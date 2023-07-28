台灣漢光演習：台北演示如何抵禦解放軍入侵

傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）

發自台北

15 分钟前

第一波入侵，是一群攻擊直升機低空穿越台灣北部海岸。緊隨其後的是一大群載著軍隊的深綠色突擊直升機。接著，從低矮的沙丘後面，一批又一批的兩棲突擊車輛以驚人的速度沿著寬闊的海灘前進，車隊的履帶攪動著沙土。很快，車隊中冒出大批士兵。

短短幾分鐘內，防衛的台灣方似乎陷入了被動局面。

但隨後一聲警報響起，全副武裝的台灣士兵沿著戰壕奔跑出來，沉重的機槍聲響起。戰車和裝甲車從附近的樹林裏駛出，隨後炮聲隆隆作響。

阿帕奇攻擊直升機隆隆飛過山丘，對凖人侵敵軍掃射。海灘上爆發出巨大的爆炸聲。入侵者被困，然後被逼退，台灣安全了。

這一切只用了約20分鐘的時間。

台方指揮官對著一群站在屋頂上目睹這一切的記者們說：「今天我們展示了我們將盡最大努力保衛和守護我們的國家。我們有信心通過這些演習，凖備好應對任何情況。」

真的嗎？

圖像加註文字， 帕塔拉諾教授強調，烏克蘭還起到另一重要作用，打破了台灣認為對中國永遠不會攻台的自滿信念。

對一個在場目擊，且心存挑剔的人可能會說這場戰鬥並不是非常逼真，入侵一方規模微小，防守者早已嚴陣以待。這一切完全是預先設計好的，勝利來得太快、也太容易了。

但是這挑剔種可能有點不公平。

我還記得25年前作為年輕記者參觀當年的漢光軍事演習。當時，演習真的是為了攝影機而上演的。

「我會說這是一個轉折點，」 倫敦大學國王學院戰爭研究所亞歷西歐·帕塔拉諾（Alessio Patalano）教授告訴我說。「國際上有一種看法，認為台灣對自己的軍事有些自滿。但本周你真的能感覺到他們開始嚴肅地面對重大的變革。」

顯然台灣從烏克蘭汲取了教訓。

在烏克蘭戰爭的第一天，俄羅斯軍隊佔領了基輔邊緣的一個機場，並以此為基地侵入該國首都，結果失敗了。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣軍演：市民參加「萬安演習」稱「戰爭有可能會發生」

所以現在台灣專注於自己最脆弱的點 — 如果中國成功入侵該島，那些中國將需要控制的地方，包括台灣北部的海灘，還有主要的國際機場和主要港口。

帕塔拉諾教授強調，烏克蘭起還到了另一關鍵作用，打破了台灣人認為對中國永遠不會打過來的自滿信念。

「烏克蘭戰爭打破了戰爭已經過去的基本假設：即戰爭不再會再發生。一旦這種神話被打破，其他一切就開始被重新評估，」他告訴記者。

對於關注台海局勢人來說，中國國家主席習近平已經多年來明確表示，武力攻打台灣絕對是一個選項。

而且中國正在建設足以實現這一目標的空軍和海軍力量。

習近平有明確的時間表。到2027年，中國應該具備在該區域軍事衝突中打勝仗的能力；到2035年，中國應該成為世界一流的軍事強國。到2049年，「祖國復興」應該完成。

對於台灣來說，時鐘在滴答作響。

在民用機場進行軍事演習，以測試防衛戰術，抵禦中國的入侵。

「所以我們知道中國有這個最後期限，」帕塔拉諾教授解釋。

圖像加註文字， 蔡英文政府計劃將兵役期增加到1年，而不是目前的4個月。台北正在重整其軍事戰略。

「然而，使用武力不是（北京）的第一選項。它只是在其他一切失敗後的選項。目標不是使用武力本身，而是使台灣屈服，讓台灣明白所謂回歸祖國是不可避免的。」

這就是所謂的壓迫性外交，其目的是使台灣人和政府相信抵抗北京是徒勞的。

壓迫已經開始。今年上半年，解放軍軍機進入台灣領空的次數比去年同期增加了60%以上。北京現在不斷地挑戰極限，創造一種「新常態」。

台灣還有很多事要做。

蔡英文政府計劃將兵役期增加到1年，而不是目前的4個月。台北正在重整其軍事戰略，使台灣更能抵抗網路攻擊和實際的軍事攻擊。

圖像加註文字， 台灣正在效仿烏克蘭，購買大量較小但更靈活的導彈系統，可用於對付坦克、船隻和飛機

台灣正在效仿烏克蘭，購買大量較小但更靈活的導彈系統，可用於對付坦克、船隻和飛機，並且即將推出首艘「國造潛艦」。但是台灣的士兵仍然訓練不足，其武器系統和軍事戰術被認為陳舊且過時。