中國任命火箭軍新領導層 引發軍中「清洗」猜測

33 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平

中國突然宣佈更換解放軍火箭軍的兩名領導人，引發有關北京對這一掌管中國核武器的精英部隊進行清洗的猜測。

中共中央軍委周一（7月31日）宣佈晉升王厚斌、徐西盛為上將，並宣佈他們的職務分別是火箭軍司令員與政治委員。這間接證實「失蹤」數月的原火箭軍司令員的李玉超上將和政委徐忠波上將已經離職。

有分析認為， 這是近十年來中國軍方領導層最大一次意料之外的改組。 李玉超在2022年1月升任火箭軍司令員，任職僅僅一年半； 新晉升的王厚斌和徐西盛都從未在火箭軍服役。62歲的王厚斌來自海軍，59歲的徐西盛來自空軍。

解放軍火箭軍是中國陸、海、空三軍之外的第四軍種，原稱第二炮兵部隊。2015年，習近平在一次軍隊改革中將其改為火箭軍。

據新華社報道，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行，習近平簽署了晉升上將軍銜令，並親自向兩名獲晉升上將的將領頒發命令狀。

上周，香港《南華早報》披露了李玉超已被軍方反腐敗機構帶走並接受調查的消息。

據報道，被帶走的還有劉光斌和張振中等火箭軍現任和前任高級將領。

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亞洲協會政策研究院（Asia Society Policy Institute）外交政策和國家安全研究員萊爾·莫里斯（Lyle Morris）表示：「最近的清洗意味深長……中國正在進行幾十年來一次最深刻的核戰略變革。」

「習近平以前所未有的方式鞏固了對解放軍的控制，但這並不意味著它已經完成。習近平仍然擔心軍中腐敗，並釋放信號表明，對（黨）的絕對忠誠尚未實現。」

此外，在過去一個月，有關火箭軍前副司令員吳國華去世的消息一直在中國社交媒體流傳。一份7月25日發出、署名「吳國華同志治喪辦公室」的訃告寫道，吳國華7月4日在北京逝世，終年66歲。

中國上海的官方媒體「澎湃新聞」在7月27日證實了該消息，稱從吳國華的親友處獲悉，這名中將「因病醫治無效」而在7月4日去世。

但在幾個小時後該報道被刪除。一般負責發佈重要官員訃告的新華社則緘默不言。目前尚不清楚原因。

萊爾·莫里斯認為，李玉超被查，加上前外交部長秦剛最近被免職，是習近平面臨的領導團隊上的重大挑戰。

被視為深得習近平信賴的外交部長秦剛在上任七個月後，上周突然被前外長王毅取代，原因不明。

上周，習近平在成都視察解放軍西部戰區空軍時強調，軍隊要把「把正風肅紀反腐不斷向縱深推進」。

與此同時，官方媒體還報道，軍委裝備發展部正在開展裝備採購招標評審專家違規違紀清查整肅治理活動，徵集自2017年10月以來在裝備採購招標評審活動中專家違規違紀問題的線索。

2014年，在對中國軍隊的大規模反腐運動中，前中央軍委副主席徐才厚和郭伯雄「落馬」，並因腐敗遭起訴。