台灣曾經是「芭比故鄉」？好萊塢電影喚起集體回憶

呂嘉鴻

BBC中文記者

32 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 《芭比》電影導演格蕾塔·葛韋格表示，她確實想借著芭比玩偶，探討女權議題。

好萊塢電影《芭比》（Barbie）在全球票房掀起旋風，8月15日，該片​​全球票房突破12億美元（87.5億元人民幣；383.29億元新台幣）大關，成為電影史上女性導演最賣座的電影，同時打破華納電影公司發行的電影票房紀錄。

簡單來說，這部喜劇是以玩具公司美泰（Mattel；台灣官方譯名美泰兒）生產的芭比娃娃為主角，借著由澳大利亞影星瑪格特·羅比（Margot Robbie；台譯瑪格羅比；港譯瑪歌羅比）飾演的「真人芭比」，如何從童話世界走入真實世界的冒險。芭比在現實人生中，遭逢一連串的挫折並認識不同的女性，進而反思自己的性別認同。

導演格蕾塔·葛韋格（Greta Gerwig；台譯葛莉塔潔薇；港譯姬達嘉域）在許多專訪中均表示，她確實想借著芭比玩偶，探討數十年來，西方女性追求自我中，面對來自愛情與家庭之間的種種挑戰，影片有她對於女權的反思。

不過，「金髮碧眼」的芭比小姐，事實上卻早遠在亞洲的台灣出現過？

台灣「出生」的芭比

芭比曾經在台灣出現的歷史，隨著這部電影的全球賣座，漸漸引起討論。

圖像來源，Kuo Syue-Mei 圖像加註文字， 1970年代，台北這座工廠的芭比娃娃產能，曾佔全球市場的80%。

根據新北市泰山區公所「娃娃館」的資料，1967年美泰公司與台灣生產塑膠原料的台商華夏集團，合作在當時仍稱台北縣泰山鄉的這片土地上蓋了「美寧工廠」，專門生產芭比娃娃，再外銷全球各地。

全盛時期，每一年有上千萬芭比娃娃都是在台灣製造，送到全球不同的女孩手中。美寧工廠曾經一度是亞洲最大的代工生產（OEM）工廠。

根據資料，當時在台北的這座工廠其芭比娃娃產能曾佔全球市場的80%，20多年來，工廠做出了近10億隻的芭比到全球各地。

泰山區公所資料提到，當時美寧工廠提供優渥的薪資，起初員工僅有20人，後來因為業務大增加，員工迅速擴展超過8000人，約佔全泰山鄉的三分之一。許多人在17、18歲時進入工廠，一直工作到1987年工廠停工，搬遷至中國大陸為止。

據報道，許多當地的老人家都會對外人說，「我小孩是芭比養大的」，足見美寧一間工廠在泰山的份量之重。

圖像來源，Pai Li-ping 圖像加註文字， 老員工回憶稱，公司當時的薪資比台灣本土工廠高出很多。

圖像來源，Pai Li-ping 圖像加註文字， 「美寧小姐」被視為時髦的勞工，與她們手中製造出來的新潮，西化的芭比娃娃形象開始重疊。

「美寧小姐」

除了外包代工，成為當時台灣工廠的佼佼者之外，彼時來自全台各地，到美寧工廠的數千名女工，也因為親手做出了一隻又一隻昂貴，代表美國西洋文化的芭比娃娃，有了「時髦光環」。她們當時被當地人稱為「美寧小姐」，成為當時台灣產業發展，十分女性的一頁。

前泰山鄉鄉長李國書告訴台灣中央社稱，自1960年代末開始，台灣正漸漸從農業轉型為工業社會，許多農村鄉民對於當時能夠穿整齊制服，洋化的美寧員工有所欽羨。此外，由於芭比娃娃需要縫紉，裝飾等裝配，需要大量女性員工，因此在廠區的年輕女工逐漸被稱為「美寧姑娘」。

