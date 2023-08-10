成蕾案：在華被關押三年後首次公開發聲稱「懷念陽光」

麥笛文（Stephen McDonell）

BBC駐中國記者

44 分钟前

圖像來源，Nick Coyle 圖像加註文字， 成蕾自2020年起一直被扣押。

一名將在本周末被中國關押滿三年的澳大利亞記者首次公開發言。

成蕾在一封致澳大利亞人民的公開信中說：「我懷念陽光。在牢房裏，陽光透過窗戶照進來，但我一年只有10個小時能站在它底下。」信函經由獲准每月探視她的外交官筆錄。

「我實在難以相信，當我還在澳大利亞居住的時候，總在躲避陽光。」

她說：「我已有三年沒見過一棵樹。」

這位財經記者被抓捕前給官方英語電視台中國環球電視網（CGTN）工作，最初六個月在未被起訴下，接受了單獨囚禁。

澳大利亞駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）嘗試進入法院旁聽審理過程，無功而還。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2022年3月31日，成蕾案開審，澳大利亞駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）到場要求旁聽遭拒絕。

就連其家屬也不清楚她被起訴什麼罪，只知道涉及提供「國家秘密」。

中國對何謂國家秘密定義含糊，可以牽涉任何讓政府覺得敏感的信息。

今天發佈的信函中充滿了她對在澳大利亞生活的憧憬。當她只有10歲時，她舉家從湖南省移民到澳大利亞這個國家。

她說：「1987年，我記得第一次跟家人露營，爸爸開著一輛700元（澳元；459美元；3300元人民幣）的車。」

「我總在重溫每一次叢林遠足、河川、湖泊，到海灘游泳、野餐和欣賞醉人日落，滿天星星，還有叢林寧靜而神秘的交響樂。」

這位前電視主播說，她在獄中總會「悄悄地念誦我（在澳大利亞）到過、開車路過的地名」。

在這封被形容為「給2500萬人的情書」的信函中，成蕾稱她憶起陌生人與朋友給予的友愛，而這些記憶「再次回到我身上，讓我（在獄中）重拾信心」。

她說自己想念海鹽、黑色幽默、昆士蘭（Queensland）的熱帶地區，和西澳洲無窮無盡的藍天，還有腳趾間的細沙。

有人推測，推遲對成蕾判刑，是中國政府要以此作為跟澳大利亞談判的籌碼。

信函最後似乎包含著最重要的信息：「最重要的是，我想念孩子們。」