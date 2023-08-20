台海軍演：台灣稱42架次中國戰機進入防空識別區，26架次飛越中線

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圖像來源，Reuters

周六（8月19日），中國解放軍的一場軍事演習中有超過40架次戰機進入台灣防空識別區，台灣方面形容為「不理性的挑釁行為」。

台灣國防部表示，其中約有26架次中國大陸飛機越過了台灣海峽中線，並稱北京方面正在試圖影響台灣即將舉行的選舉。

中國官方媒體報道稱，該演習旨在「檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

新華社引述中國人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校指，解放軍東部戰區在台島周邊組織「海空聯合戰備警巡」。

他表示，此次演練是「對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。

此次軍事演習前，北京方面對於台灣副總統賴清德出訪期間過境美國表示不滿。中國在去年美國時任眾議院議長佩洛西訪問台灣之後，以及在蔡英文總統與美國眾議院少數派領袖凱文·麥卡錫在加州會面之後，均曾進行大規模軍事演習。

賴清德是明年1月台灣總統選舉的熱門人選，他在出訪巴拉圭期間完成了兩次過境美國的行程。

中國大陸方面形容賴清德是「損害台灣民眾利益的『麻煩製造者』」，稱將採取「堅決措施」維護「國家主權和領土完整」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣副總統賴清德出席巴拉圭新任總統貝尼亞（Santiago Peña）的就職典禮，4月甫當選的貝尼亞在演講中強調雙方會繼續維持外交關係。

中國政府將台灣視為其主權下的一個省級行政區，終將回歸成為中國的一部分。不過，台灣自視為一個獨立政體，有自己的憲法和通過民選產生的領導人。

台灣國防部對中國大陸軍事演習的「不理性的挑釁行為」表達「強烈譴責」，並稱將以「適切兵力」應對，「以實際行動守護自由民主」。

台灣表示將派遣「適當力量」以實際行動予以回應，並補充稱國家軍隊正在使用偵察手段「嚴格控制」局勢。

「此次借故發動軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其窮兵黷武心態，坐實軍事擴張霸道本質，」台灣國防部在回應中這樣表示。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 佩洛西在訪台灣一週年之際接受BBC中文專訪，她表示其訪問是表達美國願意與民主台灣站在一起。

台灣外交部則稱，中國大陸的軍演是旨在左右台灣大選。

台灣外交部長吳釗燮在社交媒體X（此前為推特）上表示：「中華人民共和國已經明確想要影響台灣即將舉行的全國大選。」

「但選舉應取決於我們的人民，而非惡霸鄰居，」他接著寫道，「看吧，中國應該舉行自己的選舉，我相信他們人民會很興奮。」

在台北，民眾表示對中國的舉動並不過於擔心。

「我認為（這次演習）更多是一場表演，（中國）不太可能真的發動進攻。雖然可能性是有，但應該會很難發生，」黃崇恩（音）向BBC表示。

周玉瑄（音）則表示她「不怕」，因為她不認為戰爭會發生。