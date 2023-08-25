福島核廢水排放：中國大陸現「搶鹽潮」並蔓延香港澳門 官方勸喻勿囤積

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上海、杭州、揚州、福州、海口等地均有超市的食鹽被搶購一空。

日本政府與東京電力公司開始排放福島第一核電站因2011年核事故而產生的核廢水之際，中國大陸多處地方與香港、澳門特區出現搶購食鹽風潮。

綜合中國媒體報道，江蘇揚州、福建福州超市均有食鹽賣斷貨情況，多個生鮮電商平台上也出現鹽產品「缺貨」告示；社交媒體上流傳視頻顯示，山東、廣東與海南也有相同情況。

國有中國鹽業集團發表聲明稱，已在加班生產，保障市場供應。中國國家市場監督管理總局星期五（8月25日）稱，將加大價格監管執法力度，嚴查囤積居奇、捏造散佈漲價信息等哄抬價格違法行為。

前不久，韓國也曾傳出因預期日本將開始排放福島核廢水，觸發民眾囤鹽的消息。據路透社報道，韓國鹽價在今年4月至6月間飆漲近27%，但當地官員稱，天氣欠佳、產量不足也是導致漲價的原因。

對此，中國官方媒體強調「專家不建議我國效仿韓國民眾囤鹽」。

圖像來源，Weibo / China Daily

「搶鹽」情況有多普遍？

日本星期四（24日）下午開始排放日方所稱經處理的福島核廢水後，中國大陸各地搶購食鹽的消息陸續傳出。上海《第一財經》報道，排放開始後不久，部分中國電商平台的食用鹽銷量也直線上升，多個生鮮電商平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」。

報道引述一位消費者稱：「盒馬的一款低鈉鹽一分鐘前看還有貨，再一劃就顯示缺貨了。」

這甚至引發上海股市鹽業相關股份股價上升至觸及漲停板。

官方中國中央電視台微信公眾號星期五報道，福建福州部分超市出現食鹽搶購情況，一些門店生活食鹽賣斷貨；江蘇揚州一些超市顧客稱，雖然知道食鹽保質期只有三年，但因為看到其他人在買，因此跟風囤貨。

社交平台X（前稱Twitter推特）上有不少網民上傳或轉發照片與視頻，顯示浙江衢州、海南海口、江蘇南京、山東威海、廣東陽江等地的搶購情況。BBC中文無法獨立核實這些視頻真偽。

圖像來源，Weibo / @7751456513

澳門也有網民上載超市內食鹽貨架丟空與市民拿著一大包鹽在街上的照片。官方澳門廣播電視報道，一些超市在接近星期五凌晨之際有市民搶購食鹽。

圖像來源，Facebook / Chong Ims

圖像來源，Facebook / Chan Anson

至星期五下午，香港媒體與網絡社交媒體上也陸續傳出超市貨架食鹽售罄的照片。據報道，這源於有網上傳言宣稱，服用碘鹽可以抗核輻射。

中國官方有何回應？

中國鹽業集團星期四晚就各地搶鹽潮發表聲明，首先認定此次搶購是受日本排放核廢水而來。

聲明說：「中鹽集團作為我國鹽行業唯一中央企業，保障食鹽市場供應和質量安全是我們的首要責任。」

「我們正在加班加點生產、配送，全力以赴保障市場供應。請社會各界理性消費，不要盲目搶購。」

中鹽集團屬中央企業，表示該集團為直屬中國國務院國有資產委員會管理的最高級別國有企業。中鹽聲明強調，該集團是世界最大的食鹽生產企業，其產品中海鹽只佔1%，95%為井礦鹽，餘下4%為湖鹽。

據中鹽所稱，全國食鹽產品結構佔比方面，井礦鹽佔87%、海鹽佔10%、湖鹽佔3%，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。

一些官方媒體也在想方設法強調中國食鹽供應充足，例如中國共青團北京市委機關報《北京青年報》便轉發了「青海茶卡鹽湖現有的鹽夠全國人民吃70年」的視頻。

圖像來源，Weibo / Beijing Youth Daily

在微博上，一些地方政府機關，尤其是市場監管部門與警察的賬號，除了轉發中鹽的聲明外，還提出要「警惕推波助瀾的商業力量」。

圖像來源，Weibo / Deyang Municipal Public Security Bureau

中國澳門特區經濟及科技發展局星期四晚也稱，目前食鹽儲存量足夠全澳市民37天的應用，供應商亦將持續進行採購。經科局將持續到市面巡查，嚴厲打擊抬高價格及囤積居奇行為。

中國香港特區食物安全中心則在星期五發帖澄清，服用碘鹽或碘片均不能幫助人體抵抗輻射，且有危害健康之可能。

面對「搶鹽」，網民有何話說？

在微博上，不難找到網民調侃稱，福島核廢水排放所帶來的輻射已影響中國：症狀是「搶鹽」。

因曾舉報其他藝人涉及「台獨」而在中國大陸知名的台灣歌手黃安評論說：「現代人不缺鹽，缺德。」

圖像來源，Weibo / Huang An

圖像來源，Weibo / @6123216573

也有網民質疑此次參與搶購食鹽的群眾是否也在2011年參與過囤貨。中共《人民日報》旗下小報《環球時報》前總編輯胡錫進便是其中之一。

胡錫進在微博上寫道：「有的人10年前搶購的那批食鹽，怕是現在還沒吃完吧。」

圖像來源，Weibo / Hu Xijin

圖像來源，Weibo / @3252251327

圖像來源，Weibo / @5088055851

一位廣東網民在《人民日報》的帖文下留言：「沒必要囤。想想你去年囤的連花清瘟膠囊吧。」

一位浙江網民在新浪新聞的微博帖文下評論說：「老人家不囤沒有安全感，外婆讓我給她買一箱，為了哄老人舒心所以給她買了一箱50包，她開心就好，以後家裏沒有鹽用了就去外婆家幫她分擔一下這個鹹鹹的負擔。」

「日子是過給自己的，囤不囤每個人都有自己的判斷，所以沒必要上綱上線。」