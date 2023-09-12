華為：新款5G手機橫空出世 中國半導體突破美國封鎖？

呂嘉鴻

BBC中文

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 華為無預警發售此款手機，分析稱北京似乎在告訴負責執行拜登制裁中企的雷蒙多，中國半導體不會被美國制裁打垮。

中國電子巨擘華為在8月底無預警「低調」發售新5G慧型手機 Mate 60 Pro ，在全球半導體高科技界引發高度關注。

目前各國科技公私單位，都在華為沒有正式宣佈手機零件細節前「拆機解謎」。多數結果發現，華為新機除了使用了中國半導體龍頭中芯科技研發的麒麟9000S 7奈米晶片（芯片）之外，許多測試結果也顯示Mate 60 Pro 運作速度可以與最新款的iPhone 5G手機一樣快。該機被認為是迄今為止中國本土技術生產的最先進版本。

許多中國網民及若干官媒認為，該手機從配載的高科技7奈米晶片，到成為首款能與高軌衛星通訊的手機，是華為能夠突圍美國一系列制裁的證明，更象徵著中國半導體「創新自主」的未來指日可待。各地實體門市大排長龍，手機銷售一空。一些分析指，過去因受制裁而備受打擊的華為「起死回生」，為當下不安的中國經濟，注射了一劑愛國主義的強心針。

但是，專家告訴BBC中文，華為此次與中芯國際合作生產的7奈米晶片，距離其他世界前沿晶片設計及代工的對手仍有一段距離。

更重要的是，有專家認為，華為此次在美國商務部長雷蒙多拜訪北京的時機點上推出新機，政治信號濃厚，預計美國將對中國半導體祭出更強烈的制裁，並擴大審查與中國半導體及有關產業鏈。

新加坡國立大學商學院高級講師卡普裏（Alex Capri）接受BBC中文採訪時說，此次華為手機在沒有發佈會和廣告的情況下低調銷售，又不公布手機零件細節且限量發佈，充滿「神秘氛圍，「讓我感覺這是一場精心策劃的宣傳活動，也是中國廣泛的論述戰的一部分。」

華為公關部通過郵件回復BBC中文的查詢，稱目前為止沒有太多聲明，並附上華為Mate 60 Pro新機發佈時的新聞稿，強調該手機是為全球消費者提供更高端及便捷的通訊。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前各國都在華為沒有正式宣佈手機零件細節時時「拆機解謎」

卡普裏說，無論如何，華為此次推出新機表明了中國在半導體行業上正全面性的加倍努力，以確保自己的國產晶片在設計和製造能力上朝著自主創新的方向前進。但他也強調，現在將華為Mate 60 Pro視為白宮對中國半導體制裁和出口管制的失敗還為時過早。

美國將擴大施壓？

9月5日，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan 沙利文）在記者會上回應說，在獲得有關華為新手機技術的組成資料前，不會對特定晶片和問題發表評論。

但是，各方已經開始關注，美國在雷蒙多訪問之行意外收到中國來的「大禮」之後，美國是否會加大制裁範疇。根據《華盛頓郵報》，華為新機的推出在華府已造成擔憂，批評者稱，拜登對中國半導體的鉗製成效如何值得重新檢討。

9月8日，彭博社報導美國商務處表示，將對華為新機的晶片及裝配展開調查。中國外交部發言人毛寧在同日回應此事稱，美國將商業行為政治化，但其「制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展，只會增強中國自立自強、科技創新」的腳步。

卡普裏告訴BBC，他預期白宮將更仔細地審查中芯國際對較老一代的美國或他國機器設備的使用情況，以及其他關鍵的產品輸入。

台灣半導體評論者許美華說，接下來美國可能會對與美國有關的全球半導體產業鏈審查的越來越細，徹底盤整這些含有美國技術的全球半導體公司與中國的關係為何。她以台灣為例說，近日當地業界傳出有些台灣廠商，將半導體設備「提前報銷」之後，再轉售給中國廠商獲取利潤，這可能會是美方未來的關注方向之一。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 中國網民在微博將雷蒙多的照片惡搞成華為手機代言人。

位於台北的智庫，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真則告訴BBC說，她預見美國對於中國將會更加防備，不論是去風險或是脫鉤的戰略，將持續浮上台面。「而中國受到華為此次事件的激勵，更將全力衝刺半導體國產化的進程，對於突破美國科技的封鎖線也有所寄托與信心，並視華為麒麟9000S晶片為中國反攻的灘頭堡」。在中美持續在半導體戰場上激戰下，全球半導體產業的「不確定性」（uncertainty），將持續存在。

事實上，美中在半導體產業鏈上還有許多交集。美國科技諮詢公司（Moor Insights & Strategy） 高級分析師賽格（Ahsel Sag）告訴BBC說，譬如華為一直是美國科技大廠高通（Qualcomm）的大客戶，後者也曾經銷售5G技術給華為，直到今年初美國禁賣令發出後停止。華為與高通之間的技術關係，未來可能備受關注。

