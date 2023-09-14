郭台銘宣佈委任藝人賴佩霞為競選副手，分析指其長期頹勢恐難逆轉

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參加2024台灣總統大選的鴻海創辦人郭台銘，周四（9月14日）宣佈委任資深藝人賴佩霞為競選伙伴，讓其成為投身台灣大選的首位演藝圈人士，消息一出，震撼各界。

賴佩霞在Netflix數月前播出的熱門台劇《人選之人－造浪者》中飾演總統候選人林月真，並在劇情尾聲當選。

台灣網友紛紛留言稱， 「郭董（郭台銘）想體會人生如戲」、「第二季改以真人秀的形式開播」、「政治新聞瞬間成為娛樂新聞」，也有人指「佩霞當正的我才會投」、「請大家不要用演員這個身份來標注她」。

現年60歲的賴佩霞除了是演員，也是心理學學者和作家。學者分析指，郭台銘選她為副手是「好棋」，其知名度及親和力短期內有助提升郭的聲勢，但長遠而言選情難以逆轉。

72歲的郭台銘8月28日宣佈獨立參選，他至今在各項民調中均落後另外三名候選人，民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲及國民黨的侯友宜。

「萬中選一」

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 賴佩霞在Netflix台劇《人選之人－造浪者》飾演總統候選人林月真，圖為劇照。

郭台銘是首位宣佈副手人選的總統參選人，他在記者會上表示，賴佩霞是他選擇競選搭檔時的唯一人選，也是「萬中選一」的最佳人選。

他說，賴佩霞不僅是《人選之人》裏的林月真，也是女性運動提倡者與推動者，更是追求和平的「身心靈工作者」，並有豐富學經歷，對政治領域毫不陌生。

他表示，將依賴佩霞的女性視角，為台灣打造更公平對等的兩性文化；借重賴佩霞對身心靈（身體丶心理與靈性結合）研究專業能力，為台灣打造充滿愛、慈悲的平和社會；藉由賴佩霞的溝通技巧，凝聚台灣社會的集體共識，「讓台灣不再充滿內耗與衝突，而是走向團結，因此更加茁壯」。

賴佩霞則表示，其任務是落實郭台銘「整合在野」的心願，指自己研究了40年心理學，專長是溝通協調，「我要先做的是內部溝通、媒體溝通、在野黨溝通，最重要的是和全國民眾溝通」。

她坦言，在9月前並不清楚政治走向，收到郭台銘邀請後上網查資料，「真的很難想像，怎麼會有人這麼不討喜？明明善良，聰明絕頂，能幹有實力又有錢，怎麼會把民調弄成這麼低」。她說，如今郭台銘已經不是鴻海董事長，「我在這懇請郭董，請你先跟以前的競爭對手喝喝咖啡吧（避免樹敵太多）」。

她提到另一個參選理由，是自2016年蔡英文政府推出「一例一休」政策（即每周一天例假日和一天休息日），看到原本生意興隆的老店一家一家休業。她說作為心理學學者，「知道為了身心健康，必須關心台灣的經濟，經濟一旦下滑，人的精神會受影響，接著可能是家庭破碎，甚至一蹶不振」。

分析：短期是好棋，長期難逆轉

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根據民主文教基金會13日發佈的民調結果，民進黨參選人賴清德的支持度約33%居首，民眾黨主席柯文哲約20%居次，國民黨參選人侯友宜約16%排第三，獨立參選人郭台銘約10%墊底。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中對BBC中文說，以賴佩霞為副手是一步「好棋」，演員參政有新鮮感，相信短期內會為郭台銘加分，但長遠而言選情難逆轉。

「賴佩霞是政治素人，她在《人選之人》表現好，但觀眾以年輕人居多，而年輕人支持的不是郭台銘——主帥已經決定大部分的基本支持者，賴只是副手，如果賴真能拉抬郭，人民就可以合理提問：為什麼不是賴正郭副？」

新加坡國立大學政治學系副教授、卡耐基中國項目研究員莊嘉穎告訴BBC中文，賴佩霞在《人選之人》的演出有知名度，會讓民眾更關注郭台銘的選舉活動及政見，但也要看郭賴二人如何平衡。

「一般來說，副手沒有特別重要的正式角色，所以賴的專長是否能派上用場，就要看郭願意給她多少空間。副手和正候選人之間的關係有時候不好拿捏。副手要給正候選人加分，但又不能過度吸引注意力，使焦點從正候選人身上轉移。」

台灣東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示，藝人的好處是形象正面、會表演和表達，對選舉相當重要，國外也有不少演員參政的案例，不過從賴佩霞在記者會的發言內容來看，「情感上有做足，但實際上每一個段落與政策相關評論的邏輯連結仍然是不足的」。

陳方隅又質疑，郭台銘向來以「霸氣總裁」著稱，賴佩霞在郭的團隊裏會有多少影響力，可以左右政策制定過程，都是未知數。

賴佩霞是誰？

賴佩霞1963年6月8日生於台北市，16歲開始在餐廳自彈自唱表演，18歲成為歌手出道，1984年發行首張專輯，此後參與多部電視劇、電影及舞台劇演出。就在宣佈擔任郭台銘副手的同一天，她憑Netflix劇集《人選之人》入圍第58屆金鐘獎女配角獎。

除了演藝事業，她也長期研究心理學，擁有暨南大學國際關係碩士學位、美國哈佛大學甘乃迪政府學院菁英領導及暨南大學法學博士學位，在陽明交通大學兼任教授，擅長領域包括研究非暴力溝通丶談判與協商丶公共領導及國際關係等。

其著作包括《回家》、《我要心動一輩子》、《想跟你好好說話》、《轉念的力量》等，她是女性雜誌《魅麗雜誌》發行人，並曾擔任企業培訓師、心理諮詢師。

賴佩霞長期研究心理學與其身世有關，她父親是越戰期間派駐台灣的美國軍人，其母親在一名美國將軍家中擔任保母，認識其父，未婚懷孕，父親被派往越南後才知道賴佩霞的存在。越戰結束後其父返美，母親獨立撫養她。

她的童年並不快樂，母女關係糾結。她在《今周刊》訪問中形容兩人「相愛相殺」，母親經常情緒勒索她。她在自傳《回家》中分享，母親在保守年代未婚生女相當辛苦，常露出心不在焉的神情，彷佛在哀悼從未獲得的愛情，即使母親曾交往過幾個男友也沒有真正快樂過，這讓賴佩霞一度認為，若沒有自己，媽媽會過得更好。

在另一個專訪中，賴佩霞對《鏡周刊》說，父親的缺席感一直都在，20歲時她帶相本與母親赴美國南方尋找生父，當年40歲的生父已經有妻小，她的心情複雜又忐忑，擔心、迷惑、興奮、興師問罪都有，只記得看到他的第一眼，就有很多眼淚。