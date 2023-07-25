秦剛：中國人大常委會決定免去其外交部長一職，任命王毅為外長

2023年7月25日中午11点31分 最近更新： 52 分钟前

圖像來源，Reuters

中國人大常委會在周二（7月25日）開會中表決決定，免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，但並沒有說明原因。

截至今天（25日），中國國務委員兼外長秦剛未公開露面已達一個月之久，缺席一系列外交活動，十分罕見。

官方通訊社新華社報道稱，中國人大常委會周二（7月25日）在北京舉行十四屆全國人大常委會第四次會議，其中涉及「審議有關任免案」，做出了上述決定。但報道並未提及秦剛被免職的原因。

中國中央電視台報道說，國家主席習近平隨後簽署了主席令批准這一決定。但報道並未提及免去秦剛的國務委員頭銜。

這是中共「二十大」以來中國政治的罕見一幕。秦剛在去年12月被任命為外交部長，至今僅半年多，這讓他成為中共建政以來任職時間最短的外長。

在過去一個月中，秦剛的「消失」引發分析人士和網民們對其下落的猜測。中國高官突然從公眾視野中消失通常被視為潛在的麻煩跡象，包括遭遇健康原因或政治上的危機。

北京周一（7月24日）臨時宣佈在次日召開全國人大常委會會議。

在周二的宣佈前，現年57歲的秦剛是半個世紀以來中國最年輕的外交部長，也是中國當前最年輕的副國級幹部。

秦剛最後一次公開露面是在6月25日，當時他在北京會見訪華的越南外長裴青山。中國官方在本月11日釋放有關他的最後一個消息，中國外交部發言人汪文斌稱，秦剛因為「健康原因」無法出席外事活動。在此期間，上一任外長、目前是中央外辦主任的王毅在履行一些外交職責。

秦剛是誰

56歲的秦剛在2022年12月接任外交部部長，接替在任近十年，已年屆69歲的王毅。次年3月，他被任命為中華人民共和國國務院五位國務委員之一，打破慣例，成為在較短時間內升任此職位的官員。

秦剛一直仕途暢順，在出任外交部部長之前，他任美國駐華大使。此前他並沒有與美國打交道的經驗，也沒有派駐過美國。

在此之前2018年，他被任命為外交部副部長，成為這一職位上最年輕的人物，負責歐洲事務和禮賓事務。

秦剛還被視為中國國家主席習近平的得力助手，曾多次陪同習近平外訪。2016年，他在擔任外交部禮賓司司長期間，曾幫助習近平主席籌備在杭州召開的二十國集團（G20）峰會，與習建立了良好的關係。

秦剛是一位經驗豐富的外交官，已在中國外交系統任職30多年。中國外交部公開信息顯示，他曾三度派駐倫敦，在中國駐英大使館擔任參贊、公使等職務。

駐美大使

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 秦剛就任中國駐美大使的消息直到他抵達華盛頓才得到官方證實。

秦剛在2021年7月接替崔天凱出任中國駐美國大使，此時正值中美關係急速下滑。

他在抵達新崗位後對中美媒體發表講話時說，「中美關係的大門已經打開，就不會關上。」

他說：「50年前，基辛格博士秘密訪華，叩開了中國的大門。當時正值冷戰時期，中美相互隔絕，富有遠見的基辛格博士不得不以隱蔽的方式，取道他途，前往中國。50年後的今天，作為第11任中國駐美大使，我可以公開踏上正途，直抵美國。」

之後的幾個月裏，秦剛試圖發動魅力攻勢，比如他曾參加公開活動，與農民一起乘坐拖拉機，與學生一起分享月餅等。這都展現了他嘗試與當地美國人拉進關係的努力。

除此之外，他還會見親北京的利益集團，一次在活動後發表Twitter，半開玩笑地寫道，「大熊貓不再瀕危！」

但這些似乎對緩和中美關係並沒有起到明顯效果。在他15個月的任期內，中美關係仍每況愈下。

「戰狼」外交官

圖像來源，WOLF WARRIOR 2 圖像加註文字， 「戰狼」一詞來自中國演員吳京導演的一部頗受中國觀眾歡迎的愛國主義電影。

秦剛為人熟知的經歷是其在2005年和2011年兩度擔任外交部發言人，期間負責主持例行新聞發佈會，多次言辭激烈的回應記者提問。

中國的網絡媒體多次傳播秦剛的「名場面」，有新聞媒體用用「剛猛」二字形容秦剛的發言風格。

比如在2009年，有記者就疑似中國網絡間諜系統的進行提問，秦剛回應：

「在國外，有一種鬼魂叫冷戰，有一種病毒叫中國威脅論，冷戰鬼魂附體的人攜帶著中國威脅論的病毒，不時發作，這些人利用謠言抹黑中國的企圖決不會得逞。」

秦剛也曾回應媒體有關「戰狼外交」的提問。

2021年，在中東歐國家領導人峰會情況舉行的中外媒體吹風會上，時任外交部副部長的秦剛說：「有人說中國搞『戰狼外交』，如果我們看一看當前有的國家和有的人對中國進行的毫無根據、毫無底線的抹黑詆譭，他們恐怕都不能用『戰狼』來形容，那簡直就是『惡狼』。」

多次就台灣問題強硬表態

圖像來源，Getty Images

秦剛是最早一批發表尖銳言論捍衛中國的外交官之一，也常在發佈會現場與記者辯論。分析人士多認為，秦剛在華盛頓任職期間延續了這種風格。

秦剛在任駐美大使期間，多次就中美關係中最為敏感的台灣問題表態。

2021年，他在舊金山舉行的中國和平統一促進會年會上說：「台海局勢緊張，美國難辭其咎。美方不斷操弄台灣問題，企圖『以台制華』，這必將搬起石頭砸自己的腳。」

他還說：「我們願意以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景，加倍努力推動兩岸融合發展。同時，我們保留採取一切必要措施的選項。」

圖像來源，China News Service

次年8月，時任美國國會眾議長佩洛西訪問台灣，引發近年來最為嚴重的台海危機。秦剛接受多家媒體訪問，他表示：「佩洛西竄訪台灣是魯莽的挑釁之舉，是對美台實質關係的升級，違背美方在中美三個聯合公報中作出的承諾，包括世界上只有一個中國。」