秦剛去哪兒了？中國外交部長「消失」三周引發關注

1 小时前

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 現年57歲的秦剛是一名職業外交官，他被視為是深得習近平信賴的官員，在去年12月被任命為外交部長，今年3月再被擢升兼任副總理級的國務委員。

中國國務委員兼外交部長秦剛連續三周沒有公開露面，缺席一系列外交活動。在中國不透明的政壇中，這一罕見情況引發外界關注，也激起了社交媒體上網民們對於他去向的猜測。

現年57歲的秦剛是一名職業外交官，他被視為是深得習近平信賴的官員，在去年12月被任命為外交部長，今年3月再被擢升兼任副總理級的國務委員。

秦剛最後一次公開露面是在6月25日，他在北京會見了斯里蘭卡、俄羅斯和越南的官員。

中國外交部發言人曾在7月11日對記者說，秦剛因「健康原因」不能出席在印尼舉行的東盟會議。比他級別更高的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅代他出席了會議。

不過，發言人的這一表述並未被收錄到中國外交部網站當日的記者會實錄中。中國外交部通常在該實錄中省略其認為敏感的內容。

周一（7月17日），中國國家主席習近平在北京會見了菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）。官方電視台的畫面顯示，秦剛再次缺席了這一慣常由外長陪同的外事活動。王毅和外交部副部長、部長助理等出席了活動。

當中國外交部發言人毛寧同日被外媒記者追問秦剛的情況時，她表示「沒有可提供的信息」，並補充說，中國的外交活動正在照常進行。

秦剛的長時間「消失」引發了分析人士和網民們對其健康和處境的猜測。中國高官突然從公眾視野中消失通常被視為潛在的麻煩跡象，包括遭遇健康原因或政治上的危機。

中共官員「消失」的先例和結果

2012年2月，時任重慶市副市長的王立軍因與時任市委書記薄熙來的政治鬥爭，突然進入美國駐成都總領事館，而重慶市政府新聞辦則在微博宣佈，他因健康原因正在「接受休假式的治療」。此事最終引發了震動中國官場的大地震，薄熙來被雙開並判處無期徒刑，王立軍也被免職並判刑15年。

同年9月，當時即將接班的國家副主席習近平突然從公眾視野中消失兩周，缺席了與包括美國時任國務卿希拉里·克林頓（Hillary Clinton）在內的多場既定會晤。一些分析人士猜測是健康原因導致的，但時至今日官方也未解釋該事件。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2021年，秦剛曾被任命為駐美大使。當時中美關係正處於低點，秦剛多次接受美媒訪問，並頻繁出席民間活動，試圖展現相對柔和友好的形象。

還有一些高級官員在「消失」很長一段時間後被官方宣佈「落馬」、正在接受調查，例如2018年時任國際刑警組織（Interpol）主席、中國公安部副部長孟宏偉。

儘管目前沒有任何證據表明當局的「健康原因」之說不可信，但這個語焉不詳的解釋引發了許多人的好奇。

「秦剛消失」受關注

在中國最大的搜索引擎百度上，關鍵詞「秦剛」的搜索指數在過去七天環比增長了50倍，搜索日均值超過了蔡徐坤、迪麗熱巴等該國最知名的明星。百度限制了對其他更高級政治領導人的搜索指數顯示。

一些猜測也在社交媒體廣為流傳，包括一些未經證實的、涉及他私生活的傳聞。BBC中文尚無法證實有關傳聞。

秦剛已在中國外交系統任職30多年。中國外交部公開信息顯示，他曾三度派駐倫敦，在中國駐英大使館擔任參贊、公使等職。

他為人熟知的經歷是其在2005年和2011年兩度擔任外交部發言人，期間負責主持例行新聞發佈會。他是最早一批發表尖銳言論捍衛中國的外交官之一，也常在發佈會現場與記者辯論。

在2015年，他成為了禮賓司司長，負責中國對外活動和典禮事務，並在2018年被擢升為當時最年輕的外交部副外長，分管歐洲事務和新聞、禮賓事務。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 秦剛在新冠疫情中赴美就任中國大使，在疫情末期升任中國外長。

2021年，他被任命為駐美大使。當時中美關係正處於低點，秦剛多次接受美媒訪問，並頻繁出席民間活動，試圖展現相對柔和友好的形象。

次年年底，他被提拔為外交部部長，這樣快速的升遷被認為是他獲得習近平信任的重要證據。

近期中國有多場重要外事活動，包括美國財長耶倫（Janet Yellen）和氣候特使克里（John Kerry）訪華，秦剛的缺席因此顯得更加引人關注。

據報道，中國此前還取消了歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）原定於七月上旬對北京的訪問，但沒有給出理由。