台灣2024總統大選：賴佩霞陷雙重國籍困境

8 分钟前

圖像來源， DAMOU Entertainment Co.,Ltd 圖像加註文字， 宣佈參政之後，傳出賴佩霞憑今年大熱的Netflix劇集《人選之人》入圍第58屆金鐘獎女配角大獎。該劇有關政治圈性騷擾的情節甚至引燃了台灣#MeToo運動。

台灣富豪，鴻海創辦人郭台銘昨日（9月14日）公布演藝人士及作家賴佩霞為其競選台灣總統的副手，引發全台輿論騷動。多數人認為，賴佩霞善於溝通的公眾角色能為郭台銘加分。

不過，數小時，她的台美雙重國籍便引發關注。

根據台灣《總統副總統選舉罷免法》第27條規定，具有外國國籍者不得申請登記為候選人。面對質疑，郭台銘競選辦公室昨日（14日）隨即表示，辦公室已在盡速安排律師，協助賴佩霞申請放棄美國國籍，「今天就會聯絡相關律師協助」。

根據台灣選舉規定，登記參與明年總統選舉的期限剩下70天。但放棄美國國籍，在一般情況下需要不短時間。因此，賴佩霞能否在11月中旬順利登記參選，業已成為各界關注焦點。

如何放棄美國國籍？

根據美國在台協會（AIT）的網站說明，在台灣的美國公民申請放棄美國籍者，可以申請表格送件後，需經過7到10個工作日審核，並與AIT的美國領事官員預約面談時間，宣讀放棄國籍聲明。之後公文會送到美國國務院審核裁定後，才會寄送一份證書給當事人。當事人領件之後還要再到AIT一次，宣讀放棄美國國籍才能正式生效。

AIT網站說明，放棄國籍流程時最長能達6個月，網站又說「無法加速處理放棄國籍申請」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣富豪郭台銘公布賴佩霞為副手，引發全台輿論騷動。

正在參選新北市立委的吳崢在臉書敘述自己放棄美國國籍之經過。他說，該程序很複雜，除了預約面談時間之外，若美國政府認定當事人想透過放棄國籍逃避稅務或脫產的意圖，有可能不核准放棄美國籍。吳崢表示，他後來交了2350美元相關費用，而申請時程前後後加起來超過一個多月。

由於賴佩霞參與影響美中台關係甚鉅的台灣政治大選，其案件是否會得到美方協助加快審核申請放棄國籍，仍是未知數。

過往案例

在台灣政壇，有政治人物因擁有雙重國籍而下台的知名案例。1994年，時任國民黨台北市議員李慶安質疑時任台北市副市長陳師孟有台灣及美國雙重國籍，後者因此辭職下台。

2008年，自身擔任立法委員的李慶安，也被對手揭發擁有美國及台灣雙重國籍。當時，民進黨黨團稱其在擔任1屆市議員及3屆立委期間刻意隱瞞雙重國籍，詐領薪資等費用共台幣1億277萬餘元，引發政壇風暴。因為此案，李慶安遭台灣檢方以詐欺公務員薪資起訴，案件持續多年，原本被視為藍營政治明星的李慶安，退出國民黨並離開政壇。

由於當年李慶安案件對台灣政壇衝擊甚大，此次賴佩霞申請撤銷美國國籍案，正考驗郭台銘團隊。

圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 根據台灣《總統副總統選舉罷免法》第27條規定，具有外國國籍者不得申請登記為候選人。