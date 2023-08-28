郭台銘宣佈獨立參選台灣2024總統大選，是「整合藍白」還是「便宜賴清德」？

李澄欣

BBC中文記者

44 分钟前

圖像來源，Reuters

距離台灣總統選舉舉行不到半年之際，72歲的知名電子產品代工商鴻海—富士康創辦人郭台銘宣佈獨立參選。

郭台銘星期一（8月28日）在台北正式公布其參選意願後，大選正式進入「四腳督」局面，即在野藍白陣營的中國國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲、無黨籍的郭台銘三人，挑戰綠營的執政民進黨參選人、現任副總統賴清德一人。

曾公開承諾支援侯友宜的郭台銘在記者會上強調，自己參選是為了扮演主導角色推動藍白在野陣營整合，稱「在野不整合，便宜賴清德」。

但此舉已造成泛藍陣營進一步分裂，國民黨批評郭台銘沒有誠信，警告黨內人士若替郭助選將有涉黨紀會嚴肅處理。

多名政治學者向BBC中文分析，若郭台銘執意參選到底，只會讓民進黨參選人賴清德「躺贏」，對北京而言也並不樂見。

郭台銘自述的參選緣起

圖像來源，Reuters

郭台銘在台北市總統府正對面、過去是國民黨黨部的張榮發基金會，以「主流民意大聯盟」名義舉行記者會，他表示「企業家治國的時代來臨了」，自己是幾位總統候選人當中，唯一具備經營管理能力、擁有近50年實務經驗的企業家，「放眼台灣政壇，捨我其誰？」。

他提到，民進黨執政七年多來，政治、經濟、國防、外交都走到懸崖邊上，去年九合一大選民意很清晰表達不滿，這次總統選舉必須「下架民進黨」並推動政黨輪替，但遺憾過去三個多月來，在野力量仍各有計算，整合工作完全沒進展，恐怕將「便宜賴清德」，因此決定扮演「主導改變」的角色，讓陷入僵局的在野力量啟動整合，「民意永遠大於黨意，公益永遠大於私利」。

他自稱，「本來沒必要選，但是郭台銘所代表的中間聲音卻不能缺席」，他期許能成為團結的最大公約數，也將繼續邀請在野陣營另外兩名參選人侯友宜和柯文哲一起坐下來，「你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商談國家大事」。

郭台銘還說：「懇請台灣人民給我四年的時間。我保證，我會為台海帶來未來50年的和平，奠定兩岸最深厚的互信根基。」

「我也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭。」

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被問到會否參選到底時，郭台銘僅回應指，現在最重要是在野到底要不要贏、如何贏，如果要贏就一定要整合。有媒體追問，若在野整合是否願意當副手，郭只說目前當務之急是藍白兩黨的總統參選人跟他坐下來，說出各自的治國理念和勝選方程式。

郭台銘必須在11月2日收集約29萬名選民的連署簽名，才合資格成為獨立候選人。根據台灣中央選舉委員會公布日程，9月13日至9月17日受理申請為總統、副總統選舉「被連署人」，9月19日至11月2日受理連署書件。

台灣東海大學政治學系教授張峻豪對BBC中文指出，現在距離9月17日只餘下兩個多星期，郭台銘選擇在限期前最後一刻宣佈參選，可見他此前一直在等待藍白整合。

「等不到，只好再最後一刻出來施壓，要看未來兩個禮拜柯文哲或國民黨有什麼動作。」

泛藍分裂恐加劇

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 郭台銘曾承諾會盡最大努力支援侯友宜勝選

儘管郭台銘標榜團結在野陣營，但他宣佈參選後，隨即擴大了泛藍陣營的分裂。

國民黨發聲明表達高度遺憾，指郭台銘是關公的信徒，「關公具忠義精神，忠於國家、義薄雲天、重誠信重然諾……只有遵守自己提過的承諾才是真正一言九鼎，相信作為關公信徒的郭台銘不會不了解」，又表示相信郭「最後仍然會歸隊與下架民進黨的主流民意團結在一起，支援國民黨及侯友宜一起下架民進黨，而非親痛仇快的保送民進黨、保送賴清德」。

國民黨另外強調，黨內人士若為郭台銘公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為，都違反「黨員行為規範」，將由權責單位嚴肅處理。

台灣大學政治學系教授左正東對BBC中文說，外界早已料到郭台銘會參選，但他正式宣佈後，泛藍選民的網上群組還是立刻「哀鴻遍野」，紛紛表示非常失望和憤概，甚至說大選不會投票。他指，若泛藍選民投票意願持續低迷，民進黨參選人賴清德會以不錯的票數「躺贏」當選，藍營期待的政黨輪替將不會實現。

左正東教授說：「對藍營來講，選民不願投票是變相保送賴清德，這是最悲觀的情況。」

「而最樂觀的情況則是選民投票意願低落，反而刺激侯友宜、柯文哲合作，郭台銘面對被邊緣化的危機，為了自保而在最後歸隊——這個可能性不高，但不是不可能發生，還是要看當事者的智慧與大環境的條件。」

