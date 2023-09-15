中國推出「福建示範區」推動兩岸統一 金門與馬祖為何成為統戰前線?

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣金門離島小島——獅嶼。島上插有中華民國國旗，對面高樓大廈是福建廈門市（2018年4月20日資料照片）。

距離台灣選出下一屆總統還有四個月，北京統戰工作又有動作。本周初，中國國務院頒布新的統戰政策文件，宣佈以福建作為「示範區」並提出21項措施，強調以廈門及福州為基地，分別與台灣金門、馬祖兩島接軌。

中國國家發改委副主任叢亮周四（9月14日）表示，近年來中國政府積極推動福建交通基礎設施規劃和建設，建成綜合立體的交通網絡，已經具備連接閩台兩地高速通道的工程技術能力，為提升海峽兩岸基礎設施聯通打下基礎。「我們要共同努力， 爭取早日實現兩岸民眾坐著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想，促進更多台灣地區的商品搭乘中歐班列等暢達歐亞市場，更好惠及兩岸同胞，」他說。

有分析稱，在中共近年來推出的新統戰架構下，金門及馬祖特殊的政治地理角色一直是重中之重，此次又再成焦點。

倫敦政經學院博士，台灣智庫「國防安全研究」鐘志東向BBC中文分析稱，此次中共頒布的福建示範區方案，該是呼應去年習近平頒布的《台灣問題與新時代中國統一事業》的統戰方針。他表示，此次中國以「融合」等字詞作為新的認知戰略，借著金門、馬祖兩島作為統戰樣板，以「地方包圍中央」的戰略施壓台灣政府。

「北京對台經濟政策，其實也是一硬一軟的兩手策略，從傳言稱要廢除ECFA（兩岸經濟合作架構協議）到福建、金馬融合示範區，就是要以重點突破方式，將金馬打造成對陸經貿對口區，從地方包圍中央，」鐘志東說。

ECFA是2010年台灣前總統馬英九任內與北京簽訂的經貿合作架構。在台北承認「九二共識」及當年美國奧巴馬政府鼓勵下，簽訂ECFA主要目的是為了促進兩岸貨品與服務貿易進一步自由化，強化經濟合作，再談政治。2016年蔡英文上台之後，北京多次批評台灣違反ECFA協議傾銷產品到大陸市場，因此發出有關鳳梨、石斑魚等貨品進口禁令。此外，ECFA下的「服貿協議」條款，在2014於台灣立法院進行表決時，意外引起台灣年輕族群抗議，引爆太陽花學運。

雖然，台灣大眾對此方案反應平淡，但此方案再次將敏感的金門、馬祖兩島的戰略地位端上台面。

台灣陸委會9月14日發表新聞稿說：「當前中國大陸經濟景氣低迷、消費不振、青年失業率飆升，陸方若無法有效改善其內部經濟問題，相關融台惠台措施，均屬不切實際；陸方需要回歸兩岸既有對話協商機制進行協調溝通，並做妥善安排，方能保障民眾權益，促進兩岸良性互動。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2018年台灣當局舉行儀式，悼念八二三炮戰60年。

福建示範區是什麼

9月12日，中共和中國國務院發佈名為《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，宣稱意在在推進兩岸統一。這份共計4000多字的宣言，洋洋灑灑提出了共21項措施，包括「促進閩台經貿深度融合和深化閩台社會人文交流。」

細項包含台灣優惠漁民、青少年、加強鼓勵宗教人士交流（以道教媽祖宮廟為主），擴大台灣教師或商人前往福建教學、投資房地產的機會等。

但事實上，由於此方案的架構在今年6月就由中國全國政協主席王滬寧在福建海峽論壇提出，對此台灣民間及輿論反應冷淡。有分析稱，原因是，台灣社會對於北京不斷釋出琳琅滿目的統戰戰略感到疲乏。

金門、馬祖再成焦點

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 這是福建向金門供水工程取水地——福建晉江龍湖。

該方案特別提到「支持廈門與金門加快融合發展」。報告稱，打造廈金「同城生活圈」，探索「廈金合作」共建基礎設施模式，譬如通電、通氣、通橋等。方案又強調支持馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇，並支持福州新區與平潭綜合實驗區建立「對台融合協同機制。」

習近平則曾在2019年《告台灣同胞書》提到：「兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標凖共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。」

事實上，方案中有關金門與廈門兩地「造橋」的說法，與台灣民眾黨主席柯文哲曾呼籲兩地搭建「金廈大橋」的說法呼應。台灣富商，鴻海集團創辦人郭台銘幾個月前，也到金門發表「和平宣言」表示台北應與北京談判，維繫台海和平。柯、郭兩人都宣佈參選2024台灣總統大選。執政民進黨中央則批評柯、郭二人上述的提案，斥為傷害台灣主權。

近年來，金門一直中國統戰的首要目標。2001年，陳水扁當選總統一年，時任台灣陸委會主委的蔡英文規劃了金廈航海線，也就是「小三通」之後，金門與中國的貨貿關係越來緊密。

根據金門縣政府統計，小三通在2001開航以來，了2010年累積到了1000萬人次出入境，截至到2019年6月，累計入境人次達到2000萬，但2020年新冠疫情爆發後，旅客人數驟降。

不過，林教授說，馬祖人生活在兩個政權之間，一直是很彈性、靈活的調控風險：「他們有沒有要成為中國的一部分？沒有。他們只是認為要跟中國做生意才有活路，或對台灣政府與政黨有點情緒，認同上仍是心向中華民國，」她說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國結束一連三日環台軍演 離大陸最近的馬祖島民稱「習以為常」

鐘志東則向BBC分析，由於馬祖、金門兩島地理位置特殊，現在中國當局以福建為示範省，擘畫金門與馬祖之間「融合」成一個經貿與生活共同圈的構想，與策劃在廣東南方策劃「大灣區」，將香港劃入的作法相似。

他估計，借著不斷多樣的「融合」金門與馬祖。若最後此計劃成功，不僅會帶給台灣中央政府十分棘手的難題，在國際間輿論也會造成政治效應。

他說，無論如何，這是習近平統一白皮書的一個實踐方案。在此情況下，無論任何政黨贏得台灣大選，北京都將會加強民族主義及經濟功利主義的戰略，來策動金門及馬祖「香港化」的計劃。