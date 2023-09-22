郭台銘參選的三大解讀：首富的「盲點」、台灣政壇的「八年魔咒」與泛藍分化

李澄欣

BBC中文記者

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 郭台銘參選時強調自己是有50年實務經驗的企業家，「放眼台灣政壇，捨我其誰」。

台灣鴻海創辦人郭台銘8月底宣佈以獨立身份參選明年初的總統大選，9月中旬委任藝人賴佩霞為其競選搭檔，每個舉動都話題性十足。然而，數周來各項民調都顯示其支持度一直敬陪末座，落後其他三名參選人。

分析指，這位台灣富商對政治和自我認知充滿「盲點」。一方面，他參選將會讓民進黨參選人賴清德「躺贏」，變相助該黨打破台灣民主政治的「八年魔咒」，為兩岸關係帶來更多不確定性；另一方面，他入局意味著與國民黨恩怨進入第二季，再度分化泛藍陣營，包括郭台銘自己的支持者。

「假如賴清德勝選，民進黨一黨獨大，會帶領全國朝『台灣主體性』前進，」美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對BBC中文說。

「不會立刻獨立，但是台灣獨立更有機會成為社會唯一共識，這就如同國民黨當年一黨獨大，全台灣的意識形態都朝大中華一統的方向前進。」

首富的盲點

郭台銘1974年創辦鴻海公司，1985年成立富士康（Foxconn）後赴大陸設廠，逐漸建立其代工王國。他過去20年六度成為《富比士》台灣首富，財產據報超過2000億台幣（31億美元）。

圖像來源，Reuters

72歲的郭台銘2016年萌生總統夢，據報當時是受特朗普競選美國總統的啟發，這讓他有「台灣版特朗普」之稱。他在2019年初試牛刀，卻遭滑鉄盧。

相比之下，他在台灣沒有特朗普在美國那樣的廣泛支持，卻有著與這位美國前總統同樣的缺點——過度自信，脫離現實。

「這是富豪的通病，以為自己擅長做生意，就也擅長其他領域的事情，」新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎對BBC中文說。

郭台銘這次打著「整合藍白」的旗號參選，但沒有清晰的路線圖，至今在野陣營的另外兩名參選人侯友宜和柯文哲都對郭表現冷淡。

他日前高調宣佈與毫無從政經驗的藝人賴佩霞搭檔參選，當天卻曝出賴擁有美國籍，違反《總統副總統選舉罷免法》規定，若她無法如期放棄美籍將趕不及在11月中旬登記為候選人。

莊嘉穎指出，事件暴露了郭台銘對政治和法律條文生疏，其團隊的專業水平備受質疑。「商人很強調主動，要有彈性和魄力，甚至偏向先斬後奏，但這未必在政治界得到容忍。他以生意人的角度去理解政治，低估了政治領域的複雜性，不小心就踩到地雷。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 藝人賴佩霞（左）是政治素人，她宣佈擔任郭台銘副手後即爆出國籍風波。

事實上，郭台銘涉入政圈後屢屢失敗。2019年他以國民黨員身分參與黨內的總統提名初選，敗北後退黨，最終沒有如外界預料般以獨立身份參選。

「上一次他剛進入政治，很快失敗，就離開了，這次要更努力一點，不然就更丟臉，」台灣政治大學外交系副教授黃奎博說。

「主要是他認為自己還有機會，所以要先成為參選人，才能跟柯文哲和侯友宜有平等的地位，才有發言權。就好像買彩票，你要先買才能進到遊戲裏，反正選總統的一點點錢對他沒什麼。」

但錢不一定能買到支持，根據不同機構公布的民調結果，民進黨賴清德目前以三成以上的支持率居首，民眾黨的柯文哲和國民黨的侯友宜各有近兩成，郭台銘墊底，支持率徘徊在10%左右。外界幾乎一致認為他沒有機會。

他在參選過程中大打經濟牌，稱「企業家治國的時代來臨了」，保證以自己的財經知識和經營能力，可讓台灣從明年起會計年度的經濟增長率翻倍，並會透過發展經濟和科技使台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的"亞洲首富」。

這番豪言壯語能否兌現，黃奎博教授不太看好，他指新加坡是把國家當成企業來管理，決策過程以利益及結果為導向，這一套在台灣難以複製。

「新加坡法律規範和執法很嚴，台灣民主自由慣了，而且很重視人際感情和親和力，民選政治人物不是靠政策表現來爭取民眾好感，而是靠與民眾的互動，所以你看到縣長、議員、里長到處跟人家唱歌跳舞，婚禮和葬禮都去。」

