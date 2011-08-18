圖片版權 AP Image caption 1991年8月19日的前蘇聯政變

今年是前蘇聯和中東歐社會主義陣營瓦解20週年。1991年8月19日，蘇聯共產黨內的保守派發動政變，軟禁了改革派總統戈爾巴喬夫。雖然這次3日政變以失敗告終，但蘇維埃聯盟的中央統治已經無法控制在平息政變的過程中強大起來的加盟共和國的分離勢力。

1991年12月25日，蘇共總書記戈爾巴喬夫宣佈辭職，並建議蘇共中央委員會自行解體。蘇聯的解體對共產黨中國產生了極大的影響，直到今天。

下面接著看經濟學家張煒就此話題接受BBC中文網記者嵇偉的採訪之二：

問：蘇東集團的垮台不僅給了中國統治階層很大的影響，對中國民間的影響也非常大，但在政治和經濟上的影響極其不同。在政治上，統治階層忌諱至極，但老百姓，尤其是知識分子階層，希望中國也能擺脫一黨專政；但在經濟上，絕大多數中國老百姓反對甚至恐懼發生前蘇聯解體後經濟上的巨大動亂，致使許許多多人失去畢生積蓄，這是不是也是中國不進行徹底的政治改革的原因之一呢？

張煒：蘇東改革過程中經濟的崩潰有它很多的內在原因，經濟理論界有這樣一種說法，就是它的改革失敗的原因有些是內生的。蘇東與中國的改革在有些方面是很難進行比較的，蘇東在改革之初，尤其在蘇聯，它有95%以上的人都在全民所有制內工作，只有很少人，大約5%的人不被國家的福利範圍所網蓋。

但中國當時即使在高度控制的情況下，也有80%以上的人口，包括農村人口和城市裏的非全民所有制人口，他們是不被包括在國家的醫療制度、退休制度之內的，所以從這個意義上講，中國的改革要想先發展市場經濟，中國有80%以上的人會願意去試，因為他們不會有損失。但蘇東民間就缺乏這樣的動力。

把中國和蘇聯的經濟改革作一個對比，簡單地說這個是成功的，那個是失敗的，這種說法不太科學，而建立在這個說法的基礎之上，認為中國由於經濟的發展，就不應該進行政治改革，實際上是中國現在的統治階層向老百姓灌輸的一種不科學的說法，是為自己的拒絕政治體制改革做法所找的一個借口。

遺憾的是，由於中國媒體的中央控制，由於中國的信息封鎖，所以這種宣傳在老百姓中還是起了作用。中國老百姓在這樣的體制下對蘇東的了解是片面的，而且簡單的把它歸結為一種失敗，並把這種失敗歸結為是改革模式造成的，從而恐懼這種大幅度的政治改革。這個做法正好中了中國統治集團的計。

問：近年來中國經濟的高速發展以及最近的西方金融危機，廣泛支持了認為有中國特色的社會主義才能成功的「中國模式」論。您贊成這個觀點嗎？

張煒：我是肯定不贊成這個觀點的。當然這次經濟危機使很多人有深刻的反省，對現存的資本主義市場經濟制度有反省。這個反省在經濟危機衝擊最大的時候，人們自然會走向一個矯枉過正的過程，把它歸結為市場經濟不能容納現代科技的發展。這是市場經濟的內在缺陷造成的，而任何一個經濟制度都會有缺陷的，市場經濟也毫不例外。但是從更長的歷史時期，比如過去一百年的發展看，社會主義和資本主義的進步哪一個快呢？毫無疑問是市場經濟。

相對而言，儘管有許多不足，但資本主義的市場經濟有一個不斷自我矯正的過程，所以現在來判斷說西方的市場經濟已經失敗，我覺得為時過早。中國的發展才30年時間，資本主義勝過中央計劃經濟這個過程已經被一百多年甚至更長的時間證明瞭。

而持「中國模式」觀點的人對資本主義市場經濟自我矯正的能力還信心太低，同時對中國現在中央政府的強力干預和一黨制度下的有限度的開放市場這種混合式的經濟模式也過於樂觀。實際上很多人看到了中國的這種模式雖然能促進短期發展，但這種發展的成本相當大，而且這種發展是否能持續，很多人也持懷疑態度。中國政府本身也面臨更大的困難。

從理論上說，用歷史眼光來看，我並不認為中國的混合式模式具有少數人認為的那種優勢。而且中國過去經濟改革的成功，都是朝市場化發展而得到的。而中國存在的問題，比如腐敗、污染等問題，恰恰是這種改革不徹底造成的。