香港「十一黃金周」：百萬大陸遊客到訪，但消費力不及疫情前
香港「十一黃金周」：百萬大陸遊客到訪，但消費力不及疫情前
2023年中國大陸的中秋加國慶假期由9月29日開始放假八天，被稱為"超級黃金周"，估計超過100萬大陸旅客到訪香港。
BBC中文記者在不同景點採訪多名大陸旅客，發現他們的旅遊模式已改變。
很多人追捧社交媒體「小紅書」上的攻略，到網紅店和小眾景點「打卡」，另一方面，旅客消費力也不如疫情前。
來自北京的王女士對記者說，「不像過去老說咱們香港是購物天堂，說要到這裏買，現在到這兒來也就是看一看」，並表示來港九天都沒有購物。
也有來自廣東的遊客表示香港酒店太貴，因此選擇當天來回，兩個人的車費連景點門票，一天只花了600人民幣（83美元）。
香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，「黃金周」旅遊業已恢復至2018年的七成，但香港未來要「配合大陸旅客口味轉變」。
視頻, 「低價團」再引社會關注 「深度遊」是否香港旅遊未來出路？, 節目全長 7,08
五一長假將至，香港的「低價團」再次引發社會輿論關注。有居港的中國大陸旅遊博主表示，「深度遊」已經成為年輕一代遊客的首選。香港旅遊業從業者和學者就香港旅遊業未來的轉型發展，向BBC中文闡述了他們的看法。