容海恩現象：國安法下香港議員的「大義滅親」與家庭關係變遷

李澄欣

BBC中文記者

55 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 容海恩指若知悉家翁袁弓夷的行蹤「必定毫無疑惑」向警方舉報

最近一個多月，香港社會很關心一位女性公眾人物的家庭婚姻狀況，甚至不時傳出她離婚的假消息。

她並不是娛樂圈明星，而是「愛國者治港」下的兩屆立法會議員、現年42歲的建制派新民黨副主席容海恩。

7月24日清晨，她和丈夫、政治學者袁彌昌仍在睡夢中，十多名警員突擊登門搜查，檢取寓所內的電腦和手機，並帶兩人到警署問話，歷時三小時。

這是因為她身在海外的家翁（岳父）、現年74歲的「香港議會」發起人袁弓夷，7月初被香港警方國安處懸紅100萬港元通緝。

袁弓夷被指計劃發起公投推翻中央及港府，勾結海外反華政客組織，在不同場合要求外國制裁中國和香港等，涉嫌干犯國安法的「顛覆國家政權」和「勾結外國或者境外勢力」罪行。

對此，立場親北京的容海恩早於去年8月就曾登報宣告「脫離爺媳（翁媳）關係」，她指「作為流著偉大祖國之血的中國人，在國之大義的前提下」，因袁弓夷涉違《港區國安法》而作出該決定。

袁弓夷被懸紅通緝後，容海恩隨即在電台節目公開呼籲家翁「回港自首」，並說已提醒正在海外的丈夫袁彌昌在法律或錢銀方面要小心。而她被帶到警署問話後召開記者會，表示自己是清白，全力配合警方調查，若知悉家翁行蹤「必定毫無疑惑舉報」。

她多次強調，與家翁「道不同不相為謀」，撇清關係是為了「保護家人」。

「這種做法讓人相當疑惑，很戲劇化，以前也沒聽過香港人會這樣子的。」 研究中國問題的新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎對BBC中文說。「這正正反映了國安法過度模糊、範圍過廣，觸法的原因不清楚，導致牽扯在內的人會用各種手法，來表達自己跟案件沒有太大的關係。」

而容海恩作為建制派政治人物，也多了一層複雜性。「她可能是出於恐懼，也可能是出於計算，想用這麼絕的行為去表示對北京的忠誠度，作為一種政治籌碼。」

袁弓夷：生氣就中計

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港警方國安處7月3日高調宣佈懸紅通緝8名海外港人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰。

日前網上流傳圖片稱容海恩「不排除離婚」並會爭取兩名女兒撫養權，她公開澄清是假消息，已報警處理，並強調夫妻關係沒受影響。

BBC中文記者多次以電話及短訊方式聯繫容海恩，查詢其家庭婚姻狀況及這些事件對她政治前途的影響，她表示沒有補充。她的丈夫袁彌昌亦婉拒受訪。

身在英國的袁弓夷則對本台表示諒解兒媳的行為，認為被迫表態是強權下的常態。「我同情所有被壓制的中國人，她要生存、要吃飯、要保護家人就只能表態。如果我因此而生氣，就中了中共的奸計，因為他們就是擅長讓人互相監管和告發，用人民斗人民。」

袁弓夷近期曾與袁彌昌在海外見面，袁父強調與子女聯繫是親情關係的平常事，不應被污名化，「中共搞到好像跟家人見面都有罪，其實就算我在坐牢，見家人也是正當合法的，更何況我是清白的。違反一國兩制、《中英聯合聲明》的是中共，有罪的是他不是我。」

被問到是否擔心身在香港的子女時，他說子女已是成年人，相信他們懂得保護自己。「我勸每一個子女離開香港，直至中國共產黨消失，但他們也有他們的信仰自由、政治自由、行動自由，我一直為香港爭取自由，當然也要尊重他們的自由。婚姻是他（袁彌昌）選的，留在香港也是他選的。」

他又指，容海恩去年宣佈脫離關係後，他和兩名孫女也沒有太多聯絡，只是傳照片了解近況。被問到身為祖父是否感到可惜時，他稱這是「為了香港民主」的必要犧牲。「家庭重要還是整個香港重要？民主自由是要付出代價的，如果連個人安全和利益都不敢冒險，那我們活該被中共壓制。」

國安六度針對家屬行動

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 袁家至今共有6人被帶走問話，圖為7月24日袁彌昌離開灣仔警察總部，他沒有接受在場傳媒訪問。

除了容海恩和袁彌昌夫婦，袁弓夷的長女袁彌望也在美國返港後被帶走調查。此外，袁弓夷的第二任前妻Stephanie Downs丶四子袁彌滿及五女袁彌淑在相隔數天的另一次行動中受查。

港警也針對另外7名被懸紅通緝的流亡港人，帶走其在港家屬調查，包括「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀的雙親、前立法會議員郭榮鏗的父母兄嫂4人、前職工盟總幹事蒙兆達的兄嫂侄子3人、前立法會議員羅冠聰的父母兄長3人。

換言之，當局在過去一個多月內6次針對被通緝8人的家屬展開行動，帶走至少18人，但暫時未有家屬被捕。

香港特首李家超被問到警方行動是否製造「白色恐怖」，他回應指危害國家安全是嚴重罪行，除個人之外，也涉及協助教唆及金錢資助行動，當局調查時會抽絲剝繭搜集證據，他又重申國安法「只是針對一小撮人、保護絕大部分市民」。

