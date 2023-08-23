中國西安當局七夕節向民眾群發「催生」短信 遭網友奚落
在中國西北部城市西安，許多年輕人周二（8月22日）凖備慶祝「中國情人節」七夕時，收到了來自當局的祝福訊息，內容是鼓勵生育。 事件在網上引起熱議， 不少人對此表達不屑。
中國媒體發佈的圖片顯示，這則短信由西安市衛生健康委員會和西安市計劃生育協會發佈。
「七夕佳節來臨之際，願您愛情甜蜜、適齡婚育、優生優育。共創生育友好，賡續中華血脈，共擔復興重任！」短信寫道。
雖然這條短信似乎只發給了擁有1300萬人口的西安的部分手機用戶，但在許多當地網友將它曬到網上後，在社交媒體上掀起熱議。
在微博上，「西安衛健委和計劃生育協會七夕催生」成為了熱門話題，閲讀量超過6000萬。
「生孩子怎麼還和民族復興連起來了？好大一個帽子，」一名網友留言道。
「當年喊打下來，流（產）下來，就是不能生下來的是你們，現在來催生的也是你們，」另一名網友寫道。
還有網友寫道：「賡續牛馬血脈，共擔韭菜重任。」
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長期關注中國人口問題的美國威斯康辛大學（University of Wisconsin-Madison）研究員易富賢對BBC中文表示，西安的「催生短信」凸顯了中國鼓勵生育面臨的三大難題，即「不願生，養不起，生不了」。
在該事件引發熱議之際，官方媒體援引中國國家衛健委下屬單位的一項研究稱，初步測算顯示，中國去年總和生育率已從2020年的1.30大幅降至1.09。
如果該數據凖確，則意味著中國的生育率已低於日本的1.26水平，在目前世界上人口過億的國家中最低。長期以來，日本深受老齡化困擾。
作為世界第二大經濟體，中國正面臨著經濟放緩的威脅，消費和出口雙雙疲軟，房地產行業岌岌可危、青年失業率居高不下，而人口問題可能加重這一危機。
「中國年輕一代不但不願生孩子，甚至不願結婚。如東亞其他國家一樣，社會發展本身降低了生育意願，而中國的獨生子女政策給幾代人灌輸了『少生』的觀念，」易富賢說。
他補充說，除了觀念外，還有經濟方面的原因。高昂的房價和其他生活成本讓「主流家庭連養一個孩子都困難，根本養不起兩個孩子」。
中國備受爭議的「獨生子女」政策（即「一孩政策」）於1979年左右推出，旨在減緩人口增長。違反規定的家庭被罰款，一些人還失去了工作，或被強制引產。由於一些地方存在「重男輕女」的思想，該政策還導致了性別比例失衡。
2016年，中國廢除了「獨生子女」政策，允許夫婦生育兩個孩子。2021年，當局將限制放寬到「三孩」，但這並未能阻止中國人口快速下降的趨勢。
今年1月，中國國家統計局公布的數據顯示，去年中國總人口萎縮了85萬人。這是1960年代初毛澤東領導「大躍進」運動後，該國遭遇大饑荒以來，人口首次下降。
面對人口危機，中國國家主席習近平在「二十大」上將這一問題列為優先事項，承諾「建立生育支持政策體系」。
中國民政部2021年在全國設立了32個「婚俗改革實驗區」，以「傳承發展中華優秀婚姻家庭文化」，打擊高價彩禮。
地方層面的「催婚」和「催生」政策更加頻出。湖南長沙在去年發佈政策，對生育三個及以上子女的家庭，每孩可享受一次性育兒補貼一萬元人民幣（1372美元）。
在浙江寧波，為鼓勵男性在撫養孩子方面發揮更大作用，官方將「企鵝爸爸」宣傳為共擔家庭育兒責任的吉祥物。這是因為雄性和雌性企鵝會輪流孵蛋和照料它們的企鵝寶寶。
南方的深圳市甚至成立了「再生育項目」，為49周歲以下有生育子女意願的女士提供體檢、手術到輔助生殖等方面的資金援助。
據官方媒體援引2022年《中國統計年鑒》的數據顯示，截至2021年，中國15歲以上單身人口已達到2.4億人。
武漢大學在上周宣佈，將允許登記結婚的學生夫妻在該校合宿。
經濟學人智庫（EIU）經濟學家蘇月此前分析，新冠疫情期間的長期影響和去年的封鎖可能拉低中國的出生率。
她說：「這種趨勢將繼續下去，甚至可能在新冠疫情後惡化，因為青年失業率高企和收入預期降低可能會進一步推遲年輕人結婚和生育計劃，拖累新生兒數量。」