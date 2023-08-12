羅冠聰BBC專訪：港府威嚇家人如大陸執法 憂英國對中國威脅態度軟弱

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羅冠聰BBC專訪：港府威嚇家人如大陸執法 憂英國對中國威脅態度軟弱

10 分钟前

流亡英國三年的香港前學生運動領袖羅冠聰，正被香港政府以觸犯《國安法》為由，懸紅100萬港幣緝捕。 他在英國接受BBC HARDtalk訪問，談到家人被香港警方扣留調查的感受、對英國政府向北京傳遞軟弱訊號的擔憂，以及海外港人籌組「香港議會」的看法等。

2023年7月3日，香港政府以觸犯《國安法》為由，高調懸紅100萬港幣緝捕8位流亡海外的民主派人士，包括曾經的學生運動領袖羅冠聰，並在之後扣留涉案人士的親屬進行調查。 此舉被質是疑類似中國大陸的執法手段，引發香港和國際社會的廣泛討論。

香港警察國安處總警司李桂華當時表示，有關人員「危害國安是十分嚴重」的罪行。 他承認，他們如果留在國外，香港警察無法逮捕他們，但表示不會停止執法。

英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly; 柯維立/祁湛明）表示，英國「不會容忍中國對英國及海外個人進行恐嚇和噤聲的任何意圖。」

羅冠聰在BBC HARDtalk專訪中表示，當局對他們的懸紅金額遠多於涉嫌謀殺等在逃者，認為當局是把國家安全的概念當作武器。