香港國安法：監管機構修例豁免廣播電視國安節目「持平」要求引發的爭議

31 分钟前

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香港通訊事務管理局（下稱通訊局）近日提出修例建議，核心內容是，廣播機構製作涉及國安法及國民教育節目時，不須遵守「持平要求」，因為「持平」可能違反《港區國安法》。

相關建議引起廣泛社會爭議，不少人疑惑為何涉及「國安就不用持平」。新聞界擔心此舉開啟壞先例，進一步收窄言論空間。

有學者批評當局這一做法違反廣播專業，也反映香港越來越靠攏中國大陸「媒體是喉舌」的廣播理念。

修例的緣由

通訊局公布的有關建議，源於《港區國安法》實施後的一項新規。

今年2月，該局要求本地免費電視台和電台，除此前規定每周播放時事節目的時數外，須額外每周播放最少30分鐘有關國民教育、國民身份認同和正確認識《港區國安法》的節目，此規定列入各機構12年牌照的中期審核內容。

受影響媒體包括三家「免費電視持牌機構」無線電視（TVB）、香港電視娛樂（ViuTV）、奇妙電視（HOY TV），以及兩家「聲音廣播持牌機構」香港商業電台和新城電台。

時隔5個月，香港通訊局發佈最新諮詢文件指，持牌機構可能憂慮這類節目或被指無包含對立觀點而衍生投訴，或只為恪守節目須「持平」的規定，而加入反對《港區國安法》言論，可能令持牌機構承受觸犯相關法例的風險。

因此，當局認為應在《電視節目守則》和《電台節目守則》中明確，「持平」的規定並不適用於這類節目，豁免」持平「要求可以便利持牌機構的營運。

香港通訊局目前正就有關建議展開公眾諮詢，至8月16日結束，為期一個月。

規則中的特例？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現行的廣電節目監管凖則強調「恰當地持平」，是指節目在報道不同的言論時，必須以公正不偏的態度處理；應盡量反映所有主要而又關乎宏旨的觀點，以便求取平衡；不應隱瞞事實而有所偏倚，或輕重倒置而誤導觀眾。

香港通訊局的文件一齣，旋即引起大量討論。在香港的社交平台及討論區上，有網民質疑「不用持平，即是承認洗腦？」、「官方認證偏頗」、「一面倒，只可以唱好」、「政府要的不是傳媒是要宣傳機器」。

香港中文大學新聞與傳播學院教授李立峰對BBC中文表示，「持平」一詞在語言上是正面的，也是社會對媒體的基本期望，「國安節目不用持平」從字面上產生很多疑惑。

「為什麼國家安全就不用持平？如果不持平，那些節目是在做什麼？站在政府的立場也不合理，如果你要推廣國安法和國民身份認同，但又講明是不持平，要怎樣說服公眾那是一件好事呢？」

他續指，通訊局的文件顯示當局混淆了基本概念，把「持平」（impartial）機械化地理解為「平衡」（balanced）。

「持平不是純粹平衡，持平固然有立場不偏不倚的意味，但也要看事件本身，視乎各方意見的成熟程度和根據，去作出恰當、專業的處理，不一定是五十比五十。」

事實上，《電視節目守則》和《電台節目守則》已就「恰當地持平」(due impartiality）有明確定義，是指節目在報道不同的言論時，必須以公正不偏的態度處理；應盡量反映所有主要而又關乎宏旨的觀點，以便求取平衡；不應隱瞞事實而有所偏倚，或輕重倒置而誤導觀眾。

現行守則指出，「恰當地持平」並非要每一方意見佔用相等時間，或每一方的意見長短相等，亦非要求節目對每個富爭議問題保持絕對中立。作決定時，持牌人應以專業判斷為考慮標凖。節目主持人應盡量鼓勵各方表達意見。

過去，通訊局曾多次以」持平規定「作為裁定投訴是否成立的標凖，包括指2020年至2021年間香港電台時事節目《左右紅藍綠》、《頭條新聞》在評論警方時言論有欠持平，沒有讓警方及時回應。2013年裁定無線電視節目《東張西望》製作的《電視牌照風雲》」未能恰當地持平，報道各方意見時沒有盡量求取平衡「，因而罰款5萬港元。

李立峰教授說：「現在通訊局不是否定持平作為基本原則，也不是說所有節目都不用持平，它只是豁免了兩三樣（如國安節目）。這說明它在一定程度上仍保持著持平原則，認為有其重要性。既然是這樣，為什麼那兩三樣不用持平？坦白講，這講不通。」

