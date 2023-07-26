秦剛「消失」滿月後遭免職：中國外交新星命運引發廣泛猜測

50 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 秦剛資料照片（2023年1月15日）。

曾是中國半世紀以來最年輕的外交部長，並被視為是習近平一手提拔的政治新星的秦剛周二（7月25日）突然被免職，由前外長王毅接任。

中國官媒中央電視台在晚間的《新聞聯播》宣讀了全國人大常委會的這一決定。這是中國近年高層政治中不同尋常的一幕。

一個月前，秦剛最後一次出席外交活動後便消失在公眾視野。官方最初表示他遇到了健康問題，但此後一直拒絕回答任何細節。

儘管在中國政治中，對高級官員的任免本身就缺乏透明度，但秦剛上任僅半年多後就突然去職，他的命運成為很多民眾討論的「大新聞」，在社交媒體引發廣泛猜測。

廣泛討論

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 秦剛從公眾視線中消失引發外界諸多猜測，官方曾稱他遇到了健康問題。

中國搜索引擎百度的指數顯示，過去30天「秦剛」的搜索量相比此前一個週期增加了17倍。

許多網友對秦剛突然被免職感到意外。一名網友留言說：「很難過。為什麼會這樣啊。不知道發生了什麼。但被免總有被免的理由吧。」

在微博上，#秦剛外長職務被免去#一度成為熱門話題，而微博有關他的熱門搜索詞中，最上面幾條即是有關他所謂「情婦」和「叛國」的傳言。

此前，社交媒體上廣泛傳播著秦剛與一名女電視主播有染的傳言。這位女主持人平時在社交媒體上相當活躍，但也突然杳無音信。

一些人堅信他的確遭遇了官方所說的健康問題，因某種嚴重疾病而無法履職，還有人猜測他是否捲入了某種政治鬥爭，繼而「失寵」。

「他肯定是有政治問題，只是不好公開。還是讓王當外長比較穩當。」一名微博網友猜測道。

BBC無法獨立證實這些傳言，但新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎上周對BBC表示，關於這位高級官員的傳言在中國互聯網上被討論，而沒有完全遭到審查，是非常不尋常的。

「沒有審查讓人們懷疑關於權力鬥爭、腐敗、濫用職權或戀情的傳言是否屬實。」

與之形成鮮明對比的是，2021年，中國前網球明星彭帥在微博上控訴中國前副總理張高麗與她的不倫戀和強迫性關係，該消息迅速遭到全網封殺，許多提及該事件的賬號被禁言。

相關新聞被外交部網站刪除

圖像來源，Reuters

另一個跡象助長了外界對他能否「軟著陸」的猜測。在官方宣佈免去秦剛的外長職務後，中國外交部網站在數個小時內便刪除了所有與秦剛有關的報道，而其他卸任部長的信息卻得到保留。

當你在外交部網站的檢索欄中輸入「秦剛」，顯示的答覆是：「很抱歉！未能搜到與『秦剛』相關的數據。」

而僅在人大常委會宣佈決定的幾個小時前，該網站上還有數百條關於他的新聞。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）高級研究員張彥（Ian Johnson）表示，秦剛事件加劇了習近平在過去12個月中面臨的「一系列非常公開的問題」。

張彥表示，全國人大可能會在明年三月宣佈新的外交部長人選。他說：「這將使他們有時間更仔細地審查每個人……再讓另一個人掌權。」

「王毅以前曾擔任過（外長）一職，他顯然是一名滅火隊員或看守人，被派來糾正航線，使中國外交政策得以順利繼續。」張彥先生說。

不過，也有人注意到，當局雖然宣佈免去秦剛外交部長一職，但他的國務委員頭銜似乎得到了保留，這引發了分析人士不同的看法。

在中國政治中，國務委員是國務院系統下一個和副總理行政級別相同的頭銜，比部長更高。

美國耶魯大學法學院（Yale Law School）研究員莫裏茨‧魯道夫（Moritz Rudolf）在社交媒體推特上說，秦剛保住國務委員的職位似乎表明，他沒有被清洗，而確實有某種健康問題。

澳大利亞國立大學政治學者宋文笛則對《衛報》分析稱，允許秦剛留在國務院意味著他仍得到了一些政治保護：「（這）可能是一個信號，表明秦剛的職業生涯可能已經結束，但他在政治上還沒有死。」

相比之下，五年前同為國務委員的楊晶在政治生涯上的死亡，則有著更加明確的信號。這名國務院時任秘書長被宣佈「嚴重違紀」，給予留黨察看一年、行政撤職處分，降為正部長級的處罰，全國人大常委會會議隨即決定同時撤銷他國務委員、國務院秘書長的職務。

圖像來源，Xinhua

值得注意的是，此次全國人大常委會會議是在前一天突然宣佈的，這亦與通常安排不同。全國人大常委會大約每兩個月開會審議立法和報告，在6月結束上一次會議後，原本預計下一次會議應是在8月份舉行。

過去幾年，習近平領導的反腐運動讓大批高階官員「落馬」，但該運動缺乏透明度一直讓人詬病，許多分析者將其形容為「黑箱政治」，認為這加劇了中國精英政治的神秘性。

另一個例子是，當局本周一（7月24日）宣佈，負責保護中國領導人安全的中共中央辦公廳警衛局前局長王少軍中將已在三個月前去世。對於為何推遲宣佈他的死訊，當局並未做出任何解釋。

升遷和隕落

現年57歲的秦剛在中國外交系統任職30多年，早年曾作為外交部發言人被人熟知。他曾多次言辭犀利地回擊西方對中國的質疑，被一些人稱為「戰狼」。

在擔任外交部禮賓司司長時，他被視為是深得習近平信賴的助手，多次陪同習近平外訪。

最近，曾參與安排習近平2015年對白俄羅斯進行國事訪問的白俄羅斯外交官帕維爾·斯倫金（Pavel Slunkin）回憶說，在習近平訪白期間，秦剛曾在凌晨2點左右打電話來，要求馬上去習近平將要參觀的一家博物館，以便再次檢查行程的每個細節，甚至包括習近平走上某一級台階時奏響的音樂。

這似乎推動了他在仕途上平步青雲。2021年至2022年，他被派往華盛頓擔任駐美大使，期間他的風格變得相對柔和，試圖緩和中美的緊張關係。

緊接著，他被「火箭式」地提拔，在2022年底升任外長，今年3月再被擢升兼任國務委員。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）的丹尼爾·拉塞爾（Daniel Russel）表示，秦剛的隕落和他的升遷一樣出人意料、猝不及防。