白麗萍1984年到美寧工作。她告訴BBC中文說，她是在廠區認識了丈夫成婚後才離開工廠。她表示，選擇到美寧上班是「因為福利跟工作性質非常優」。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美寧工廠撤走後，民辦美寧工坊曾延續芭比娃娃工藝，直到2014年解散。

白麗萍回憶稱，公司當時的薪資比台灣本土工廠高出很多。若有加班的話，她記得月薪大概可以賺到1.2萬元新台幣——相當於2023年的2.48萬元（777美元；5660元人民幣）——比起同期其他工廠，相似性質的工作則大概是8000元月薪，美寧的工資對基層勞工來說，確實優渥許多。

此外，由於是美商的關係，美寧小姐被視為時尚「洋化」的風格，與1970年代美台關係也有關係。

正值越戰期間，台灣是美國大兵，來往越南的中間點。當時美軍在台還有許多軍營宿舍，造成許多娛樂產業，譬如酒吧及音樂餐廳在台灣十分興盛。此外，許多台灣家庭或學生當時紛紛移民或留學去美國，移民潮湧現。在美台關係緊密的當時，美國出資的大廠美寧，便成為許多人理想的工作地點。

可以說，美寧小姐被視為時髦的勞工，與她們手中製造出來的新潮，西化的「芭比娃娃」形象開始重疊。

圖像來源，Pai Li-ping 圖像加註文字， 1980年代初，美寧公司員工團體旅遊，場面浩大。

白女士告訴BBC中文：「你說的洋化，應該說員工至少要看懂一些簡單的英文單字詞才能進去。工廠有交誼廳，咖啡廳交朋友，還有電影放映室，工作時，每天還有15分鐘的休息時間，大家會去交誼廳聊天，很多戀愛都是這樣發生的。」

「公司又常派遊覽車舉辦員工旅行，許多漂亮的同事小姐在那邊上班，追求者很多。也有同事戀愛結婚，我的老公也是在美寧認識的！」

不過，白麗萍解釋，即便如此，當時的外國芭比娃娃還是高單價奢侈品，對省吃儉用的她們來說，很少有人會買芭比娃娃，公司每天進出也會嚴格的檢查包包，只有一些次貨娃娃才會有可能從廠房外流。有人因此曾經拿過一個身體是右邊黑，左邊白皮膚的「混血芭比」。

1980年代中，隨著全球經濟的變化，及中國開放勞動力市場，美寧工廠在開業20年後，於1987年宣佈關閉台灣廠房。但是，一些美寧小姐則繼續結合志同道合的朋友們，辦了一間「美寧工坊」，傳承縫紉及設計洋服的手藝。

從事婚紗設計師起家，後來在美寧工作坊擔任設計講師，被學員暱稱為「雪美老師」的郭雪美向BBC中文解釋，自己年輕時是芭比迷，後來因為工作需要，收藏了許多「Made in Taiwan」（台灣製造），美寧工廠產出的芭比娃娃，及各式相關產品及書籍。

後來搬遷到台北，她在美寧工作坊教設計及縫紉，也在新北市政府成立的「泰山娃娃產業文化館」擔任義工，介紹芭比設計製造的過程以及手藝。

圖像來源，Kuo Syue-Mei 圖像加註文字， 郭雪美年輕時是芭比迷，後來因為工作需要，收藏了許多美寧工廠產出的芭比娃娃。

工廠轉眼已關閉30多年，如今電影《芭比》登陸台灣，票房也十分亮眼，一個月內突破5000萬新台幣。

雪美老師向記者表示，這部電影一上映後，年輕的女兒便興衝衝的邀請她，母女倆一齊去電影院看這部喜劇。

她笑著告訴BBC中文：「我女兒說，這是妳的電影妳一定要去看！不過，我們後來去看了，我覺得這也許是比較是年輕人的電影吧，沒有那麼多劇情……好像都是是在討論女權的問題。」