋說，根據他的統計，在1952至1953年幾乎天天佔據中國官方《人民日報》版面的戰俘問題，後來就幾乎消聲匿跡。

直到1972年美國總統尼克森（Richard Nixon 尼克松）訪問北京，在正式會談中，周恩來突然對後者抱怨當年美國讓蔣介石介入戰俘遣返事宜，並說「我們對此事表現出極大的克制。」

韓戰時期，對台灣來說，面對毛澤東凖備武力攻台的威脅，搖搖欲墜蔣介石政權，在美國的中國戰俘計劃中看到了機遇，國民黨以沒有出到一兵一卒，拿到最大的政治紅利；根據史家研究，彼時美國同意與台北合作，推動戰俘移台計劃，許多國民黨人士被派遣到韓國釜山及巨濟島兩大戰俘營，軟硬兼施進行策反、游說或威脅利誘戰俘來台的行動。最終多半中國戰俘到了台灣，成為蔣介石內外宣中的「反共義士」，鼓舞了國民黨軍人士氣。

華盛頓也因為韓戰，重新思考東亞冷戰局勢及台灣的戰略地位，讓蔣介石政權得以維繫，中華民國得到美國若干安全保障至今。

葉老先生來台後，先在台灣成家，軍中退伍後，又在台北開了幾十年的計程車，小孩長大成人後， 他搬到位於台北三峽區，專門照顧退伍軍人的「台北榮民之家」生活至今。

回首過去在戰俘營的經驗，他說：「我們來（台灣）的這些人都怕死，不敢講，在部隊上我不敢講話，退伍下來我敢講，我不怕，什麼都講出來；2000多特務滲透逼我們刺字，想回去也不敢回去...。」

葉先生說，在他還小的時候，所在村莊的許多男丁便自組武裝部隊打日本軍。 之後，他加入解放軍，19歲的時候被派往朝鮮參戰。

上個世紀80年代末期， 兩岸開放探親後，他才得以回山東老家探親，至少回去5次。「以前母親還在的時候，我每年回去一趟，她走了之後，我回去的少了。我母親很厲害，她裹小腳，說我兒子不回來我死不了...。」

圖像來源，Huang Tzu-ming 圖像加註文字， 老兵們在台灣陸續離世。照片為1991年的一場葬禮。

那老先生表示，自己是務農家庭出身，家鄉在中國東北鴨綠江畔。他19歲被抓共產黨「抓壯丁」成為軍人。他本來在北京盧溝橋駐守，後又隨部隊調動去東北，在錦州及錦西駐守半年至一年，又去了葫蘆島。韓戰爆發後，作為補充兵去了北韓，參與了抗美援朝戰爭。

他說， 他們幾個東北、山東及四川來的新兵，最小16歲，歷經的戰役殘酷至極。「兵不夠亂轉過來到北韓，都是小孩子，長時間夜晚或雨天行軍，天氣惡劣，有人累死，死的都丟棄在路上。到了戰場直接作戰，我們一個團打了三天，沒有人了，打光了，全軍覆沒，炮火不停，肉體抵抗炮火，炮火密集和樹葉一起下雨一樣。堅持了三天就沒有人了....被俘虜，住在俘虜營兩年。」

來台之後，他被派發桃園一兵工單位，做修軍車等工作，之後轉換單位。搬來這個軍人之家超過半世紀。他單身一人至今，沒有成婚，「擔心因為無法養活家人，跟著遭罪。」

1989年，那先生曾陸續回大陸看過家人四次，直到父親92歲過世前都有將錢寄回老家，給同父異母的妹妹家用。現在父親離世，自己年事已高，不敢貿然回去。

圖像來源，NATATIONAL ARCHIVES ADMINISTRATION, TAIWAN 圖像加註文字， 韓戰後美國援助到台灣，包含麵粉，台灣的飲食有了改變，從米食到麵食。