「國安」是否凌駕「持平」？

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中國全國政協委員、香港《巴士的報》社長盧永雄日前撰文指，持平凖則只適用於新聞報道，教育等節目並不適用，而在西方社會，「國家安全觀」也有凌駕性，例如美國和其他國家發生戰爭，美媒在關鍵時刻會完全站在國家立場上報道，以免挫傷士氣。

盧永雄又認為不應「泛化持平原則」，因為這在客觀上助長「逢政府做事必反」的聲音，成為鼓吹「港獨」的溫牀，「持平是有界線的，在國民教育和國安教育上，不應糾纏於所謂『持平』的爭拗」。

不過，翻查現行的《電視節目守則》和《電台節目守則》，「恰當地持平」原則不僅適用於新聞節目，也適用於「有關香港公共政策或備受香港公眾關注而又具爭議的真實題材節目」。

李立峰表示，國民教育及國安節目屬於「社會事務」，須符合持平原則。他續指，「國家安全很重要」是一個抽象概念，也許跟「人命很寶貴」一樣被認為不需討論，但實際上如何理解和分析國家安全，則沒有必然對錯。

「什麼叫國家安全？什麼情況下可以凌駕一切？國家安全受到多嚴重的威脅，政府才有權限制言論自由甚至人身自由？——爭議點不是在於國家安全作為一個抽象概念本身，而是在於要懂得輕重之別（sense of proportion），是細節和執行的問題，以及隨著時間轉變是否需要修正。這些具體問題是應該有討論空間的，而涉及到討論就必須持平。」

公眾利益VS政權喉舌

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李立峰進一步指出，當局「不用持平」的建議，不符合香港的廣播傳統，反而靠近中國大陸的制度。

他說，香港自上世紀六十年代末跟隨英國和歐洲式的公共廣播傳統，傳媒被視為是「公共服務廣播」（public service broadcasting），除了公營的香港電台，私營商業機構的發牌條件也加入公共服務要求，例如必須播放香港電台節目、植入式廣告等商業元素受規限等。

「這套制度在歷史上源自西方，但重點不是東方西方，而是建基於的傳統理念是一個自由社會，而自由社會有專業、獨立的媒體，不受政治及經濟力量操控，根據的是一套專業原則，去服務公眾利益和提供公共服務，這是自由社會最基本的想法。」

中國大陸的社會主義制度下，大量媒體為國營機構，有「黨和政府喉舌」的功能，負責宣傳工作。

《習近平新時代中國特色社會主義思想學習問答》就寫道，「黨性原則」是黨的新聞輿論工作的根本原則，新聞事業作為黨的事業的組成部分，必須無條件接受黨的領導，要自覺抵制西方新聞觀等錯誤觀點的影響，包括標榜媒體是「社會公器」、「第四權力」。

該文指，新聞輿論工作是「意識形態陣地的最前沿」，輿論導向正確能凝聚人心，輿論導向錯誤就會動搖人心、瓦解鬥志，危害黨和人民事業，」新聞輿論工作的領導權、管理權、話語權，任何時候都不能旁落，否則就要犯無可挽回的歷史性錯誤「。

對此李立峰說：「兩地對於輿論的看法不同，香港是持平報道，然後讓輿論自然發酵和形成。大陸是強調要正確地引導輿論，所以在他們的語境下，（持平）的確講得少。兩種看法和社會的運作方式完全不同，這也是為什麼一開始要有『一國兩制』。」

新聞界的憂慮

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港記協現任主席陳朗昇（左）和前主席楊健興（右）

資深新聞工作者、前香港記協主席楊健興對BBC中文表示，自2020年《港區國安法》實施後，反對聲音基本上已在廣播媒體絕跡，還在運作的電子傳媒都立場「親政府」，製作的節目「本身已經很不持平，沒有多元聲音」。

「如果現在連這些親建制的機構都擔心持平會違法，令通訊局索性要明文寫出來『豁免持平』，這正正反映出國安法的紅線有多難掌握。」

他批評，有關建議恐開啟壞先例，擔心言論空間進一步收窄。 「所謂國民教育和國家安全節目，並沒有清楚的定義，文化藝術也有可能觸及到國民身份認同和國民教育，如果這個範圍越來越闊，言論空間就越來越窄。」

前香港《信報》總編輯、香港浸會大學傳理學院新聞系專業應用教授陳景祥也表示，後續要留意的是這種「國安就不用持平」的規定，會否延伸到新聞及公共事務節目。

李立峰則指出，當局發放一個訊息，就是關乎國家安全就不用持平，但在法規上「不用持平」不等於「不准持平」。

「無論是新聞還是事時節目，最終還是看傳媒機構是否願意持平。這已經不是規矩條文的問題，而是香港新聞界在這個政治氣氛下自我審查很嚴重，即使有值得討論、有空間討論的議題，也為了避免麻煩而不願進入討論。」