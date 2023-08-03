佩洛西訪台一週年專訪：北京持續壓迫台灣是「懦弱表現」
佩洛西訪台一週年專訪：北京持續壓迫台灣是「懦弱表現」
2022年的8月2日，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）不顧北京警告高調訪問台灣，並與台灣總統蔡英文見面。在她訪問台北的消息宣佈後，即引發全球輿論激烈辯論，有分析稱她的到訪可能激化緊繃的台海關係，甚至引發戰爭。佩洛西旋風式地在台北訪問20小時之後，中國解放軍進行規模破紀錄、為期數日的「圍台」軍演，作為報復。
佩洛西在訪台灣一週年之際接受BBC中文專訪，她表示其訪問是表達美國願意與民主台灣站在一起。她也表示，自己當時面對北京的威脅並沒有感到害怕。針對當時一些認為她的訪台之行嚴重惡化美中關係的批評，她捍衛自己的政治選擇，稱自己從未在意那些聲音，訪問台北前也與美國行政及情報部門有良好溝通。
佩洛西回憶了自己1991年的北京之行，當時她來到天安門廣場，其後目睹了中國30年間的變化，她認為習近平向獨裁和專制更加靠攏、使政治與人權情況變得更糟糕：「我熱愛中國人民，不愛中國政府」。
佩洛西（裴洛西）訪台：西方媒體出現的反對意見和觀點
美國眾院議長佩洛西（裴洛西）訪問台灣引發的震蕩波漣漪未盡。西方媒體上，多數評論認為此次佩洛西訪台無可厚非，但也開始有一些評論從不同角度反思此行利弊和可能造成的長期影響。