被遺忘的戰爭

台灣解嚴後，言論自由開放許多，但有關來台中國戰俘的故事一直沒有被系統性的記載及研究，在台灣僅有一兩本學術口述歷史研究書。

中美兩國都對戰爭中的個人，特別是戰俘問題，諱莫如深。長達數十年中美官方對戰俘歷史的沉默，引起歷史學者重新注意。

鑽研韓戰史多年的香港科技大學副教授、韓國梨花女子大學訪問教授常成認為，在韓戰結束後的70年裏，在美國一直是「被遺忘的戰爭」；在中國，人們對朝鮮戰爭記憶多是宣揚革命英雄主義的電影，如早年的《上甘嶺》和《英雄兒女》，到最近的民族主義大片《長津湖》，都是宣揚當年「抗美援朝」的英雄事蹟的。

他向BBC分析，韓戰後兩年，在「邊打邊談」中有12,300名美軍和至少90,000名中國人民志願軍官兵喪生，至少140,000朝鮮人死於空襲，14,000餘名中國戰俘去了台灣。但美方不願直面當時為「戰俘」而戰，以致戰爭多打了一年半，造成重大傷亡的歷史。 相反，卻試圖淡忘這段慘痛歷史的原因所在。

他說，為了阻止一個中國戰俘去台灣，6個志願軍戰士、10個朝鮮人，還有數目不詳的韓國軍人因此死亡。在過去的70年，無論在美國、中國大陸、台灣或者南北朝鮮，這樣讓人觸目驚心的算術還從未被討論：「這才是韓戰後半段的本質——為戰俘而戰造成殘酷而無謂的巨大犧牲，」 常成說。

他解釋說，身為歷史研究者，韓戰賦予後人的教訓該是：對於任何官方的敘述及言論需保有警惕，不要全盤接受。「我們應盡可能地尋找原始檔案、訪問當事人，還原歷史情景，從普通人的角度來重新審視歷史，」他說。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2016年，朝鮮戰爭結束逾60年後，36名在韓國陣亡中國士兵的遺骸被運返歸中國。

回中國的戰俘

在中國， 種種有關韓戰戰俘的紀錄，官方及民間一直是不能公開的記憶，直到解放軍出身的作家於勁在中國走遍大江南北，親身訪問數十名戰俘後，在1988年在大陸出版了調查紀錄《厄運》，首次向大眾展示了有關韓戰軍人的個人記憶，以及戰俘營內，反共及親共團派的種種矛盾及血腥的鬥爭。

常成告訴記者，根據他多年親訪兩岸戰俘及大量歷史資料分析，他認為「反共戰俘」較早地控制了釜山及巨濟島兩大戰俘營 ，對其他戰俘實施嚴密的人身控制、乃至暴力脅迫與思想灌輸，以致多數戰俘在1952 年4 至5 月的「甄別」 （亦對戰俘支持或反對遣返的意向調查）過程中，反對被遣返回大陸的人佔多數。

然而，活著回國的志願軍戰俘，回國後卻飽嚐人間冷暖。

引述一位中國戰俘張澤石的說法，《厄運》一書寫到，在戰俘營堅持與美國及國民黨特務抗爭，一心一意要回祖國的軍人反而沒有多好的下場，甚至被認為是貪生怕死的投降者，「新中國的恥辱」。

有人被開除共產黨籍，也有人在後來的「文革」等政治爭鬥中被批鬥，也有蠻多士兵，因為戰爭留下的心理創傷及之後受到的政治批判晚年精神失常。另一位回到中國的戰俘章孝塵則告訴於勁說，在集中營裏，他們被是為戰犯，「回國後反成為叛變分子，受到社會各階層人士的歧視。」

此外，美國華裔作家，解放軍出身的哈金，20年前也寫過一本英語小說「戰廢品」，紀念曾經是韓戰軍人的父親。哈金在後來自述中說，小時候曾見過從韓戰回來的戰俘，「他們在邊境的農場做苦工，連他們的孩子也常受人欺負。」從軍後，哈金在吉林省的中蘇邊境駐守，他說，當時大家都對死亡都有心理凖備，但卻害怕被俘虜，因為活著回國會被當作社會渣滓，「成為家人的累贅。」