「郭台銘有很好的管理經驗和決斷力，但沒有政治敏感度，就會變成災難，因為政治是協調和利益交換的藝術，如果他不管別人就自己很決斷，只會製造更多問題，」黃教授說。

他解釋，台灣的問題表面上是經濟，說到底還是兩岸關係。「台灣如果要相對穩定，必須了解我們經濟互動最多是跟中國大陸，不可能脫鉤。但兩岸最根本的矛盾是主權與法理上的，不是靠經濟可以解決，需要的是耐性、智慧和時間。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯入侵烏克蘭在台灣社會引起「今日烏克蘭、明日台灣」的恐懼，圖為台北自由廣場的聲援集會。

郭台銘參選時指出，面對台海與中美關係的兵兇戰危，「絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭」，保證會為台海帶來未來50年的和平。他7月曾投書《華盛頓郵報》，主張在「一中框架」下與北京談判，其兩岸立場因此被指是四位參選人中最親北京。

政治學者翁履中分析，郭台銘的深藍論述，不符合美國理想的美中台關係裏台灣要扮演的角色，而對北京而言，郭的「大中國」想像又與大陸那一套不同。

在郭台銘宣佈獨立參選後，美國媒體沒有顯得太正面，中國官媒《環球時報》則大篇幅報導，形容他參選是攪動台灣政壇，只會讓在野陣營更加分裂，「親痛仇快」讓民進黨坐收漁翁之利。

「對北京來講，他們開放溝通，但郭先生的作風太強勢，他做生意的風格是用盡一切方法達成目標，只有他說了算，並不是一個可以溝通的對象，」翁履中說。

「這種狼性，如果你是中國或美國元首可能還可以，但台灣是小國，你鴻海在全球市場很強大沒錯，但台灣不是，台灣總統在國際舞台上需要的是柔軟身段去斡旋和求生存，不是有錢就要聽你的。郭先生沒有搞清楚這一點，是他最大的盲點。」

「八年魔咒」與統獨議題

圖像來源，TAIWAN PRESIDENTIAL OFFICE 圖像加註文字， 賴清德將繼承蔡英文路線，但其「務實台獨」形象引起北京猜疑

郭台銘在參選宣言強調「必須下架民進黨」，以實現政黨輪替的民主真諦。

但在「票多者勝」的單議席單票制選舉制度下，同屬非綠陣營的柯、侯本來已經互爭選票，郭入局只會進一步分裂泛藍選民，被指變相讓賴清德「躺贏」。

「這會意味著，民進黨可能成為首個打破『八年魔咒』的政黨，」澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛向BBC中文說。

台灣自1996年民選總統後，歷任為李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文，共出現三次政黨輪替，每次都是八年替換。

宋文笛指出，統獨之爭和國族意識一直是藍綠對決的主軸，假如綠營連贏三屆，統獨問題作為台灣政治主導因素的重要性將降低，預料未來四年更多注意力放在內政。

「可能會促使台灣政黨另闢新的戰場，例如更著力於在經濟和社會政策等內政議題爭鋒，在左派與右派等實質問題上重新組合，這或將帶來政黨生態重組的可能性。」

新加坡學者莊嘉穎認為，「台灣主體性」已經形成，即要求民主、自由、自主，拒絕外來政治勢力干預，除非北京方面有特別的新舉動，否則對多數台灣人而言，統獨似乎不是一個很急迫的問題。

「所以這次總統選舉連侯友宜、柯文哲、郭台銘都不敢公開宣稱接受『九二共識』，更不可能說接受『一國兩制』，他們都曉得民眾會有負面觀感。」

但他強調，現時的「台灣主體性」不代表台灣人想挑釁中國，民調顯示近八成民眾希望維持現狀，所以民進黨會在台獨議題上格外小心。「民進黨黨綱提到『台灣獨立』的理想，但他們沒有積極追求正式獨立，無論是蔡英文還是賴清德都稱『中華民國已經是主權獨立的國家』，這與馬英九執政時的基本立場差不多。」

翁履中教授則表示，民進黨若再執政四年將刺激對岸，因為即使賴清德繼承蔡英文的路線，北京還是無法把他視為可信任的對象。

「賴清德現在最頭疼的就是如何能讓北京不那麼討厭他，我個人相信他不會挑釁，但他『務實台獨』、『台獨金孫』的刻板印象太深刻，反派演久了，演好人別人也會覺得不像。加上中間沒有被信任的人選做橋樑，賴清德真的想維護和平，就需要找中立一點的人開始與對岸接觸，可惜現在民進黨只有極端派。」

