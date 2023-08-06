中國水災：洩洪引發霸州街頭抗議 當局承諾賠償稱民眾「敢於犧牲」

42 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 受颱風杜蘇芮（Doksuri）殘餘水氣北上影響，中國北部地區連日暴雨成災。

受颱風杜蘇芮（Doksuri）殘餘水氣北上影響，中國北部地區連日暴雨成災。

河北保定10人死亡、18人失聯，吉林舒蘭市6人死亡、4人失聯。河北霸州有居民不滿洩洪引發大面積淹浸，官方媒體卻宣稱是降雨導致，有居民因而上街抗議。當局其後稱鄉親們「勇於奉獻、敢於犧牲」並承諾賠償。

據官方公布7月統計，洪澇丶颱風等災害造成全國超過1600萬人次受災，147人死亡或失聯，直接經濟損失超過411億元人民幣。

東北災情

圖像來源，Getty Images

吉林持續降雨，舒蘭市平均降雨量達111.7毫米，其中強降雨中心永勝林場降雨量達到489毫米，是歷史最大值103毫米的4.7倍。該市金馬鎮、開原鎮和七里鄉等村鎮出現洪水漫灌，部分橋樑倒塌，道路受損，大量農田受災，超過13萬人受災。

截至5日晚，舒蘭市6人死亡，4名公職人員救災期間失聯，包括舒蘭市委常委丶常務副市長駱旭東等。

中國水利部8月6日將東北地區洪水防禦應急響應提升至三級，指松花江幹流右岸支流拉林河、牡丹江上游相繼出現超警以上洪水。此前，黑龍江省水文水資源中心8月5日數據顯示，黑龍江有25條河流的水位超過警戒水平，其中超過最多的是牤牛河大碾子溝站，水位超過警戒線3.4米。

截至8月5日8時40分，黑龍江全省報汛水庫有4座大型、7座中型、35座小型水庫，超汛限0.04至4.84米運行。

華北災情

河北省方面，98個縣區883個鄉鎮遭受洪澇災害，受災人口222萬人。截至8月4日8時，河北轉移民眾154萬人，其中蓄滯洪區轉移96萬人。河北的廊坊、衡水、保定維持防汛防颱風一級應急響應。

其中在保定市，平均降雨量353.1毫米，最大日降水量419.7毫米，打破了有記錄以來的400.8毫米數值；93座水庫中，10座大中型水庫全部超汛限水位，83座小型水庫有67座溢流。

保定市政府8月5日公布，全市受災人口110萬人，累計10人死亡，18人失蹤，62多萬人被疏散。

至於早前災情嚴峻的涿州市，截至8月6日7時有93個斷電社區恢復正式或臨時供電，恢復超過九成。8月5日起該市開始對主城區展開防疫消殺工作，有俗稱「大白」的身穿白色連體防護服的防疫工作人員在街上消毒。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京的洪災災情暫時穩定後，BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）來到河北省的涿州，這裏是華北連日暴雨後災情最嚴重的地方之一。

霸州民眾抗議洩洪

早前河北啟用7處蓄滯洪區分洪，包括位於廊坊霸州的東澱蓄滯洪區於1日啟用，霸州有民眾控訴洩洪令當地大面積被淹，數萬人家園被毀，但央視的報道卻指是降雨導致「積水」。

霸州數百名民眾8月4日到市政府大樓抗議，他們高舉「還我家園，明明是洩洪原因，卻說降雨所致」的橫幅，並一度與在場警察爆發衝突。

霸州官方5日發表〈致廣大鄉親們的一封信〉，表示這次霸州蓄滯洪區的所有群眾「聽從指揮、積極響應，義無反顧搬出自己久居的家園，以實際行動踐行了勇於奉獻、敢於犧牲的頑強意志！......歷史將記下鄉親們的功績！」。

信中承諾，將按照國家有關蓄滯洪區補償規定做好受災補償，包括承包土地上的農作物、養殖、林業、住房、農業生產機械、役畜、家庭主要耐用消費品等多方面的水毀損失。

此前，河北官方指蓄滯洪區涉及霸州市5個鄉鎮、47個行政村，轉移安置了73205人。

全國經濟損失逾411億人民幣

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 洪災導致大量農田受損，圖為河北一處農田。

中國國家防汛抗旱總指揮部辦公室、應急管理部8月5日表示，當前仍處於「七下八上」防汛關鍵期，颱風暴雨洪澇形勢仍有很大不確定性。中國財政部8月6日再度緊急預撥3.5億元中央自然災害救災資金到受災地區，此前當局已撥出1.7億元。

中國應急管理部公布，7月洪澇、颱風等災害造成全國超過1600萬人次受災，147人死亡或失蹤，緊急轉移安置逾70萬人次，4300間房屋倒塌，超過48000間房屋受損，直接經濟損失超過411億元人民幣。