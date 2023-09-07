中國擬將「傷害民族感情」行為列入治安處罰條例引發爭議

58 分钟前

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中國當局計劃將「傷害中華民族感情」的行為列入治安拘留範圍，在互聯網上引發爭議。

正在修訂的 《治安管理處罰法》 草案在近日公布，已經過中國最高立法機關全國人大常委會一次審議，正在徵求公眾意見。

如草案獲得通過成為法律，被認定為有「傷害中華民族感情」行為者將被處以拘留及罰款。

根據草案第34條當中的第二和第三款規定：「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的」，可以最多被處以15日拘留，並處5000元人民幣（685美元）罰款。

「製作、傳播、宣揚、散佈有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論」，也同樣可能遭到拘留或罰款處罰。

然而，修訂草案並未對「傷害中華民族感情」或「有損中華民族精神」的行為做出具體定義，這導致很多法律人士和網民質疑其可能演變成新的「口袋罪」。

這是中國17年來首次對公共治安的處罰條例作出全面修改，當中涉及廣泛領域，包括侮辱烈士、傳銷、考試作弊、無人機飛行等。

定義不明確或引致「濫權」

擬議中的法律變動還包括禁止「以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽，損害社會公共利益的」的行為，破壞和污損英雄烈士紀念設施的行為也在被禁止之列。

但是，當中引發最大爭議的是關於「民族精神」和「民族感情」的部分。

在中國互聯網上， 人們質疑執法者如何單方面確定民族的「感情」和「精神」是否受到了「傷害」。

「什麼是中華民族的精神和感情，一個管理治安的警察叔叔能說了算嗎？」新浪微博上一些評論說，「穿西裝打領帶算不算？馬克思主義也是西方來的，算傷害民族感情嗎？」

法律專家也紛紛在網絡上發文對相關條例表示質疑和批評，指該法律處罰標凖模糊，若成為法律很可能會導致縱容濫用公權力。

中國政法大學法學教授趙宏在周三（9月6日）發表的文章中評論稱，如果單純以情感冒犯作為懲戒的標凖，這種法律對個人自由的干預「不具有正當性」。

「那是因為泛道德化的法律懲戒將處罰依據訴諸於公眾情感、社會價值等抽象觀念，結果不僅會縱容公權的濫用，也會使刑罰和行政處罰蛻變為推行某種特定道德觀念的工具，進而傷害由法治國家所保障的權利和自由，」她在文章中寫道。

她引用去年蘇州一名女子因穿和服而被指控「尋釁滋事」一事作為事例——2022年8月，一名中國女子身穿和服在東部城市蘇州的日式風情街拍照，被警方帶走，質疑其穿和服是「煽動民族仇恨」，在社交媒體上引發軒然大波。

趙宏在文中指，如果「公職人員可以憑個人偏好和觀念信條，隨意擴張解釋和適用法律」，將造成惡劣的社會影響。

「『有損民族精神，傷害民族感情』作為相對抽象的觀念，在具體實踐中往往為公職人員的個人認知所替代，從而演變為對他人開啟道德審判甚至發動國家懲罰的工具，」她寫道，「對此，不可以不警惕。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法律專家指，對「傷害民族感情」的模糊定義將導致執行上的問題

清華大學刑法學教授勞東燕認為，由於該法律處罰標凖模糊，「勢必導致行政權力的選擇性執法」，而國家權力直接干預公民個人的日常穿著領域，「明顯有過度干預之嫌」。

「這樣的立法規定可能會刺激民粹主義或極端民族主義情緒的肆意蔓延，進一步惡化公共領域的輿論環境，不當壓制個人在日常穿衣與言論的自由空間，」她在微博上寫道。

華東政法大學憲法學教授童之偉也對該法律持批評態度，他表示「中華民族精神」由誰和按什麼程序確認，是「幾乎無法循法治原則操作」的問題。

「若全國人大常委會按現在的草案通過該條，執法司法上必造成循長官意志抓人、定罪的實際後果，會貽害無窮。」他在社交媒體上寫道。

香港大學法律學院教授劉思達在微博上寫道：「這種模糊性極大、容易被濫用的詞語，我建議還是不要出現在法律條文裏比較好，尤其是涉及限制人身自由的條文。」

不過，也有一些人對該修訂表示支持，認為這些條文有助於打擊「為軍國主義罪行洗地」的行為，有利於弘揚愛國情感。

中國互聯網上近年不乏通過對「傷害民族感情」的行為進行民粹式的攻擊引發熱議甚至打擊的行為。

今年三月，中國警方在海口拘留了一名在夜市穿著日本軍服複製品的女子。

上月初在台灣歌手張惠妹的北京演唱會上，身上穿戴有任何彩虹元素服飾的觀眾被禁止進入場。

有網民對於「一件衣服沒穿好，一句話沒說對，就可以被拘留或者罰款」表示擔心。但也有網民表示，相信如果草案最終成為法律，將會有相關的明確解釋。

中國官媒《環球時報》的前總編胡錫進表示，中華民族的精神和感情「需要維護，不容傷害」，但是表示有必要對相關內容進行具體化。

最早於2005年頒布的《治安管理處罰法》 規定如何處罰不構成犯罪的輕微違法行為，前身是1987年實施的《治安管理處罰條例》。中國媒體報道稱，此次修訂是該法實施17年來的一次大修。

除了上述引發爭議的條款，修訂草案還新增了數種可以處罰的行為，包括考試作弊、組織領導傳銷、以搶奪方向盤等方式妨礙公共交通工具駕駛、升放攜帶明火的孔明燈、無人機在未獲許可情況下飛行等。

這是中國國家主席習近平上台以來試圖對模範中國公民進行重新定義的又一例子。