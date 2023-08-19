碧桂園及恆大地產危機、夏威夷山火及上海逮補移民中介等本周更多重要故事

51 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 恆大地產在中國的20多個城市擁有房地產項目。

2023年8月第2個星期，中國最大的房企之一碧桂園，突然面臨資金鏈斷裂，讓「恆大級」危機的陰雲再次籠罩在中國樓市之上。同時恆大地產在美國申請破產震撼全球，此事如何影響中國經濟，北京如何出手處理危機？都成為各界矚目焦點。

此外，美國夏威夷茂伊島大火肆虐，災情嚴重，已經有至少上百人喪命，引發全美關注；批評者認為政府處理大火反應緩慢及錯誤，讓危機一發不可收拾。在台灣，許多年輕照顧者，成為社會焦點，社福團體認為兒童及青少年不應被孝道綁架， 早早成為家中的照顧者，當局應該投入更多的資源及支持。

此外，上海公安逮補了該市最大的移民中介公司，背後有關中國外匯資金外流的議題再次成為移民潮下的焦點。而中國北部洪災過後，受災嚴重的兩個家庭向BBC訴說的他們的心聲。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 碧桂園在佛山順德的總部。與恆大不同的是，它主要的業務集中在中國三四線城市。

1.碧桂園與恆大公司破產危機意味著什麼？

中國最大的房企之一碧桂園，突然面臨資金鏈斷裂，讓「恆大級」危機的陰雲再次籠罩在中國樓市之上。碧桂園今年上半年還是中國房企中銷售面積第一，兩筆美元債卻「出人意料」地出現問題——債券違約被認為是房地產企業暴雷的第一步，過去兩年中國各類房企暴雷事件此起彼伏，大多以債券違約開啟危機的序幕。不過，這筆債券尚有30天的寬限期，目前碧桂園還未構成違約。

另外，中國恆大集團依據美國《破產法》第15章在紐約申請破產保護，震撼全球。彭博社引述法庭文件稱，恆大周四（8月17日）提交的申請文件中提到香港和英屬開曼群島正在進行的重組程序，該公司幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計劃。

這一系列舉動可能標誌著該集團位於香港、英屬維爾京群島和開曼群島的三家公司的境外重組程序將就此正式確認生效。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 樓盤空蕩但燒烤興旺，在山東一睹中國疫後經濟

2. 夏威夷山火：從地圖與衛星照片看毛伊島災區受損程度的前後對比

美國夏威夷官員對火勢快速蔓延的山火造成的死亡人數顯著上升已有所凖備。此次大火在毛伊島（Maui，茂宜島）上造成了巨大的破壞，摧毀了歷史悠久的拉海納鎮（Lahaina）的大部分區域。

夏威夷州州長喬什·格林（Josh Green）表示，這次大火是「夏威夷州歷史上最大的自然災害」，海灘前的小鎮中有80%的地方已經「消失」了——衛星圖像對破壞的規模作了直觀的展示。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國夏威夷毛伊縣（Maui, Hawaii；又譯茂宜縣）遭山火重創，多座市鎮對外聯繫中斷，BBC隨搶運救災物資的志願者乘船挺進災區。

3. 台灣「年輕照顧者」困境

圖像來源，伯拉罕中心 圖像加註文字， 台中山區原住民部落的阿寶（後排男生）全家合照

年輕照顧者一般指一個家庭的年輕成員，成為家中病人的主要照顧者。其中未滿18歲的照顧者在台灣被稱為「兒少（兒童少年）照顧者」。

當下，台灣有越來越多家庭，因為家庭成員意外、慢性疾病臥病在牀，或失智及精神疾病需要有人長期照顧，但家裏因為各種原因，只剩下小孩或青少年成為主要照顧者；他們的困境最近受到台灣媒體關注，一些年輕照顧者（或曾經的年輕照顧者）開始訴說自己的經歷，當地社會福利團體也開始檢視台灣政府近幾年來改革的「長期照顧政策」（長照）是否遺漏了這一群體？

4. 上海最大移民中介「外聯出國」被查

圖像來源，State Administration of Foreign Exchange 圖像加註文字， 剛上任的中國央行行長潘功勝，2023年7月也會見了到訪的美國財長耶倫。

上海警方確認拘留了一家移民中介公司負責人，指控其涉嫌「非法經營罪」，稱其「採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣」。

還有消息稱當局要求該公司提供數十年的移民資料，但該說法目前無法得以證實。多家中國媒體稱，被查者是上海最大的中美移民中介公司之一「外聯出國」。這一事件成為焦點的重要背景是，在後疫情時期，中國往外移民或留學人數持續攀升，特別是到美國，而投資移民或海外求學便涉及將不少資金從中國匯入外國的敏感行為。

5. 中國水災：兩個家庭訴說家破人亡的悲慘經歷

圖像來源，Handout 圖像加註文字， 十歲的苗春優被吞沒在北京西部的土色洪流中。

十歲的苗春優被衝進北京西部的渾濁的洪流中，尖叫著呼喚媽媽。湍急的洪水將她從父親的手中衝散。洪水把這個三口之家趕到鄰居家的屋頂上。春優母親急著抓住一根樹枝，想要救起女兒，但最後她無助地目睹女兒被大水沖走……

那是她最後一次看到女兒。

女兒失蹤已經過去了十多天，目前仍毫無音訊。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2023年7月末，中國華北與東北地區先後遭遇嚴重洪災。此前斥巨資打造海綿城市，為何仍擋不住洪水？