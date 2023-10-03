香港「十一黃金周」：百萬大陸遊客到訪，但消費力不及疫情前

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香港「十一黃金周」：百萬大陸遊客到訪，但消費力不及疫情前

14 分钟前

2023年中國大陸的中秋加國慶假期由9月29日開始放假八天，被稱為"超級黃金周"，估計超過100萬大陸旅客到訪香港。

BBC中文記者在不同景點採訪多名大陸旅客，發現他們的旅遊模式已改變。

很多人追捧社交媒體「小紅書」上的攻略，到網紅店和小眾景點「打卡」，另一方面，旅客消費力也不如疫情前。

來自北京的王女士對記者說，「不像過去老說咱們香港是購物天堂，說要到這裏買，現在到這兒來也就是看一看」，並表示來港九天都沒有購物。

也有來自廣東的遊客表示香港酒店太貴，因此選擇當天來回，兩個人的車費連景點門票，一天只花了600人民幣（83美元）。