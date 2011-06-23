圖片版權 Getty Image caption 中國各地紛紛舉辦慶祝共產黨建黨週年紅歌會

今年，是中國共產黨建黨九十週年。中國共產黨的九十年，是中國社會發生滄海桑田巨變的九十年，是中國歷史上最為波瀾壯闊的輝煌九十年，是中華民族進入崛起軌道的九十年，也是中華民族走到歷史十字路口盡頭的九十年。

特別是在中國共產黨之前誕生和執政的蘇聯東歐共產黨垮台二十年之後，在中東北非那些社會主義執政黨今年也紛紛顛覆之後，中國共產黨的命運如何，便自然地成為全世界關注的焦點，世界的目光不約而同地聚焦在了中國共產黨身上。

這就是目前包括西方媒體在內的世界輿論，如此異乎尋常地關注中國共產黨建黨九十週年的根本原因，他們想要探求的基本答案，就是中國共產黨為什麼會成為20世紀末「倒共大潮」的不死鳥，這只不死鳥在21世紀裏還能夠再飛多久再飛多高？是否會如同美國國務卿希拉里所言那樣，中國共產黨想要逃過中東北非那樣的歷史劫難，完全說是「白日做夢」？

顯然，要客觀凖確地回答這個問題，還必須從共產黨的歷史地位、歷史作用以及歷史貢獻說起。

自我否定

判斷一個執政黨的歷史生命力，與判斷一個階級和一種制度的歷史生命力完全不同：一個階級和一種制度的歷史生命力，往往取決於這個階級和這種制度自身的歷史進步性質，取決於能否在現有物質基礎上把人類社會推入一個更高的文明發展階段；而一個執政黨的歷史生命力，則往往不是取決於執政黨自身的歷史進步性質，不是取決於她能否把人類社會推入一個更高發展階段，而是取決於她在多大程度上還代表現有社會制度的進步因素，是否還有能力讓絕大多數老百姓在現有制度基礎上安安穩穩地活下去。

縱觀中國歷史就會發現，只要一個統治集團能夠代表現有社會制度的因素，只要能夠讓老百姓安安穩穩地活下去，就能夠一統天下數百年，相反，如果做不到這一點，則會如同最初的秦王朝和後來的蔣家王朝一樣，十幾年二十幾年就會完蛋。

正是站在這個角度上來衡量，我們說目前乃至今後相當長一段時間裏，中國共產黨不會完蛋，不會重覆蘇聯東歐共產黨的悲劇命運，中國也不會重覆眼下中東北非的悲劇命運。

一個民族無論選擇什麼道路，目的都是要發展這個民族，而不是要否定這個民族，如果所選道路最終是自我否定的一條死路，那麼，無論這條道路上鋪滿多少鮮花，最終都會遭受到這個民族的徹底否絕。

目前中國共產黨和中華民族就遭遇到同樣的問題，雖然改革開放的西化道路充滿鮮花，但卻是一條死路，是一條歷史不歸路。

近代以來，中華民族就是在這條道路上被徹底否定的，在不到一百年的時間裏，曾經連續幾次差點兒亡國滅種，現在同樣的命運有可能再次落到中華民族頭上，只是這次有可能是率先落到中國共產黨頭上，這是目前體制內外毛派共產黨人率先驚醒的主要原因。

雖然在整體上中國共產黨還沒能看清楚這一點，但是，體制內外的毛派共產黨人已經看清楚了這一點，人民大眾更是看清楚了這一點，當今中國大江南北老百姓的唱紅歌運動，就是人民大眾在指引中國共產黨走向新生的正確道路。

紅歌

此外，從中國老百姓全國自發地唱紅歌也可以看出，目前中國共產黨已經與中國進步因素是如何不可分割地聯繫在了一起。

中國老百姓唱紅歌並非都是在表達對共產黨的熱愛，許多老百姓唱紅歌，是因為這些歌曲已經和中華民族奮發向上的蓬勃精神，已經和老百姓幹淨樸實的健康生活，已經和靈魂深處對真善美的激情渴望，已經和個人與祖國之間生命的內在統一，不可分割地完全融合在了一起。

特別是通常只有英雄豪傑才有的那種生命神聖感和崇高感，在唱紅歌時任何一個普通勞動者都能夠感受得到，並且那種人類最應該具有的勞動自豪感，只有在唱紅歌時才能夠得到。

這種勞動自豪感使每一個勞動者的生命都充滿激情，使每一個勞動者都能夠感受到自己生命的價值所在，這是他們在物欲泛濫時代抵禦金錢大潮衝擊的情感巢穴，是他們在權貴富豪、明星大腕等精英統治時代，還能夠感受到自己也是一個人的精神支撐。

就這一點而言，目前中國老百姓唱紅歌，與其說是在肯定共產黨，不如說是在肯定自己，在肯定自己的生命，肯定自己的奮鬥，肯定自己的歷史。

但是，中國老百姓之所以只有在唱紅歌中，才能找到勞動的自豪、找到青春的理想，找到生活的激情，找到生命的價值，找到祖國的歸屬，找到民族的認同，至少在客觀上說明，中國共產黨九十年跌宕輝煌的奮鬥歷史，已經和中華民族所有的進步因素，不可分割地聯繫在了一起。

如果離開中國共產黨的奮鬥歷程，中華民族就會在精神上失去自我，甚至找不到一首能夠振奮人心的理想主義歌曲。