行政會議成員、資深大律師湯家驊則在電台節目表示，香港沒有「牽連罪」，意圖只要不涉及支持」港獨」就不構成違法。

但學者認為，港府的做法已造成寒蟬效應。政治學副教授莊嘉穎說：「在正常法治國家，是否有親情關係、友情關係是不相干的，重點是你有沒有犯罪。現在扯到家人，就有點文革的味道，好像回到法治不那麼完善的時候。」

時事評論員劉銳紹也對BBC中文指出，當局製造一種氣氛，好像誰跟被通緝者接觸都有問題，藉此讓民眾順應寒蟬效應，不與相關人士聯繫。

但他強調，寒蟬效應放在每個人身上都有不同反應，並非必然會犧牲人際關係，不能一概而論。「就算在文革時期劉少奇被批鬥，他太太王光美也沒有跟他離婚，矢志不渝。」

「袁氏這一家」的政治光譜

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 律師出身的容海恩（右）在2016年踏足政壇，加入葉劉淑儀牽頭成立的新民黨並贏得立法會議席，其父親容仁彪曾經是央企華潤集團旗下公司高層。

回到容海恩，她2018年嫁入家庭成員都是政界中人的袁家，但彼此政見南轅北轍。

儘管如此，他們三年前還願意上同一個節目受訪。

節目中，容海恩與袁彌明隔空對罵，又說曾叫丈夫袁彌昌勸導父親袁弓夷不要「反共」，「我先生是他兒子，會不會令人擔心呢？」袁弓夷當時越洋受訪表示尊重容的政治立場，又預言：「她遲早同我撇清關係，正常的，我一點都不會怪她。」

夾在父親與妻子中間的袁彌昌也早於2020年6月受訪時指，他的家庭是香港政治光譜的縮影，國安法實施後他父親的行動可能觸犯法例，令家庭不再容易團圓，形容是悲劇。

袁彌昌過去幾年以中間派學者的姿態，先後加入三個政治組織，包括湯家驊有份成立的民主思路、前財政司長曾俊華的特首競選團隊，以及在葉劉淑儀創立的新民黨任職政策總裁。

他與建制派關係密切，但在反修例示威前夕強烈表態反對政府修訂《逃犯條例》，甚至在社交媒體上載遊行照片指「香港再覺醒」。他其後與葉劉淑儀政見不合，認為對方不再有開明建制、專業理性的形象，越走越「深藍」，「支持她，等同支持中央對香港更多操控」，因而脫離新民黨。

袁彌昌的政治立場經常被指是「騎牆派」，但他多次表示相信對話，希望香港社會不同光譜的人和而不同。他今年7月中旬就在《明報》撰文，評論內地知名博客靖海侯論國安法被「泛化利用」的文章，指「國安法治港」在中美關係緩和後不可持續，質疑目前的「治港方程式出問題」。

文章出爐幾天之後，他就被警察帶走問話。

莊嘉穎認為，袁家曾經象徵著香港社會的多元性，不同立場的人都有他們的聲音和位置，國安法下卻越來越單一。

「當政府可以使用法律的範圍非常廣也非常模糊，往往會把社會推向更不能容忍異議的地步，更鼓勵社會排除異己。這是威權體制的特色，在中國文革時期、台灣及南韓的戒嚴時期也是類似。」

如何影響人倫關係？

圖像來源，Getty Images

儘管容海恩單方面與袁弓夷切割，但他和袁彌昌仍維持夫妻關係，她7月也承認離婚不能解決所有問題，「是他兒子的太太，這個是不爭事實，他亦是我家裏小朋友的爺爺」。

當「通緝犯兒媳」與「愛國者治港」的身份重疊，容海恩的政治前途會否受阻，甚至拖累她所屬的新民黨？行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀向BBC中文表示，容海恩早已劃清界限，被帶走問話也只是「協助調查」，認為事件對其仕途及家庭均完全無影響。

葉劉淑儀還強調，容海恩是新民黨很重要的成員，「容議員現在落區一樣很受市民歡迎」。

現居英國的香港公共政策學者鍾劍華則對BBC中文分析指，容海恩並非港澳辦、中聯辦重點栽培的對象，2020年9月立法會選舉北京甚至安排李梓敬取代她，其後港府以疫情為由推遲選舉一年，北京主導「愛國者治港」的選舉制度改革，讓立法會變成90席，容海恩才能連任。

「所以她更想劃清界線表現忠誠，現時建制派人物爭逐北京分派的政治資源，這是其中一個重要的自保之道，如果因為這一點（家庭關係）令她失去議席，她未必很甘心。」

鍾劍華續指，人倫關係中互相舉報的「文革遺風」不限於政界，包括在教育界鼓勵學生舉報老師，警務處處長蕭澤頤甚至說家長若發現子女有異常應報警。「只要大家認定了北京權勢所指的政治正確的話，親情也沒得講，這些風氣是政府刻意製造和鼓勵的。」

政治學者莊嘉穎也說，國安法製造了「對黨國的忠誠度凌駕一切」的氛圍，在威權體制下，人們為了表忠，家庭或其他人際關係都可能成為犧牲品。

「政權想要破壞人與人之間的關係和信任，消弱社會的組織能力，從而強化自己的政治地位，使得社會和政治制度更依賴自上而下的權力。短期來說，政權的確可以穩固權力，但長期來說，當社會失去了信任，就沒有彈性去應對突發狀況，這時就會凸顯政權的脆弱，很快崩壞。」

「容海恩事件是最前端的案例，這只是香港變化的開端，我們還不曉得程度會到哪。」