郭台銘2019年在國民黨總統初選敗給韓國瑜後退黨，今年4月再參加國民黨2024年總統大選初選，但未獲提名。國民黨黨最終徵召新北市市長侯友宜參選。

郭台銘5月17日公開宣告將盡最大努力支援侯友宜勝選，但他8月初自美國返台後陸續在各地舉辦造勢活動，被指凖備獨立參選，讓他的誠信備受質疑。

國民黨參選人侯友宜被傳媒追問是否認為郭不守承諾、兩人是否談過，侯友宜回應指，「郭董事長」和他約定過不對外說。

被問及是否覺得郭台銘以戰逼和，侯友宜說自己是國民黨徵召的總統參選人，經過全國代表大會都通過，其參選態度從未改變，會扛起責任勇往直前。

侯、柯會否與郭整合？

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根據近期民調，賴清德支持率穩定向上並持續領先，柯文哲總體排名第二，侯友宜排名第三，郭台銘支持率最低。

東海大學張峻豪教授向BBC中文分析說，賴清德支持率最近突破40%，「剩下的六成三個人分，三個和尚一定不夠水喝，再怎麼選都不會選上」，而郭台銘選上的機會更是微乎其微，即使選上，他背後也沒有任何政黨或國會資源，「那怎麼政黨輪替？」

張教授研判，國民黨與郭台銘整合的機會很小，因為黨主席朱立倫的心不在總統大選，而是在同期舉行的國會選舉，「就算泛藍選民投給郭台銘，但立委回過頭還是會投給國民黨，這符合朱立倫原本的盤算，他整合的動機不大」。

相較之下，張峻豪認為柯文哲的態度或更友好，「郭柯配」可能性更大，「民調顯示四腳篤情況下，柯會因郭流失7%至8%支持度，如果現在郭宣佈參選後再做民調，可能柯會流失10%，所以相對來講柯更有動機與郭整合。」

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛也分析指，由於柯文哲與郭台銘不少支持者重疊，假如侯友宜的選戰策略處理得好，長遠而言侯或許能夠坐收漁人之利。「如果郭台銘參選最終是傷了柯文哲，那侯就會成為唯一有望的在野陣營候選人。」

民眾黨發言人表示，民主社會尊重郭台銘參選的權利，但注意到記者會中許多媒體拋出不同的疑問，這些疑問也都是目前民眾所關心的，所以接下來郭台銘勢必要持續說服選民。

民眾黨又強調，黨主席柯文哲依舊是目前民調最高最具實力的在野參選人，也一直都有非常穩定的支援力量，「所以我們還是持續努力，盡力地整合」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 民進黨參選人賴清德約有四成支持率

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元告訴BBC中文，他認為侯、柯退讓的可能性不高，首先國民黨黨中央不會讓郭台銘一個外人，破壞黨內權力結構分配和運作方式。

至於與郭台銘關係不錯的柯文哲，也礙於背負政黨利益而難以妥協：「民眾黨是一人政黨，因為有柯文哲才有民眾黨，如果郭要取代柯，民眾黨就失去了精神領袖，加上以柯文哲的個性，他會願意屈居副手嗎？我覺得很難。」

葉耀元直言，若郭台銘執意參選到底，而侯、柯都不退讓，「現在已經有結論是賴清德贏了」。

事實上，星期一上午郭台銘參選的消息一出，大批網民已留言指「恭喜賴清德」、「躺著選也贏」、「賴：馬上開香檳」。

民進黨發言人張志豪表示，這是國民黨的家務事，民進黨沒有特別的評論，又指台灣是民主國家，只要符合資格條件，每位國民都可以參選，也尊重他的決定。但民進黨也希望，各方陣營能聚焦政策理性思辯。

張志豪稱：「毫無事實根據的造謠抹黑攻擊、一味的政治口水批評，甚至操弄戰爭恐懼威脅國人，只是更加裂解社會，完全沒有必要。」

郭台銘的中國利益與「一中」立場

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郭台銘1950年出生於台北板橋，祖籍山西。他1974年以10萬元新台幣（相當於今天的39.39萬元新台幣；9.68萬美元）創建鴻海公司，最初加工生產塑料成品，後來進入電腦科技產業，1985年創立旗下品牌富士康（Foxconn），進入中國大陸設廠，十多年間擴展成為全球最大的代工廠，高峰期在大陸擁有130多萬員工，客戶包括蘋果（Apple）、惠普（HP）等科技巨企。

鴻海目前在大陸設有多達45間工廠，郭台銘在星期一的記者會上被問及一旦當選總統，集團在對岸的投資會否受到威脅，他回應稱，「如果犧牲我的財產能換得他不打台灣，我願意犧牲」，並強調自己從來不受中共控制，「我不會受威脅」。

鴻海隨後發聲明指，鴻海於1991年在台灣證券交易所上市以來，目前有逾80萬名股東，公司本身是屬於海內外全體投資大眾所共同擁有，又指郭創辦人四年前交棒，未再參與公司日常管理。

郭台銘上月在美國《華盛頓郵報》撰文指，北京、華盛頓、台北三方都對當前兩岸緊張局勢負有共同責任，批評民進黨及其總統候選人賴清德對「九二共識」必除之以後快。他主張台灣需在「一中框架」的基礎上直接與北京談判，才可真正緩解緊張局勢。

政治學者張峻豪表示，郭台銘與中國有很強的連結，代表著中國的影響力，「這是大家心中的秘密，現在慢慢變成公開的秘密」。但他認為，與其說中共授意郭參選，不如說是中共借他參選，來驗證一中市場在台灣社會有多大。

台大教授左正東則認為，在兩岸立場上更投北京所好的大有其人，惟重點並非主張什麼，而是能否當選。「對中共來講，民進黨長期執政絕對不是樂見的事，但郭台銘參選，只會有利民進黨繼續執政。」

他續指，中共對台灣總統大選個別候選人表達偏好，往往會有反效果，也不是多數選民希望看到的情況。