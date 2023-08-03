佩洛西訪台一週年專訪：北京持續壓迫台灣是「懦弱表現」

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佩洛西訪台一週年專訪：北京持續壓迫台灣是「懦弱表現」

16 分钟前

2022年的8月2日，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）不顧北京警告高調訪問台灣，並與台灣總統蔡英文見面。在她訪問台北的消息宣佈後，即引發全球輿論激烈辯論，有分析稱她的到訪可能激化緊繃的台海關係，甚至引發戰爭。佩洛西旋風式地在台北訪問20小時之後，中國解放軍進行規模破紀錄、為期數日的「圍台」軍演，作為報復。

佩洛西在訪台灣一週年之際接受BBC中文專訪，她表示其訪問是表達美國願意與民主台灣站在一起。她也表示，自己當時面對北京的威脅並沒有感到害怕。針對當時一些認為她的訪台之行嚴重惡化美中關係的批評，她捍衛自己的政治選擇，稱自己從未在意那些聲音，訪問台北前也與美國行政及情報部門有良好溝通。