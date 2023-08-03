颱風卡努：東亞地區遭遇近期第三個颱風，吹襲沖繩後迫近台灣

31 分钟前

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， "杜蘇芮"導致的洪水，讓北京近郊的河北涿州道路變成了河流，水面已經逼近了交通指示牌。

颱風「卡努」（Khanun）橫掃日本南部，在沖繩縣造成至少兩死、近60人受傷，逾16萬戶、即四分之一家庭停電。

「卡努」逼近台灣，多個縣市停工停課，包括北部的台北、新北、基隆，以及東部的宜蘭、台東縣蘭嶼鄉以及綠島鄉，幾十架次航班取消。

這個數周內吹襲東亞的第三個颱風，恐加劇北京一個多世紀以來最嚴重的降雨。迄今，這場暴雨在中國造成至少34人死亡。

專家指在全球暖化下，這類極端天氣將越趨頻繁。

日本氣象廳預測，「卡努」8月4日往東北方向移動，下周可能登陸日本九州、四國與本州等地區。

台灣中央氣象局表示，「卡努」因導引氣流不明顯，龜速慢行甚至有滯留現象，預估離台灣較近的時間點將是3日深夜到4日凌晨，靠近的過程中風雨都會逐漸增加。

中國中央氣象台則在8月3日發佈颱風藍色預警，預計「卡努」3日夜間至4日上午在浙江南部近海海面迴旋少動，之後向東偏北方向移動，趨向日本以南洋面，強度逐漸減弱，但對中國沿海地方仍有影響。

「卡努」是繼「泰利」（Talim）及「杜蘇芮」（Doksuri）之後的又一個颱風。此前，超強颱風「杜蘇芮」（Doksuri）侵襲菲律賓和台灣，造成30多人死亡。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國北方多個城市受到了颱風杜蘇芮的影響。

「卡努」周三首先吹襲日本沖繩縣，中心風力每小時180公里，陣風高達每小時252公里。當局疏散70萬人並關閉那霸機場，近900班航班取消。

現時正值沖繩暑假旅遊旺季，往年的這個時候，如此強烈的風暴在日本並不多見。

但科學家早就警告，全球暖化將增加風暴和熱浪的強度及頻率，而這兩種天氣在上個月都襲擊了亞洲部分地區。

新加坡管理大學城市氣候學教授周祥龍（Winston Chow）將極端天氣比作輪盤賭博遊戲，人們在紅黑色方格上下注。他說由於氣候變化，極端天氣事件——即球落在紅色方格上——發生的機率增加了。

他說：「我們排放的廢氣越多，黑色方格變成紅色的就越多，所以我們每年都會更頻繁地把球打在紅色方格上。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京的洪災災情暫時穩定後，BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）來到河北省的涿州，這裏是華北連日暴雨後災情最嚴重的地方之一。

自上周末以來，在三場暴風雨的共同影響下，中國京津冀的部分地區淪為澤國。

據中國官媒報道，北京遭遇140年來最大降雨，打破了1891年創下的記錄。北京、河北等地疏散近百萬人，暴雨至今造成上述兩地至少20人喪生。

位於北京西南方的河北涿州市為重災區，該地匯聚多條河道，許多民房的低樓層遭淹沒，多人受困。截至8月1日上午，該市受災人數已達到全部人口的五分之一。

在菲律賓，首都馬尼拉的大片郊區仍被洪水淹沒，約30萬人流離失所，水壩因河流暴漲而有可能決堤。

上周，「杜蘇芮」導致馬尼拉東南部海面一艘渡輪傾覆，船上26名乘客喪生。颱風還摧毀了當地基礎設施，引發火災和洪水，學校和企業要關閉。

在颱風吹襲前夕，東亞大部分地區受熱浪侵襲。

7月中旬，日本全國有9000多人因中暑入院，中國新疆一個氣象站甚至錄得攝氏52度高溫，創下該國高溫紀錄。

《地球科學前沿》雜誌（Frontiers in Earth Science） 2021年曾發表一項研究，調查了1979年至2016年間颱風的影響，預計到21世紀末，颱風對陸地的破壞力恐增強一倍。