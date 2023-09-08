暴雨與極端天氣：香港遭遇世紀大暴雨，政府預警受質疑

15 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 救援人員在淹沒的馬路上救援一名司機

香港近日遭遇140年來最嚴重的暴雨襲擊。一些中國內地華南城市也受到暴雨影響，極力應對廣泛的洪水。

香港天文台在周四（9月7日）晚11時至周五凌晨一小時內錄得158.1毫米雨量，是這個中國特別行政區自1884年有相關記錄以來的最高紀錄。

香港島、九龍和新界東北部一些局部地區自周四晚間起已錄得超過200毫米降雨——這個總量超過了整個城市在某些月份通常接到的降雨量。

香港天文台在7日晚發出黑色暴雨警告信號，特區政府8日發佈「極端情況」警示，至少維持至18時。

一些市民對預警的及時性表示質疑。但香港當局表示，暴雨的可預測性與颱風不同，已經盡早向民眾發出預警。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9 月 8 日，香港黃大仙地鐵站發生嚴重水災，一名兒童被背過泥濘的地面。

暴雨中的城市

7日晚間起，香港持續多個小時暴雨，城市多處街道、商場和地鐵站被水淹沒。

社交媒體上流傳的畫面顯示，香港多處雨水傾瀉而下，令街道變成如同湍急的河流，人們爬上車輛和其他高架平台試圖逃離上漲的雨水。

一些地鐵站內出現瀑布一般的水流，很多通勤人士和步行者滯留在被雨水淹成河流的街道上，一些汽車因為暴雨失靈或道路故障等原因被困。

連接香港島和北部九龍半島的重要海底隧道也被水淹浸。

香港當局在7日晚上11時05分發佈最高級別的黑色暴雨警告——這是由每小時降雨量超過70毫米觸發的警告。

有報道指，晚上11時香港已有多個地區被水淹浸，政府發佈的警告不及時。

對此，香港政府官員表示，暴雨的預警與颱風不可同日而語——颱風可以通過衛星觀測風球的位置和走向，但是暴雨對具體地區的影響則難以預測得多。

「包括下在哪裏，下多大，這些都很難提前很多知道，」香港政務司司長陳國基在周五向媒體表示。

「暴雨的特性都是來得急，發展的得很快，很多時候都超出了預報的能力範圍，」香港氣象學會發言人梁榮武向BBC中文表示。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9月8日，香港一條被洪水淹沒的道路上滯留車輛。

臨近城市受災

除了香港，暴雨還在華南地區肆虐。鄰近香港的內地城市深圳報告的降雨打破該城市自1952年有氣象記錄以來的四項歷史極值，全市進入暴雨緊急防御狀態。

深圳市宣佈水庫水位接近汛限，於8日0時15分開始排洪。

有人擔心這可能會導致香港北部部分地區被水淹，而香港政府在晚上11時44分才公布深圳將排洪的消息，有網民指給予市民防備的時間太短。

但香港官員在周五表示，香港河道水位未有因深圳排洪而升至高過海堤，鄰近的地區也沒有嚴重水淹，因此香港市內多處洪水情況與深圳排洪無關。

在廣東省，有數百個航班暫停，當地政府警告可能發生山洪，並建議低窪地區的居民考慮撤離。數千萬人居住在中國南部沿海密集人口地區。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9 月 8 日，一名駕車者在香港大嶼山的洪水中行駛。

災難持續

8日上午，香港當局宣佈全天學校停課，股市停開，並敦促上班人士非必要不啟程上班。

當局表示，已接獲至少20宗山泥傾瀉報告。香港醫管局稱，截至8日中午至少已有110人在本次「黑雨」期間受傷送院，其中4人情況嚴重。

暴雨也導致一些道路堵塞，巴士、地鐵等公共交通工具運營受到影響。

香港本地媒體指，有民眾認為政府的應對「失敗」。

陳國基在周五的記者會上表示：「天文台在不同時段發出了不同冒雨警示，不斷加上去，市民應很清楚知道情況到何地步及變化得很快，事前沒有很早檢視到。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港一些地方發生山體滑坡

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一個地下停車場被水淹沒

為何出現黑色暴雨

香港天氣台表示，黑色暴雨是由於颱風海葵殘留相關的低氣壓槽影響，7日開始中國廣東沿海一帶就出現了暴雨。

這一場傾盆暴雨發生在兩個颱風「蘇拉」（Saola）和「海葵」短時間內相繼襲擊華南地區及附近不到一周之後。

氣象專家指，這是全球暖化導致極端天氣的集中反映。

梁榮武指出，南中國海的西南季候風活躍以及大氣層高空的擴散等氣象因素都是這場大暴雨的直接原因，但是錄得破140年紀錄的雨量，顯示了氣候變化的影響。

全球氣候變暖直接導致蒸發加快，令空氣中更多的水分在條件適合時成為更高強度的降雨，進而增加了熱帶風暴的強度和頻率，導致更多的山洪暴發和更大的破壞。

「氣候變化提供了一個良好的條件，讓暴雨更加極端化，」梁榮武說。

他指出，全球暖化之下天氣將更加極端化，這已經是科學界的一個定論，其中酷熱天氣將成倍數增加，而暴雨頻率增加的幅度雖然不如酷熱天氣，但是「暴雨的破壞性相當嚴重」。

他表示，類似的天氣極端化影響在不同的地方都已經顯示，比如北京在8月的大暴雨就導致了33人死亡。

「北京是相對乾旱的地方，但是竟然一天之內就下了差不多大半年的雨，這些都是天氣極端化的反映，」他說。

圖像來源，DANIEL CENG/EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 香港暴雨過後，一輛汽車掉入路面沉降造成的坑中，被拖走。

有網民反映香港在周四的暴雨預警反應較慢，香港官員也表示，此次暴雨雨量也超過了城市道路排水系統的容量，因此導致水淹情況。

梁榮武表示不願就政府應對措施置評，但表示預報極端天氣對於現今技術而言而有很大難度。

「我想強調的一點是，這次事件告訴我們，香港以至全世界，都未做好極端天氣的應對，」他說。

「天氣惡化的速度可能超越了科技的進步——我們現在用更好的科技，做好預測、防禦，但所有的工作可能會被將來更加極端的天氣而毀於一旦。」