如果民進黨繼續執政，兩岸關係的不確定性將增加，不過翁履中認為，中國短期內沒有全面對抗美國的能力，暫時也是會以威嚇和以經濟壓迫為主，繼續分化台灣。「未來四年可能是藍營執政縣市可以和對岸交流，綠營執政縣市則不理會，製造台灣內部對立。」

他預料，在中美關係持續緊張的大背景下，民進黨繼續執政會對台灣國內情報和言論會抓得更嚴，變相使在野陣營受到更多管制，而國民黨太久沒有執政，將越來越難翻身。

郭台銘與國民黨的恩怨情仇

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 5月17日國民黨主席朱立倫（左）宣佈徵召新北市長侯友宜參選總統

郭台銘宣佈加入選戰後，國民黨隨即表示「極度遺憾」，並嚴明黨紀要求黨員不得為他公開站台，動員掃街或助選。一周後，國民黨就開了黨紀第一槍。

該黨中常委範成連為郭台銘站台而被停止黨權兩年，喪失中常委及國民黨客家事務委員會主委身份。該黨聲明強調，任何外在風波都「不應影響全黨團結，支持中國國民黨提名參選人（指侯友宜）的堅定意志」。

台灣東吳大學政治學系助理教授陳方隅分析指，目前國民黨的黨中央資源有限，強地方弱中央，下面各懷鬼胎，郭台銘憑著其雄厚財力很有可能拉走地方勢力。

「郭用商人的思維來處理政治，拿錢收買地方支持，就好像做生意『併購』一樣。國民黨現在當然必須要做一些警告的動作，但接下來還要看，那些幫郭站台的大咖地方派系，會不會受到懲處。」

郭台銘1970年加入國民黨，曾是該黨的恩人。2016年黨內經費拮据之際，他以其母之名無息借貸4500萬台幣給國民黨，讓其得以順利運作。

郭台銘2019年表明有意參選，念在借錢之恩，時任黨主席吳敦義親自頒發榮譽黨員證書給郭，化解郭身為多年未繳黨費之「失聯黨員」的尷尬，讓他能夠體面地回歸併參加黨內初選。

郭台銘以27.7％對44.8％支持率敗給時任高雄市長韓國瑜。黨內大老連戰，吳敦義和馬英九等人在報章刊登連署信呼籲他與韓國瑜合作，郭台銘卻憤而退黨，並批評該黨中常委「守舊迂腐」，雙方撕破臉。這被視為重創藍營的2020選情釀關鍵之一，最終民進黨蔡英文以歷史性817萬票擊敗韓國瑜連任。

今屆選舉初始，郭台銘曾向國民黨示好，稱四年前退黨是「年輕氣盛，一時衝動」，親自拜會韓國瑜為四年前的任性致歉，又在台灣各地積極造勢，但沒有得到國民黨的回應，該黨最終徵召在九合一地方選舉高票連任的新北市長侯友宜出戰大選。

郭台銘再度失落國民黨提名後心有不甘，至8月底正式宣佈以獨立身份參選。

「郭董參選的個人因素很明顯，已經超越了純政治或商業的計算。」黃奎博教授說。

「很多人認為他的做法不合理，不符合成本效益，但有些人（指郭台銘）就是覺得，我為了面子要出一口氣，不能被你們看不起，這些是無法計算的。他就是在跟國民黨吵架，覺得國民黨多次對他不公平，要討回公道。 但怎麼樣才是公道？外人就不知道了。」

郭台銘幾乎每次露面都被記者追問會否「選到底」，他的答案至今都是肯定的。但距離選舉還有四個月，外界都不排除他會中途退選。

翁屢中教授指，郭若退出可為在野陣營貢獻3%到4%支持度，「要做在野陣營的罪人或者救星，完全在他一念之間」。

學者黃奎博也說：「從政的人上台很簡單，下台的時機和方式很難。就算早就想下台，他也要再撐久一點，表示曾經努力過。」

泛藍選民反應兩極

圖像來源，RITCHIE B TONGO/EPA-EFE/REX/Shutterstock

郭台銘參選，再一次激化立場親國民黨的泛藍選民分裂。

現年35歲、從事媒體工作的台北選民李先生告訴BBC中文，他一向支持國民黨候選人，但若郭台銘執意參選到底，「四腳督」局面維持不變，他明年1月將只會投立委票，不會投總統票，「反正也不會贏，投誰都一樣，已經沒有任何意義。」

