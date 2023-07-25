秦剛：中國人大常委會決定免去其外交部長一職，任命王毅為外長
中國人大常委會在周二（7月25日）開會中表決決定，免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，但並沒有說明原因。
截至今天（25日），中國國務委員兼外長秦剛未公開露面已達一個月之久，缺席一系列外交活動，十分罕見。
官方通訊社新華社報道稱，中國人大常委會周二（7月25日）在北京舉行十四屆全國人大常委會第四次會議，其中涉及「審議有關任免案」，做出了上述決定。但報道並未提及秦剛被免職的原因。
中國中央電視台報道說，國家主席習近平隨後簽署了主席令批准這一決定。但報道並未提及免去秦剛的國務委員頭銜。
這是中共「二十大」以來中國政治的罕見一幕。秦剛在去年12月被任命為外交部長，至今僅半年多，這讓他成為中共建政以來任職時間最短的外長。
在過去一個月中，秦剛的「消失」引發分析人士和網民們對其下落的猜測。中國高官突然從公眾視野中消失通常被視為潛在的麻煩跡象，包括遭遇健康原因或政治上的危機。
北京周一（7月24日）臨時宣佈在次日召開全國人大常委會會議。
在周二的宣佈前，現年57歲的秦剛是半個世紀以來中國最年輕的外交部長，也是中國當前最年輕的副國級幹部。
秦剛最後一次公開露面是在6月25日，當時他在北京會見訪華的越南外長裴青山。中國官方在本月11日釋放有關他的最後一個消息，中國外交部發言人汪文斌稱，秦剛因為「健康原因」無法出席外事活動。在此期間，上一任外長、目前是中央外辦主任的王毅在履行一些外交職責。
秦剛是誰
56歲的秦剛在2022年12月接任外交部部長，接替在任近十年，已年屆69歲的王毅。次年3月，他被任命為中華人民共和國國務院五位國務委員之一，打破慣例，成為在較短時間內升任此職位的官員。
秦剛一直仕途暢順，在出任外交部部長之前，他任美國駐華大使。此前他並沒有與美國打交道的經驗，也沒有派駐過美國。
在此之前2018年，他被任命為外交部副部長，成為這一職位上最年輕的人物，負責歐洲事務和禮賓事務。
秦剛還被視為中國國家主席習近平的得力助手，曾多次陪同習近平外訪。2016年，他在擔任外交部禮賓司司長期間，曾幫助習近平主席籌備在杭州召開的二十國集團（G20）峰會，與習建立了良好的關係。
秦剛是一位經驗豐富的外交官，已在中國外交系統任職30多年。中國外交部公開信息顯示，他曾三度派駐倫敦，在中國駐英大使館擔任參贊、公使等職務。
駐美大使
秦剛在2021年7月接替崔天凱出任中國駐美國大使，此時正值中美關係急速下滑。
他在抵達新崗位後對中美媒體發表講話時說，「中美關係的大門已經打開，就不會關上。」
他說：「50年前，基辛格博士秘密訪華，叩開了中國的大門。當時正值冷戰時期，中美相互隔絕，富有遠見的基辛格博士不得不以隱蔽的方式，取道他途，前往中國。50年後的今天，作為第11任中國駐美大使，我可以公開踏上正途，直抵美國。」
之後的幾個月裏，秦剛試圖發動魅力攻勢，比如他曾參加公開活動，與農民一起乘坐拖拉機，與學生一起分享月餅等。這都展現了他嘗試與當地美國人拉進關係的努力。
除此之外，他還會見親北京的利益集團，一次在活動後發表Twitter，半開玩笑地寫道，「大熊貓不再瀕危！」
但這些似乎對緩和中美關係並沒有起到明顯效果。在他15個月的任期內，中美關係仍每況愈下。
「戰狼」外交官
秦剛為人熟知的經歷是其在2005年和2011年兩度擔任外交部發言人，期間負責主持例行新聞發佈會，多次言辭激烈的回應記者提問。
中國的網絡媒體多次傳播秦剛的「名場面」，有新聞媒體用用「剛猛」二字形容秦剛的發言風格。
比如在2009年，有記者就疑似中國網絡間諜系統的進行提問，秦剛回應：
「在國外，有一種鬼魂叫冷戰，有一種病毒叫中國威脅論，冷戰鬼魂附體的人攜帶著中國威脅論的病毒，不時發作，這些人利用謠言抹黑中國的企圖決不會得逞。」
秦剛也曾回應媒體有關「戰狼外交」的提問。
2021年，在中東歐國家領導人峰會情況舉行的中外媒體吹風會上，時任外交部副部長的秦剛說：「有人說中國搞『戰狼外交』，如果我們看一看當前有的國家和有的人對中國進行的毫無根據、毫無底線的抹黑詆譭，他們恐怕都不能用『戰狼』來形容，那簡直就是『惡狼』。」
多次就台灣問題強硬表態
秦剛是最早一批發表尖銳言論捍衛中國的外交官之一，也常在發佈會現場與記者辯論。分析人士多認為，秦剛在華盛頓任職期間延續了這種風格。
秦剛在任駐美大使期間，多次就中美關係中最為敏感的台灣問題表態。
2021年，他在舊金山舉行的中國和平統一促進會年會上說：「台海局勢緊張，美國難辭其咎。美方不斷操弄台灣問題，企圖『以台制華』，這必將搬起石頭砸自己的腳。」
他還說：「我們願意以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景，加倍努力推動兩岸融合發展。同時，我們保留採取一切必要措施的選項。」
次年8月，時任美國國會眾議長佩洛西訪問台灣，引發近年來最為嚴重的台海危機。秦剛接受多家媒體訪問，他表示：「佩洛西竄訪台灣是魯莽的挑釁之舉，是對美台實質關係的升級，違背美方在中美三個聯合公報中作出的承諾，包括世界上只有一個中國。」
秦剛還說：「台灣問題從根本上說不是民主和自由的問題，而是中國國家主權和領土完整的問題，是中國人民的民族尊嚴問題。」