無論如何，華為新機引發的國際關注，似乎證實了一個已經分裂和高度區域化的全球半導體貿易格局到來。卡普裏告訴記者，在半導體領域的脫鉤時代已經來臨了，「並將更廣泛地影響美中之間複雜的經貿關係。」

華為Mate 60 Pro 橫空出世

賽格解釋，此次華為新機最大的亮點該是5G數據機（modem 調製解調器)。這是考慮到華為已經近3年沒有在其手機中配備5G數據機了。此外，劉佩真分析，根據各單位拆解Mate 60 Pro手機及麒麟9000S晶片，此次華為供應鏈該是以中芯國際以DUV機台利用多重曝光達到7奈米制程來為其代工。電源方面則有聖邦、南芯半導體，無線充電則是美芯晟與封測技術的長電科技：「整體而言，華為主要是透過迂迴的採購與生產。」

台灣南台科技大學朱岳中助理教授則告訴BBC，此次華為新機的最大賣點其實是衛星通訊。他表示，Mate 60 Pro是全球首款支援衛星通話的智慧型手機，這帶出兩個意義。首先是華為擺脫4G或5G的框架，採用衛星通訊，實測通訊速度更勝5G。他說，衛星通訊適用的電話並不稀罕，也不算貴，但體積通常較一般手機大，華為此款新機在於可以用標凖手機尺寸加入衛星電話功能。

再者，有關衛星網路（如SPACE X公司的星鏈網路）目前為止都還要有額外接收器才能使用，但華為在手機中直接內建接收器是智慧型手機的一大突破。馬斯克（Elon Musk）去年曾說2023年定要開發一款手機可以直接連結星鏈，但迄今未實現，華為反而搶先做到。

圖像來源，ASML 圖像加註文字， ASML公司EUV機的出口限制已影響到中國先進制程的發展。

確實，在中國經濟動蕩之際，華為推出的7奈米手機給許多中國民眾打了一劑愛國主義強心劑。在上海及深圳等大城華為實體門市，排起了人龍搶購Mate 60 Pro手機。要價近7千元人民幣（約955美元）的新機銷售一空。

中國官媒《環球日報》在8月底便在社論稱，華為在雷蒙多訪問期間開賣，被很多中國網民賦予了「在美國打壓之下昂起頭來」的更深層次含義，這些聲音應當被雷蒙多以及更多美國人聽到，並對華盛頓形成觸動力量。

多家中國電商網站上出現背後印有雷蒙多頭像的新款手機外殼，微博則有網友後制的諷刺圖片，雷蒙多成為華為手機代言人，標題「我是雷蒙多，這次我為華為代言」。

北京郵電大學經濟管理學院教授呂廷傑接受官媒央視採訪時就稱，從目前全球各機構對華為新機的拆解觀察，華為裝配的「麒麟9000s」7奈米晶片和其他該手機內的1萬多種零組件，基本上已實現了「國產化」。這意味著5G智能手機領域突破「卡脖子」問題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 華為否認其通訊技術會對任何國家造成風險。

挑戰仍在

賽格（Ahsel Sag）認為，中芯國際自去年以來一直在談論 7 奈米和 5 奈米技術，所以此次與華為合作推出配載7奈米晶片手機，並不是一個太大的驚喜。他告訴BBC中文，隨著現在半導體晶片，挑戰更精微的制程，需要依賴 EUV 進行光刻，但該機台目前無法銷售到中國，因此這個半導體面臨的挑戰只會變得更大。沒有它，中國將不得不發明新的光刻技術並研發自己的解決方案。

劉佩真則強調，華為新機後續實際的成效則待觀察。她認為，中芯國際以DUV機台能衝刺的制程極限至多到7奈米制程，有關晶片的良率對一直晶片代工的一大挑戰，要大幅量產的成本也很高。

許多分析師都強調，有關EUV光刻機機台的技術缺乏，仍然是中國半導體發展的一大軟肋。

朱岳中就告訴BBC中文，在華為的新機中，由中芯代工製作的CPU系統，可能還是使用荷商艾司摩爾（ASML）生產的DUV光刻機，而非中國自製的光刻機。現在中國最先進的光刻機大概就屬上海微電子正在研發的28nm機台，雖然該機台預計2023年底出貨，但距離艾司摩爾生產的光刻機，至少有10年以上的技術差距。 雪上加霜的是，目前中芯在禁令下，業已買不到新的艾司摩爾光刻機了，現有的機台能撐多久是大挑戰。

中國開發出5G或更高階的晶片,」一直只是時間的問題，因為中國的科技實力本來就不弱。此次華為新機，中國自製率據估計約90%，但還是用了台灣大立光、穩懋，以及日本村田等公司的零組件。「朱岳中強調。 劉佩真也認為，高階的艾司摩爾EUV光刻機，在白宮要求下現在無法出售給中企，換言之，目前麒麟9000S 7奈米晶片，該是中芯國際在未來5至10年內能做到的最好制程技術。