他自稱是國民黨「失聯黨員」，說「郭董出來搗亂」讓其藍營同溫層「很不爽」。

「國民黨已經八年、十年沒有政治明星，也沒有做整體規劃，很多人尤其是我們年輕一代嘴巴不說，但早就不看好有翻盤的機會。如果藍綠各派一個人選還可以期待有奇蹟，現在完全沒希望。」

今年49歲孫先生是深藍選民，他認為國民黨不徵召郭台銘有其合理性，因為郭與對岸太多聯繫，這一點在大選會不堪一擊，「一扯到中共大家就像瘋子一樣」。

他批評，郭台銘以獨立身份參選出師無名，缺乏正當性。「願賭就要服輸，他這樣玩了第二次，完全沒有信用，弄到好難看，好像宋楚瑜一樣。」 他又認為，郭參選破壞國民黨團結，讓藍白整合複雜化，對此感到失望並有預感藍營覆沒，但他還會出來投票。

「泛藍有些人乾脆不投，也有些人看不起侯友宜，覺得他是台灣人（指本省人），只是個警察，沒有國際觀。這些人會投郭，但我不會這麼想，我完全以大局為重，堅持到底只投給國民黨推出來的候選人，至少不要讓藍營輸得太難看。」

「我心中是蔣介石那時的中華民國，像我這種人已經不是台灣主流，但我還是堅持我的理想，非國民黨不投，就當成是我們70後最後的吶喊吧。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 郭台銘在9月20日展開聯署活動，有支持者到場

另一邊廂，有泛藍選民倒向郭台銘。

今年47歲的桃園人王詩韻告訴BBC中文，她「非郭董不投」。「我身邊的家人朋友大部分是藍，很多都支持郭董，這些人知識水凖高，平常很低調，他們的聲音在民調是反映不到的。」

王詩韻是全職媽媽，以前從事銀行業，丈夫是派駐大陸的「台幹」（台灣幹部，即台灣企業在大陸分部的管理層）。她形容自己是「知識藍」，立委一般投國民黨，總統則是「看人」，藍綠都投過，這次將全力支持郭台銘，甚至會報名做志工協助其連署活動。

「我認同郭董說要拼經濟。這幾年經濟不景氣，生意非常差，我20多年前大學畢業每月底薪就有3.6萬（台幣），現在年輕人比我那時候還少，為什麼時代在進步，經濟沒變好呢？我的孩子以後還有沒有未來？」王詩韻說。

「郭董不是傳統政治人物，台灣換一個企業家當總統也許會不一樣，生意人會算成本創造最大利益，預算不會亂編亂花，而且郭董一定不會貪污。反正他做得不好，四年後我們可以把他拉下來。」

她表示，無論藍綠都是「政黨利益先於人民利益」，民進黨已執政八年，這次必須實現政黨輪替，防止一黨獨大，而國民黨則「更爛」，她不滿該黨連續兩屆推「落跑市長」出選。「韓國瑜跟侯友宜在地方選舉贏了，做不到幾個月就說要選總統，這不是政治人物該有的態度，為什麼不能好好兌現對選民的承諾呢？」

她又認為，國民黨在「九合一」地方選舉大勝後自我膨脹，「我們投給你是為了教訓民進黨一次，而不是全部都支持你。」她說，國民黨黨內對郭台銘「拼命抹黑"，因此這次大選「我絕對不投國民黨。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1958年8月23日號稱「第二次台海危機」的八二三炮戰開打，接連著44天中共發射近48萬顆炮彈到金門，是當地人的創傷記憶。

現年31歲，從事金融業的王先生也對BBC中文表示，十分厭倦藍綠之爭，認同郭台銘拼經濟的路線，又指疫情期間台灣鬧疫苗荒，郭台銘採購到大量BNT疫苗回國，「某種程度證明他是有能耐和談判能力」，因此這次大選「非郭不投」，並會連署支持他。

王先生在金門的深藍家族出生長大，很重視中華民國道統及兩岸和平。他認為郭台銘長期與中國大陸打交道的背景有利維持兩岸現狀，加上郭在金門發表和平宣言，並宣佈投入2000萬美元（約新台幣6.4億元）促進和談兩岸對話，這些舉措都讓他感到「金門人的聲音有被聽見」。

相較之下，儘管侯友宜也曾到訪金門，但王先生認為侯身為台灣人（指本省人）及新北市長，「金門人對他無感，覺得有點遠」。