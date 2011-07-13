圖片版權 AFP Image caption 最新統計：超過三分之一的中國人成為網民。

中國社會科學院周二（12日）發表的一份報告透露，中國的網站數量去年減少了41%。

中國社科院《中國新媒體發展報告(2011)》的作者說，這一數字的突然減少是經濟原因，否認這是因為當局封鎖的結果。

社科院報告說，去年年底中國共有191萬個網站，比2009年底的323萬少了41%。

報告說，2010年是中國新媒體發展史上具有標誌性的一年，網民數年底達到4.57億，超過三分之一的中國人成為網民。

社科院的報告主要作者之一劉瑞生說，一些網站是因為受金融危機衝擊而關門，還有的網站是因為傳播淫穢色情內容被關閉或者被屏蔽。

他說，中國一方面在加強內容，另一方面「在管理方面越來越嚴格，越來越規範」。

加強打壓

但是輿論認為，實際上，中國當局一方面對國內網站審查和控制，另一方面加強對國外的網站和信息的封鎖。

敏感詞列表也不斷地加長。敏感字一旦出現，一律被迅速刪除，許多海外新聞和社交網站，包括Facebook、youtube, BBC和美國之音等網站也都被屏蔽。

從規模巨大的防火牆以及中國當局最近對江澤民健康狀況的傳言全面迅速封殺，就能看出中共的精神緊張以及打壓網站的嚴厲程度。

香港媒體周三（13日）引消息人士說，就在最近有關中國前國家主席江澤民被傳病故的謠言滿天飛之際，江澤民實際上正在自己家中休息。

也正是由於中國當局對於領導人健康消息一律採取封殺措施，江澤民的健康就成了一個謎，引發外界無數揣測和想像。

中國當局應從處理此事的手法中汲取教訓：他們在處理這類政治敏感新聞時應更積極，官方媒體應及時報道，增加透明度，避免謠言滿天飛。

但是中共改革30多年，在這方面仍沒有擺脫蘇共陰影。當局對網上出現的揣測一直保持沉默、只一味加強審查新聞，但是在這個互聯網論壇和博客興起的時代只能起到反作用。

當局越是千方百計壓制政治敏感新聞，這些新聞就通過互聯網和手機短訊以及其他媒體途徑傳播的更佳迅速，從而導致以訛傳訛。

中共敏感年

中國今年政治敏感日子特別多，當局最近採取了一系列措施，設法維持社會穩定，防止發生民眾抗議，引發連鎖反應。

今年的敏感日子包括六四事件週年，中共建黨90週年，辛亥革命100週年和蘇聯解體20週年。今年還是中共18大的組織凖備階段，等於一場從下到上的權力更迭鋪墊。

此外，今年還是中國第十二個五年計劃的開局之年，既要求穩定和又不能不推進改革，產生強烈的矛盾衝擊。

人權活動人士稱，中國近幾個月發生了大量逮捕、非正式扣押和莫名其妙失蹤事件，是1989年天安門抗議活動被鎮壓以來、中國壓制異見活動最密集的一段時期。

在中東和北非地區的一連串抗議活動後，有人在互聯網上呼籲在中國進行一場「茉莉花革命」，由此招致了壓制活動。

阿拉伯世界的革命使北京趕到精神緊張，正因為互聯網組合起來的青年是這場革命的主力。

在允許互聯網進行多大程度交流的問題上，中共長期處於意見不一的狀況。一些流亡的中國人在網上號召「茉莉花行動」更加重了中共黨內的恐懼心理。

今年是蘇聯解體和蘇共亡黨20週年。此前，有俄羅斯學者曾經指出，兩個原因導致蘇聯解體：一是蘇聯共產黨的貪污腐敗；二是迫害異見人士，把批評聲音當成外國敵對勢力針對蘇聯的陰謀。目前，中國一方面日益強大，但另一方面中國確實更像蘇聯。

對於處在改革十字路口的中共來說，對於互聯網和新聞自由是推動還是打壓，現在的抉擇很有可能事關生死存亡。能不能繼續推進政治改革，這不僅考驗中共領導人大智慧和判斷能力，同時也將檢驗其改革的勇氣和決心。