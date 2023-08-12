中國水災：兩個家庭訴說家破人亡的悲慘經歷

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十歲的苗春優被吞沒在北京西部的土色洪流中，尖叫著呼喚媽媽。湍急的洪水將她從父親的手中衝散。洪水把這個三口之家趕到鄰居家的屋頂上。春優母親急著抓住一根樹枝，想要救起女兒，但最後她無助地目睹女兒被大水沖走……

那是她最後一次看到女兒。

女兒失蹤已經過去了十多天，目前毫無音訊。

「就像電影中的一幕，巨大且狂暴的洪水衝了過來，」 春優的母親告訴BBC。她只透露了她姓常。

圖像來源，Handout 圖像加註文字， 十歲的苗春優被吞沒在北京西部的土色洪流中。

中國對於洪水並不陌生。

但今年7月份連續3周受到太平洋上的三個颱風的影響，加劇了季節性的大雨雨量。3個颱風中有2個登陸了中國，其中超強颱風杜蘇芮，彼時在中國西北地區緩慢移動了幾天，該周大雨造成的洪流淹浸了北京和河北等一些周邊省份及地區，首都北京經歷了140年來最大的降雨。

目前已經有62人在洪水中死亡，其中33人來自北京，29人來自鄰近的河北省。

春優被「有兩個成年人高、一個接一個來襲的洪浪吞沒」，她的母親說。 「70、80歲的村民也說，一生人從未見過這麼大的洪水。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 涿州市是中國華北洪災災情最嚴重的地方之一。災情高峰時，全市有超過六分之一居民被撤離，許多人返家後房子與家具已因洪水損壞。

常女士又向BBC說，直到7月30日，雨還一直下得很大。但家人們以為最壞的情況已經過去，但留在家裏，擔心外出會讓他們暴露在土石流的危險中。但第2天早上「雨下得好大」，常女士表示。

隨著雨水迅速要灌滿房屋，她和丈夫試圖將水抽出屋外。但半個小時內，洪水和泥沙衝破了前牆。

常先生是一名外地來的勞工，一年大部分時間都在北京賣香料。妻兒在這次大雨來襲時，剛好來到北京探望他。

過去，在防疫清零政策下，一家人多年來大部分時間都是分隔兩地。此次是一次期待已久的重逢。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 目前已經有62人在洪水中死亡，其中33人來自北京，29人來自鄰近的河北省。

在春優失蹤前的那一天，他們計劃去參觀天安門廣場。

常女士與先生二人在春優還是嬰兒時收養了她。他們還有兩個年長的兒子，27歲的雙胞胎，在洪災襲擊時，他們已經回到了位於河南老家。

這位母親說，兒子在得知他們的小妹妹被洪水捲走時，其中一人甚至無法說出話來。

中國的防洪系統允許將水流從北京、上海和天津等主要城市分流至周邊地區。

在洪水期間，河北省委書記倪岳峰自豪地宣稱將河北省作為保護好首都的一道「護城河」，引發居民憤慨。居民表示洪水來得太快，讓他們措手不及。

居住在北京的隗先生（只願透露姓氏），在8月2日在微信上收到一條緊急消息，稱他的家人居住在河北省的湯家莊山村老家，2天前發生了土石崩塌。

圖像來源，Google 圖像加註文字， 由於許多地區在颱風帶來致命的降雨之前受到熱浪侵襲，因此當時許多家庭聚集在山村避暑

這導致這個有2千人、主要是年長居民的村莊與外界隔絕。由於許多地區在颱風帶來致命的降雨之前，受到熱浪侵襲，因此當時許多家庭聚集在山村避暑，享受涼爽的高地氣候。

隗先生稱，他與妻子趕往湯家莊營救親人。但在一個鄰村，他們被深達頸部的大水攔住了。他們毫不退縮，又選擇了另一條需要3小時的上山路線。這種地形使他滑倒並扭傷了腳踝。

隗先生的妻子回憶說：「當我們最終到達那裏時，我們所看到的只是汪洋一片，沒有什麼留下了。」

救援人員在8月3日到達湯家莊，就在土石崩塌之後的第三天，比隗氏夫婦發現親戚所在的村莊已經變成廢墟的一天還晚。

當地政府統計稱共10人死亡，18人失蹤。隗先生援引傳聞的報告稱死亡人數可能比官方統計更高。

隗先生告訴BBC，他的7名親戚中有不是死了或失蹤，其中包括他的2名外甥，分別7歲和4歲。他親口念出了親友的名字：「隗合營，我二爺；李術蘭，我二大娘；隗合春，我三大爺；景志真，我三大娘。隗功樂，我妹妹；和她的兩個孩子，李佳琦和李佳鑫。」

中國官媒在幾天內公布了北京以外地區的死亡人數，並集中報導了救援工作。新聞報導標題下的是「有一種安全感叫做人民解放軍」或「山東救援隊在洪水中工作，饑餓導致手在寒冷中不受控制地顫抖。」

但是，這並未阻止社交媒體上的網民注意到，與前任中國領導人不同，現任主席習近平並未探訪洪災發生的任何地點。他呼籲要「全力以赴」救援洪災，這訊息也在中國官媒上大肆宣傳。

在7月31日，當中國北部的一些地區被淹沒，也是春優被沖走的那一天，習近平參加了一場在北京舉行的中央軍事委員會晉升將領的儀式。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前已經有62人在洪水中死亡，其中33人來自北京，29人來自鄰近的河北省。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 隨著洪水消退，人們開始重建生活，清理家中的泥沙淤積或清洗變成棕色的衣物和家電。

紐約城立大學政治學與全球事務教授夏明認為，習近平在確認自己的「太子黨」地位，即出生於共產黨高官家庭。

因此，夏明告訴BBC說，「他已經從共產黨革命傳統中獲得很多的合法性，並不急於從公眾輿論中再拿到一些——而他的前任胡錦濤和溫家寶則有這樣做，因為他們出生在普通家庭。」

隨著洪水消退，人們開始重建生活，清理家中的泥沙淤積或清洗變成棕色的衣物和家電。