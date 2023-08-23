中國西安當局七夕節向民眾群發「催生」短信 遭網友奚落

14 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 面對人口危機，中國政府發佈了多項措施鼓勵結婚和生育。

在中國西北部城市西安，許多年輕人周二（8月22日）凖備慶祝「中國情人節」七夕時，收到了來自當局的祝福訊息，內容是鼓勵生育。 事件在網上引起熱議， 不少人對此表達不屑。

中國媒體發佈的圖片顯示，這則短信由西安市衛生健康委員會和西安市計劃生育協會發佈。

「七夕佳節來臨之際，願您愛情甜蜜、適齡婚育、優生優育。共創生育友好，賡續中華血脈，共擔復興重任！」短信寫道。

雖然這條短信似乎只發給了擁有1300萬人口的西安的部分手機用戶，但在許多當地網友將它曬到網上後，在社交媒體上掀起熱議。

在微博上，「西安衛健委和計劃生育協會七夕催生」成為了熱門話題，閲讀量超過6000萬。

「生孩子怎麼還和民族復興連起來了？好大一個帽子，」一名網友留言道。

「當年喊打下來，流（產）下來，就是不能生下來的是你們，現在來催生的也是你們，」另一名網友寫道。

還有網友寫道：「賡續牛馬血脈，共擔韭菜重任。」

長期關注中國人口問題的美國威斯康辛大學（University of Wisconsin-Madison）研究員易富賢對BBC中文表示，西安的「催生短信」凸顯了中國鼓勵生育面臨的三大難題，即「不願生，養不起，生不了」。

在該事件引發熱議之際，官方媒體援引中國國家衛健委下屬單位的一項研究稱，初步測算顯示，中國去年總和生育率已從2020年的1.30大幅降至1.09。

如果該數據凖確，則意味著中國的生育率已低於日本的1.26水平，在目前世界上人口過億的國家中最低。長期以來，日本深受老齡化困擾。

作為世界第二大經濟體，中國正面臨著經濟放緩的威脅，消費和出口雙雙疲軟，房地產行業岌岌可危、青年失業率居高不下，而人口問題可能加重這一危機。

「中國年輕一代不但不願生孩子，甚至不願結婚。如東亞其他國家一樣，社會發展本身降低了生育意願，而中國的獨生子女政策給幾代人灌輸了『少生』的觀念，」易富賢說。

他補充說，除了觀念外，還有經濟方面的原因。高昂的房價和其他生活成本讓「主流家庭連養一個孩子都困難，根本養不起兩個孩子」。

中國備受爭議的「獨生子女」政策（即「一孩政策」）於1979年左右推出，旨在減緩人口增長。違反規定的家庭被罰款，一些人還失去了工作，或被強制引產。由於一些地方存在「重男輕女」的思想，該政策還導致了性別比例失衡。

2016年，中國廢除了「獨生子女」政策，允許夫婦生育兩個孩子。2021年，當局將限制放寬到「三孩」，但這並未能阻止中國人口快速下降的趨勢。

今年1月，中國國家統計局公布的數據顯示，去年中國總人口萎縮了85萬人。這是1960年代初毛澤東領導「大躍進」運動後，該國遭遇大饑荒以來，人口首次下降。

面對人口危機，中國國家主席習近平在「二十大」上將這一問題列為優先事項，承諾「建立生育支持政策體系」。

中國民政部2021年在全國設立了32個「婚俗改革實驗區」，以「傳承發展中華優秀婚姻家庭文化」，打擊高價彩禮。

地方層面的「催婚」和「催生」政策更加頻出。湖南長沙在去年發佈政策，對生育三個及以上子女的家庭，每孩可享受一次性育兒補貼一萬元人民幣（1372美元）。

在浙江寧波，為鼓勵男性在撫養孩子方面發揮更大作用，官方將「企鵝爸爸」宣傳為共擔家庭育兒責任的吉祥物。這是因為雄性和雌性企鵝會輪流孵蛋和照料它們的企鵝寶寶。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國年輕女性自述：我們為什麼不願意結婚生育

南方的深圳市甚至成立了「再生育項目」，為49周歲以下有生育子女意願的女士提供體檢、手術到輔助生殖等方面的資金援助。

據官方媒體援引2022年《中國統計年鑒》的數據顯示，截至2021年，中國15歲以上單身人口已達到2.4億人。

武漢大學在上周宣佈，將允許登記結婚的學生夫妻在該校合宿。

經濟學人智庫（EIU）經濟學家蘇月此前分析，新冠疫情期間的長期影響和去年的封鎖可能拉低中國的出生率。